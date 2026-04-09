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LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE
Il teatro nei luoghi della storia
Ogni spettacolo è un viaggio.
Ogni luogo, una voce che torna a parlare.
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PRIMA ASSOLUTA
Una giornata nel Rinascimento
Giovanni dalle Bande Nere e il suo accampamento
Una bella giornata, il Parco Mediceo di Pratolino, e due veri accampamenti militari del Cinquecento che tornano a vivere.
Tra esercitazioni, racconti e vita quotidiana dei soldati, prende forma la storia di Giovanni dalle Bande Nere, il “Gran Diavolo” del Rinascimento.
Un’esperienza immersiva, tra teatro e rievocazione storica, assolutamente da non perdere.
11–12 aprile 2026
Ore 16:00 – 17:00 – 18:00
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CENA-SPETTACOLO
Magia a Palazzo Pitti
Una serata dove teatro, illusionismo e convivialità si fondono in un’unica esperienza.
Nelle sale di Palazzo Pitti, ogni momento può trasformarsi in meraviglia.
Errata corrige: la cena ha inizio alle ore 20:00.
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VIAGGIO TEATRALE
La Congiura dei Pazzi
Un viaggio immersivo tra intrighi e giochi di potere nella Firenze del Rinascimento.
24–25 aprile | 29–30 maggio | 19–20 giugno 2026
Ore 20:30 – 21:30
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UMANESIMO
Noi fummo
Un percorso teatrale tra memoria, arte e spiritualità nel Chiostro dei Morti.
26 aprile 2026