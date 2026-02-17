Le fiabe secondo Paolantoni

Al Politeama "Mario Foglietti" il prossimo 21 febbraio c'è grande musica e comicità con la partecipazione straordinaria dell'attore napoletano

La stagione del Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro prosegue senza sosta con uno spettacolo per tutte le età, capace di unire grande musica e comicità, con la partecipazione straordinaria di Francesco Paolantoni.

Il prossimo appuntamento del cartellone ideato dalla Sovrintendente Antonietta Santacroce è fissato per sabato 21 febbraio, alle 21, con la produzione dal titolo “Si ride… a crepafavole. Pierino e il lupo e non solo”: al centro della serata sarà l’originale e personalissima versione della celebre opera del compositore russo Sergej Prokofiev, scritta nel 1936 come fiaba musicale per l’infanzia. Un capolavoro senza tempo, in cui ogni strumento dell’orchestra dà voce ai personaggi della storia, guidando il pubblico in un viaggio sonoro affascinante e coinvolgente. Sul palco ci sarà l’Orchestra Saverio Mercadante, diretta dal Maestro Rocco Debernardis, realtà musicale d’eccellenza nata ad Altamura nel 2010 e protagonista di oltre cento concerti e prestigiose collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale.

A interpretare e raccontare la fiaba sarà Francesco Paolantoni, attore amatissimo dal grande pubblico, che con la sua cifra ironica e imprevedibile saprà regalare una lettura fresca, brillante e sorprendente, capace di conquistare tutti gli spettatori. “In Calabria ritorno ogni anno con qualche spettacolo, in estate e in inverno, ormai si può dire che siamo cugini”, commenta così l’attore in attesa della data del Politeama. “Sarà la versione di un grande classico che è un po’ più mia, rispettando comunque il lato musicale, ma con una visione più personale della storia. Il contatto col pubblico è una magia che solo col teatro puoi avere. Non riesco purtroppo a dare molto spazio al teatro, perché faccio tanta televisione, il teatro ha necessità di tempi, bisogna veramente dedicarsi, ci vuole una dedizione enorme. Il palco è il mio habitat naturale e quando posso non me lo faccio mai mancare”.

Ma lo spettacolo non si fermerà qui. Dopo la fiaba musicale, Francesco Paolantoni condurrà il pubblico in un esilarante monologo comico che rilegge e dissacra alcune delle favole più celebri di sempre. Una Cappuccetto Rosso che vuole farsi chiamare Olga, una Biancaneve capricciosa che manda in terapia la Strega Cattiva, Sette Nani inediti e Tre Porcellini ben lontani dall’immaginario tradizionale: un intreccio irresistibile che gioca con i ricordi di grandi e piccoli. “Una combinazione ben riuscita – sottolinea Paolantoni – le mie favole sono abbastanza insolite, raccontate a modo mio: il lieto fine è sempre un po’ troppo edulcorato, per cui io le faccio finire in maniera un po’ più pratica, più vera, realistica ed è tutto molto divertente”. Uno spettacolo che unisce la potenza della musica sinfonica al talento teatrale e comico di un grande interprete, per un’esperienza divertente ed emozionante per famiglie: “Sarà una serata divertente e piacevole – conclude l’attore – di questi tempi bisogna sempre approfittare di momenti del genere nel contesto in cui viviamo, quindi perché perderseli?”.

I biglietti per la serata sono disponibili contattando il botteghino al numero 0961501818 oppure sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro .

​

Teatro Politeama “Mario Foglietti” – Catanzaro

Tel. 0961501818

https://www.politeamacatanzaro.net

Facebook: https://www.facebook.com/teatropoliteamacatanzaro

Instagram: https://www.instagram.com/teatropoliteamamariofoglietti