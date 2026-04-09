LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE Il teatro nei luoghi della storia

PRIMA ASSOLUTA Una giornata nel Rinascimento Giovanni dalle Bande Nere e il suo accampamento Una bella giornata, il Parco Mediceo di Pratolino, e due veri accampamenti militari del Cinquecento che tornano a vivere. Tra esercitazioni, racconti e vita quotidiana dei soldati, prende forma la storia di Giovanni dalle Bande Nere, il “Gran Diavolo” del Rinascimento. assolutamente da non perdere. Un’esperienza immersiva, tra teatro e rievocazione storica, 11–12 aprile 2026

Ore 16:00 – 17:00 – 18:00 Scopri di più →