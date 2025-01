“H₂OMIX” E “THE MAN”

LA COMPAGNIA

RBR – ILLUSIONISTI DELLA DANZA

ANNUNCIA LE NUOVE DATE DEGLI SPETTACOLI

“H₂OMIX” E “THE MAN”

CHE TORNERANNO IN SCENA

DA FEBBRAIO AD APRILE 2025 NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA

PER LA REGIA DI CRISTIANO FAGIOLI

CON LE COREOGRAFIE DI CRISTINA LEDRI E CRISTIANO FAGIOLI

RBR Dance Company – Illusionisti della Danza, compagnia e associazione culturale ispirata dall’illusionismo e da sempre sensibile alle tematiche ambientali, annuncia le nuove date degli spettacoli “H₂OMIX” e “The Man”, che andranno in scena da febbraio ad aprile 2025 nei teatri di tutta Italia, per la regia di Cristiano Fagioli, che ne cura anche le coreografie insieme a Cristina Ledri.

“H₂OMIX” è uno spettacolo suggestivo, un susseguirsi di quadri scenici evocativi che porteranno gli spettatori tra le note gioiose della vita e la consapevolezza della fragilità di questa, legata ad uno dei suoi elementi principali: l’acqua. Tutt’intorno ci sarà il suono del respiro dei primi uomini, che nel buio della notte dei tempi muovono i loro passi primitivi e rudi e si immergono giocosi nelle acque fertili, fonte di sostentamento. Il blu acquisisce significato di purificazione e iniziazione religiosa; l’acqua non è solo elemento sacro, ma anche riflesso dei nostri vizi e della nostra vanità, che ci porta a perire così come nel mito di Narciso. L’acqua è forza distruttrice, emblema della natura che incombe sull’uomo. É riflesso che ci pone in empatia con l’intero cosmo nelle notti stellate. Un viaggio illusionistico che ci permetterà di riflettere sul significato, sul simbolismo e sull’importanza dell’acqua, ampliando quel senso di responsabilità che l’umanità ha verso la Natura.

In occasione del Giubileo dell’anno 2025, la compagnia propone poi lo spettacolo “The Man”, una vincente coproduzione con la Camerata Musicale Barese, che ha debuttato al Teatro Petruzzelli di Bari nel 2015 circuitando fino al 2020.

Nell’anno 2021, estratti dello spettacolo, sono stati portati in scena in occasione della festa privata, tenutasi in Puglia, per il compleanno della star internazionale Madonna. Nell’anno 2025, per la prima volta, “The Man”debutterà nelle città di Napoli, Modena, Verona, Fasano, Matera e Taranto. Lo spettacolo, ispirato al film di Mel Gibson “La Passione di Cristo”, è il racconto di un uomo e del suo tormento, del suo sacrificio come manifestazione di amore infinito, eroico e tenace. La narrazione, attraverso la danza, amplifica la portata del suo significato con suggestioni che mescolano e dilatano sensazioni ancestrali, riferimenti culturali e aspetti emozionali. È un viaggio che si snoda tra i momenti salienti della storia più vibrante e intensa conosciuta al mondo quale esempio di dedizione assoluta e segno di speranza, storia che ha ispirato il mondo dell’arte e della cultura accompagnando nei secoli l’immaginario collettivo di credenti e non. La narrazione coreutica è composta da quadri e soluzioni registiche che offrono spunti di riflessione sull’eterna lotta tra bene e male e l’immenso potere dell’amore e del perdono. Gli spettatori saranno coinvolti, all’interno di un’atmosfera sospesa e a tratti rarefatta, come moderni testimoni di un immortale messaggio esistenziale.

Di seguito il calendario con le date al momento confermate:

“H₂OMIX”

19 febbraio 2025 – Teatro Cristallo, Bolzano

21 febbraio 2025 – Teatro Salieri, Legnago

22 febbraio 2025 – Teatro Sociale, Soresina

18 marzo 2025 – Teatro di Novellara

19 marzo 2025 – Teatro di Mirandola

20 marzo 2025 – Teatro Celebrazioni, Bologna

“THE MAN”

26 marzo 2025 – Teatro Acacia, Napoli

28 marzo 2025 – Teatro Michelangelo, Modena

29-30 marzo 2025 – Teatro Astra, Verona

14 aprile 2025 – Teatro Kennedy, Fasano

15 aprile 2025 – Auditorium Gervasio, Matera

16 aprile 2025 – Teatro Orfeo, Taranto

Gli Illusionisti della Danza

Dopo un’intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri, fondano nel1999 la RBR Illusionisti della Danza, dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn a Manhattan luogo in cui ogni giorno, durante l’esperienza newyorkese, si recavano per lo studio. Nel 2000, la RBR s’impone all’attenzione del grande pubblico e della critica più attenta con la coreografia “Bicycle 2000”, ideata per i Campionati Mondiali di Ciclismo a Verona. Consequenziali e immediatamente successivi sono il riconoscimento ministeriale MiBACT (attivo fino al 2014) e il debutto ufficiale a Roma con lo spettacolo “RBR Show”. Al palcoscenico la Compagnia alterna le presenze artistiche in televisione. Segue un decennio, sino al 2014, di continua circuitazione di spettacoli, in Italia e all’estero. Il 2015 è l’anno di due grandi produzioni, “Indaco e gli Illusionisti della Danza”, racconto danzato sull’ambiente come anima del mondo, e “The Man”. Nel 2021 debuttano due nuove produzioni: “Boomerang”, che ad oggi è in tour in diversi teatri d’Italia, e “Illusionistheatre”. Nel 2022 si stringe una prestigiosa collaborazione con la Fondazione Canova di Possagno, ente che gestisce la Gypsoteca e Museo Antonio Canova. Da questa esperienza nasce la produzione Canova Svelato, dove, per commemorare i 200 anni della morte dell’artista veneto, è portata in scena un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Lo spettacolo è stato oggetto d’ interesse nazionale ricevendo un servizio dedicato curato da Rai News e nel gennaio 2023, a Milano, è stato protagonista di un servizio su Rai5 nel programma

“Save the Date”, riproposto su Rai Cultura. Nell’anno 2021 e 2022 la Compagnia ha firmato anche le coreografie messe in scena per il compleanno, tenutosi in Puglia (2021) e in Sicilia (2022), della star internazionale Madonna. Il 14 maggio 2023 presso il Teatro Municipale di Piacenza, gli illusionisti della Danza debuttano con la nuova produzione “H₂OMIX” che verrà riproposto nelle successive stagioni teatrali. Nel corso degli anni la Compagnia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti come il Premio Positano Danza Leonida Massine, Premio Hesperia, il Premio Internazionale Re Manfredi, il Riconoscimento Premio Michelangelo.

TRAILER

THE MAN: https://www.youtube.com/watch?v=1jZvKsrCjxw

H₂OMIX: https://www.youtube.com/watch?v=K8YZqR4fZ_4

“H₂OMIX” – CREDITI

Regia: Cristiano Fagioli

Coreografie: Cristina Ledri e Cristiano Fagioli

Assistente: Alessandra Odoardi

Musiche originali: Diego Todesco

Produzione digitale: Think3D SRL

Disegno luci: Cristiano Fagioli

Costumi: Cristina Ledri

Creazione per 6 Danzatori

Comunicazione e media marketing: Sonia Mingo

Produzione: RBR Dance Company

“THE MAN” – CREDITI

Regia: Cristiano Fagioli

Coreografie: Cristina Ledri e Cristiano Fagioli

Assistente: Alessandra Odoardi

Musiche Autori Vari

Scenografia video: Gianluca Magnoni

Disegno luci: Cristiano Fagioli

Costumi: Cristina Ledri

Creazione per 7 Danzatori

Comunicazione e media marketing: Sonia Mingo

Produzione: RBR Dance Company

LINK UTILI

Sito web: www.rbrdancecompany.com

Facebook: https://www.facebook.com/rbrdancecompany/?locale=it_IT

Instagram: https://www.instagram.com/rbrdancecompany/?hl=it

X: https://x.com/RBRDANCECOMPANY

YouTube: https://www.youtube.com/user/RBRDANCECOMPANY