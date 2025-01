Attraversamenti

QUANDO LE STELLE CADDERO NEL FIUME

Inaugura la Stagione serale 2025

Sul palcoscenico rivive il massacro di Debre Libanòs

19 gennaio 2024 | Via Bisceglie 775, Molfetta

Uno spettacolo che apre uno squarcio su una delle più riprovevoli pagine della storia, il massacro di Debre Libanòs, inaugura la Stagione serale 2025 ‘Attraversamenti’ alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Domenica 19 gennaio alle ore 19 in scena la nuova coproduzione di Compagnia del Sole e Teatri di Bari, Quando le stelle caddero nel fiume.

Flavio Albanese, Augusto Masiello e Massimiliano Di Corato interpretano tre soldati fascisti nella ricostruzione del più grande eccidio di cristiani copti avvenuto in Africa, compiuto tra il 21 e il 29 maggio 1937. Alessandro Maggi dirige l’adattamento dell’omonimo romanzo di Paolo Comentale, con la drammaturgia di Marinella Anaclerio.

“Le violenze consumate in Etiopia non troveranno mai giustizia – spiega il regista – L’eccidio sarà dimenticato e l’Italia del nuovo corso democratico proverà a ricostruirsi un’immagine autoassolutoria non conciliabile con la memoria storica di un’occupazione sanguinaria. Perché questa strage di cristiani innocenti è stata messa a tacere?”. Uno spettacolo che porta sul palcoscenico una vicenda che richiama le grandi categorie del Teatro greco, in una notte africana durante la quale un maresciallo marconista è chiamato a rispondere per chiarire il mistero di una missione speciale. “La rievocazione di un dramma a noi lontano – aggiunge – trova il suo motivo nella speranza che dal male possa nascere il miglioramento di una società che troppo spesso fagocita i fatti trasformandoli in oblìo. È la necessità di affermare con forza la repulsione per ogni crimine di guerra, in ogni tempo e in ogni luogo”.

Ingresso a pagamento al prezzo di 15 euro. Disponibile anche un abbonamento al costo di 60 euro per assistere a tutti gli spettacoli della Stagione serale 2025 Attraversamenti. Biglietti e abbonamenti sono disponibili al botteghino (Via Bisceglie 775, Molfetta, attivo da martedì alla domenica ore 17 – 20) e online sul circuito Vivaticket.com Per informazioni si può chiamare il numero 392 16 38 782.

La Stagione teatrale ‘Attraversamenti’, a cura di Teresa Ludovico, è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.