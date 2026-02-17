Gli artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino in concerto a Palazzo Medici Riccardi
Firenze, 17 febbraio 2026 – Un appuntamento dedicato ai talenti emergenti della lirica: mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 18.00, presso la sede istituzionale della Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, si terrà un concerto degli artisti dell’Accademia del Maggio.
Protagonisti saranno i talenti Juana Shtrepi (
Ad accompagnarli al pianoforte, Eliana Borsellino, maestra collaboratrice dell’Accademia del Maggio.
Il concerto, in un contesto di grande valore storico e culturale, rappresenta un momento significativo del percorso dei giovani cantanti e si inserisce nell’attività artistica dell’
Il programma musicale attraversa alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico, con musiche di Mozart, Donizetti, Verdi, Offenbach, Massenet, Puccini, Cilea e Giordano, offrendo al pubblico un percorso tra belcanto, romanticismo e grande tradizione italiana ed europea.
A impreziosire la serata, un omaggio musicale con il preludio e un’aria dall’opera I Medici di Ruggero Leoncavallo, in occasione dell’anniversario della morte di Anna Maria Luisa de’ Medici, l’Elettrice Palatina – ultima discendente del ramo granducale della famiglia – defunta il 18 febbraio 1743. A lei si deve il merito di aver reso pubblico l’immenso patrimonio artistico e culturale dei Medici.
Inoltre, per onorarne la memoria, il concerto sarà preceduto da una breve introduzione a cura di Valentina Zucchi, responsabile scientifica del Museo di Palazzo Medici Riccardi, che ne illustrerà la figura e il ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio artistico e culturale della Città.
Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.
Prenotazioni: info@
Accesso da via de’ Ginori 2.