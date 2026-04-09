Accademia di Santa Cecilia, la stagione estiva dal 2 luglio

Santa Cecilia torna alla Basilica di Massenzio per un mese di concerti sotto le stelle, da Gershwin a Čajkovskij passando per le musiche di Harry Potter. Lo studio Alvisi Kirimoto firma il nuovo allestimento temporaneo.

La classica estate romana dei giri in Vespa (tanto amati anche dal cinema) tra le architetture silenziose della città, è alle porte. La classica estate di chi resta nella capitale alla ricerca di eventi a cui partecipare non appena cala il sole, è quest’anno ancora più “classica”: dopo 47 anni, la stagione estiva dell’Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali che, dal 2 luglio, faranno risuonare sotto il cielo di Roma le note di compositori come Čajkovskij, Verdi, Gershwin, Mozart e Vivaldi. Ma non solo: saranno eseguite anche le musiche composte da Alexandre Desplat per film altrettanto ‘classici’, da Harry Potter a Piccole donne, passando per la Wes Anderson’s Suite.

L’allestimento

Il nuovo allestimento temporaneo, firmato dallo Studio Internazionale Alvisi Kirimoto, si configura come una naturale evoluzione del recente intervento di riqualificazione del sito, innestandosi con precisione sul palco polifunzionale realizzato, pensato per essere una piazza per i visitatori e allo stesso tempo un dispositivo per eventi di varia natura. Su questa base architettonica si inserisce la nuova scenografia, leggera e calibrata, concepita per dialogare con il contesto storico monumentale attraverso un linguaggio contemporaneo ma misurato. In equilibrio tra minimo impatto e massima forza espressiva, i volumi della struttura, realizzati in compensato marino verniciato rosso, diventano un segno scenico deciso e riconoscibile. Il nuovo assetto comprende una gradonata semicircolare capace di accogliere fino a 90 professori d’orchestra e un elemento circolare collocato nell’abside, destinato a ospitare 80 artisti del coro, costruendo così una composizione spaziale armonica e funzionale. La struttura è completata da un sistema di pareti che la avvolge, svolgendo al contempo la funzione di parapetto, elemento di raccordo architettonico e dispositivo di protezione. L’intervento trasforma il dispositivo culturale in un palcoscenico sinfonico di alto livello, integrando con discrezione, nelle aule laterali, tutte le funzioni di supporto al backstage — dai camerini alle aree di stoccaggio. Attraverso questa stratificazione contemporanea, la Basilica di Massenzio si conferma come uno spazio dinamico e inclusivo, in cui l’architettura diventa infrastruttura al servizio della comunità e della grande musica internazionale.

La programmazione

L’inaugurazione, giovedì 2 luglio alle ore 21, è affidata a Manfred Honeck e al giovane pianista Alexander Malofeev per un gala dedicato a Čajkovskij, con il Concerto per pianoforte n. 1 e la Quinta Sinfonia. La programmazione prosegue con l’intreccio tra mondi artistici, in cui linguaggi diversi dialogano. Il 4 luglio la street dance incontrerà il barocco nelle Quattro Stagioni Hip-Hop di Mourad Merzouki, regista e coreografo, affiancato dalla Compagnie Käfig e Le Concert de la Loge, e da Julien Chauvin nel ruolo di violino solista e direttore.

Ancora arti in dialogo il 9 luglio con il compositore Alexandre Desplat, che dirigerà le sue partiture più celebri, Harry Potter e i doni della morte, The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game, The Queen, La forma dell’acqua e altri film. Nel cinema contemporaneo, Alexandre Desplat è oggi una vera e propria leggenda. Negli ultimi vent’anni ha ottenuto ben 11 candidature agli Oscar per la migliore colonna sonora, vincendo l’ambita statuetta per The Grand Budapest Hotel e per La forma dell’acqua. In questa eccezionale occasione sarà lui stesso a salire sul podio per dirigerle. Un’esperienza unica in cui lo stesso autore guiderà l’orchestra e accompagnerà il pubblico alla scoperta delle colonne sonore in programma, svelandone atmosfere, segreti e suggestioni.

Il 15 luglio, Diego Ceretta, Direttore Principale dell’ORT-Orchestra della Toscana guida l’Orchestra Nazionale dei Conservatori e il Coro ceciliano in un omaggio a Giuseppe Verdi, tra cori, ouverture e ballabili tratti da alcune delle più celebri opere del cigno di Busseto.

Sarà poi il Direttore Musicale Daniel Harding a prendere in mano la bacchetta il 17 luglio accanto al pianista Stefano Bollani per la Rhapsody in Blue di Gershwin. In programma anche l’Alborada del gracioso di Ravel e i Quadri di un’esposizione di Musorgskij/Ravel. Lo stesso programma verrà replicato il 18 luglio a Siena. Inserito, come da tradizione, nel quadro del Chigiana International Festival & Summer Academy, il Concerto per l’Italia 2026 – realizzato con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dell’Accademia Chigiana e in collaborazione con il Comune di Siena e la RAI – vedrà di nuovo protagonisti Daniel Harding, l’Orchestra di Santa Cecilia e Stefano Bollani per una serata che si annuncia come uno degli appuntamenti di punta della prossima estate, vero e proprio rito collettivo capace di unire grande musica, spazio iconico e partecipazione del pubblico.

La rassegna a Massenzio prosegue il 21 luglio con il talento di Martina Meola (2012), giovanissima vincitrice “Jeune Chopin 2025”, in una serata all’insegna di Chopin.

Chiuderanno il mese due ulteriori appuntamenti: il primo è il 24 luglio con il Requiem di Mozart diretto da Jérémie Rhorer; a seguire, il 29 luglio con il Concerto Köln e le grandi feste barocche di Händel e Vivaldi.

Alvisi Kirimoto è uno studio internazionale fondato da Massimo Alvisi e Junko Kirimoto. La sua ricerca esplora il rapporto tra Uomo, Spazio e Natura attraverso l’Architettura, l’Urbanistica, il Design e le Installazioni artistiche multimediali, con un forte focus sul valore culturale e sociale del progetto. Si distingue per l’approccio empatico e sensibile, al tempo stesso innovativo e multidisciplinare, sviluppando ogni progetto a partire dalla manipolazione dei “Fogli di Carta – The Hands Work”. Il dialogo con la natura, la rigenerazione urbana e l’attenzione ai temi sociali rendono i loro progetti unici nel panorama dell’architettura internazionale. Fondendo la sensibilità italiana a quella giapponese, lo studio ha realizzato numerosi progetti in Italia e all’estero. Tra i tanti: lo stabilimento industriale Medlac Pharma a Hanoi, Vietnam (2011); il Complesso di piccole e medie industrie Incà a Barletta (2010), il restauro del Teatro Comunale di Corato (2012) in Puglia; la ristrutturazione dell’Alexandrinsky Theatre a San Pietroburgo (2013); gli spazi dedicati alla formazione all’interno di centri commerciali Whittle Studios a Nanchino e Shanghai in Cina (2019) e molti altri. Alvisi Kirimoto ha vinto concorsi e premi internazionali, come l’AIT Award 2012 per il Teatro dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’International Architecture Award 2021 del The Chicago Athenaeum per l’Accademia della Musica di Camerino per la Andrea Bocelli Foundation per la sezione Museums and cultural buildings. I lavori di Alvisi Kirimoto sono stati raccolti in tre monografie edite da Forma Edizioni (2024), The Plan/Maggioli (2023) e Hachette (2020) e largamente pubblicati su testate nazionali e internazionali. Lo studio è impegnato in vari progetti di recupero e risanamento urbano in Italia e all’estero. Tra i diversi lavori in corso d’opera ricordiamo: un progetto, vinto a seguito di un concorso internazionale, di un Asilo Nido, Centro Civico, Biblioteca e Parco a Grottaperfetta, nella periferia Sud di Roma; la realizzazione del Centro Servizi Colosseo; la progettazione di un palco per concerti ed eventi nella Basilica di Massenzio; la riqualificazione dell’ingresso dell’Area Archeologica del Porto di Traiano nel Parco Archeologico di Ostia Antica – Fiumicino; i lavori di consolidamento, recupero e manutenzione straordinaria del Cinema Massimo, L’Aquila; la realizzazione dell’istituto professionale IPSIA Renzo Frau a San Ginesio, Marche, per la Andrea Bocelli Foundation; il progetto di rigenerazione urbana dell’area ex-Macrico a Caserta; la riqualificazione del Complesso ERP di Via Castagna a Casoria, Napoli; il masterplan di Montespaccato e la nuova Piazza ex Campari (Municipio XIII, Roma), all’interno del programma di rigenerazione urbana “15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti”; un centro di ricerca e sviluppo ad Oderzo in provincia di Treviso; il Centro Direzionale Nexum a Roma.

Massenzio – Estate 2026

Accademia Nazionale di Santa Cecilia

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2026

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Manfred Honeck

pianoforte Alexander Malofeev

LA NOTTE BIANCA: ČAJKOVSKIJ GALA

Čajkovskij Concerto per pianoforte n. 1

Cajkovskij Sinfonia n. 5

_______________________

SABATO 4 LUGLIO 2026 ORE 21

Compagnie Käfig e Le Concert de la Loge

regia e coreografia Mourad Merzouki

violino solista e direzione Julien Chauvin

luci Cécile Trelluyer

LE QUATTRO STAGIONI HIP-HOP

LA STREET DANCE INCONTRA VIVALDI

L’Olimpiade: Sinfonia RV 725

La Primavera RV 269

Sonata per cello RV 43

L’Estate RV 315

Concerto per 4 violini op. 3 n. 10 RV580

L’Autunno RV 293

Sinfonia RV 151 “alla Rustica”

L’Inverno RV 297

_______________________

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2026

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Alexandre Desplat

IL MONDO CINEMATOGRAFICO DI ALEXANDRE DESPLAT

Harry Potter e le Musiche da Oscar

Musiche di Alexandre Desplat dalle colonne sonore di

The Tree of life

Il curioso caso di Benjamin Button

The Queen

Il discorso del Re

Lost King

Wes Anderson’s Suite

La forma dell’Acqua

Piccole Donne

Harry Potter e i doni della morte

The Imitation Game

Godzilla

_______________________

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Orchestra Nazionale dei Conservatori

Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Diego Ceretta

VERDI GALA

Cori, ouverture, ballabili dalle più celebri opere verdiane

Aida: Sinfonia

I lombardi alla prima crociata: “Gerusalem!”,

“O Signore, dal tetto natio”

Macbeth: Incantesimo, Danze, “Patria oppressa!”

Nabucco: Sinfonia, “Gli arredi festivi”, “Va, pensiero”

I vespri siciliani: Sinfonia

Aida: Gloria all’Egitto

_______________________

VENERDÌ 17 LUGLIO 2026 ORE 21

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

pianoforte Stefano Bollani

RHAPSODY IN BLUE

Ravel Alborada del gracioso

Gershwin Rhapsody in Blue versione per jazz band composta

Musorgskij/Ravel Quadri di una esposizione

_______________________

SABATO 18 LUGLIO 2026 ORE 21.30

Siena, Piazza del Campo

Concerto per l’Italia

Chigiana International Festival & Summer Academy

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

pianoforte Stefano Bollani

RHAPSODY IN BLUE

Ravel Alborada del gracioso

Gershwin Rhapsody in Blue versione per jazz band

Musorgskij/Ravel Quadri di una esposizione

_______________________

MARTEDI 21 LUGLIO

pianista Martina Meola vincitrice “Jeune Chopin 2025”

NOTTURNO CHOPIN

Mazurke, valzer, polacche, ballate e notturni

Valzer op. 34 n. 1

Scherzo op. 31 n. 2

Notturno op. 9 n. 1 | op. 15 n. 1

Fantasia op. 49

Mazurke op. 30 n. 1 e 4

Ballata op. 23 n. 1

Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22

_______________________

VENERDÌ 24 LUGLIO

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jérémie Rhorer

soprano Mei Gui Zhang

contralto Anna Doris Capitelli

tenore Duke Kim

basso Guilhem Worm

MOZART REQUIEM

L’ultimo capolavoro

Ave Verum Corpus K 618

Requiem K 626

_______________________

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO

Concerto Köln

MUSICHE PER LA CORONA

Händel e le grandi feste barocche sul Tamigi

Händel Musica sull’acqua suite n. 2

Handel Solomon: L’arrivo della Regina di Saba

Handel Concerto Grosso op. 3 n. 2 e op. 6 n. 9

Handel Musica per i reali fuochi d’artificio

Handel Concerto Grosso op. 6 n. 9

Handel Musica per i reali fuochi d’artificio

Vivaldi Concerto RV158

Vivaldi L’Olimpiade: Sinfonia RV 725

Biglietti da 30 a 60 euro