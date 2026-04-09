Teatro della Cometa, Il salotto anni Venti

il concerto di Sara Mingardo, Georgy Kovalev, Massimo Spada il 10 aprile alle ore 20 a Roma

La stagione primaverile del Teatro della Cometa di Roma prosegue giovedì 10 aprile alle ore 20.00 con il concerto Il salotto anni venti, un viaggio nell’introspezione romantica guidato da un trio d’eccezione composto da Sara Mingardo (voce), Georgy Kovalev (viola) e Massimo Spada (pianoforte).

Il concerto propine un programma che si adatta a uno spazio domestico, con un trio d’eccezione composto da Sara Mingardo, celebre voce barocca, dal violista George Kovalev e dallo stesso Massimo Spada al pianoforte per un programma all’insegna della grande tradizione liederistica, dalla struggente poesia dolorosa di Mahler nei Kindertotenlieder ai piacevoli ricordi dell’infanzia di grande bellezza evocati in due brani di Brahms.

Il concerto rientra fra i nuovi appuntamenti, fra musica e teatro dello spazio restituito alla città da Maria Grazia Chiuri, con l’intento di omaggiare il gemellaggio, dal 1956, fra Roma e Parigi che da sempre si è sviluppato in una ricca trama di relazioni culturali trovando in Mimì Pecci Blunt una figura centrale.

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