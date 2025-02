Amici della musica, il trio Message e il loro tributo all’amore

Dopodomani nella sala concerti di palazzo De'Nobili un concerto "intimo" contraddistinguerà la serata nel capoluogo della regione Calabria

Jazz e amore, musica e passioni, che si fondono in un unicum dalle mille sfumature. Venerdì 14 febbraio, alle ore 18, nella sala concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro, il trio calabrese Jazz Message, composto da Francesco Di Lieto, al pianoforte, Mimmo De Paola, al contrabbasso, Giacinto Maiorca alla batteria, in occasione della giornata in tutto il mondo riconosciuta come celebrativa del mito del dio Cupido, propone una selezione di standards jazz che trattano il tema dell’”amore”. L’evento è organizzato dall’Associazione Amici della Musica, aderente ad Ama Calabria.

«Il jazz – ha dichiarato il Presidente Daniela Faccio – ha raccontato l’amore in alcune tra le pagine più belle, con brani che inevitabilmente sono diventati dei classici. Il concerto del trio Jazz Message esprimerà i sentimenti profondi e appassionati di alcune composizioni che sono nel cuore di tutti».

Con le sonorità del pianoforte, del contrabbasso e della batteria, il trio Jazz Message riesce a creare un’atmosfera intensa, che il pubblico non mancherà di condividere; una ideale narrazione in cui, ognuno dei componenti il gruppo, diventa parte essenziale del “racconto”. Francesco Di Lieto, Mimmo De Paola e Giacinto Maiorca sono riusciti a creare una comunità musicale, entrando con tutto il cuore in un’unica visione.

I tre musicisti sono dotati di una tecnica brillante e di un virtuosismo che viene messo al servizio di ogni brano, in ognuno dei quali riusciranno a rendere tangibile la passione con cui si approcciano alla lettura del programma proposto. Nel concerto di Catanzaro saranno numerosi i momenti di pura magia e di grande energia che coinvolgeranno il pubblico.

In “Jazz Message in a Sentimental Mood” porranno una forte enfasi sulla melodia e sulla bellezza di ogni brano che verrà eseguito; una performance che rivolgerà la propria attenzione alle profonde emozioni che, da sempre, esprimono le musiche composte da autori che hanno segnato alcuni dei momenti più belli della nostra vita, tra i quali Nat King Cole, Cole Porter, Guy Wood, Harry Warren, Jerome Kern, Richard Rodgers e Antonio Carlos Jobim.

Tra i numerosi compositori stranieri, i Jazz Message non trascureranno la musica italiana. Sarà Lucio Battisti, con l’indimenticabile “Mi ritorni in mente”, a far parte di un set di grande interesse. «Ogni brano, attraverso le strofe del testo, racconta una singolare storia e interpretazione della faccenda amorosa, che il trio interpreterà in chiave strumentale spaziando fra le varie ritmiche della tradizione jazzistica. Il rinomato brano di Lucio Battisti, unico autore Italiano all’interno del programma, verrà eseguito in una versione arrangiata dal M° Stefano Bollani».

Sarà possibile assistere al concerto del trio Jazz Message con l’abbonamento per l’anno 2024-2025 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

“Jazz Message in a Sentimental Mood”

Nat King Cole

Love

Cole Porter

Love for sale

Victor Young

Beautiful love

Guy Wood

My one and only love

Cole Porter

I love you

Harry Warren

There will never be another you

Jerome Kern

All the things you are

Richard Rodgers

My romance

Ralph Rainger

If I should lose you

Lucio Battisti

Mi ritorni in mente

Antonio Carlos Jobim

Vivo sonhando

