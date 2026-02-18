“IL CIRCO INVISIBILE” AL TEATRO PETROLINI

28 febbraio ore 21.00 – 1 marzo ore 18.00

“IL CIRCO INVISIBILE” AL TEATRO PETROLINI28 febbraio ore 21.00 – 1 marzo ore 18.00

Arriva al Teatro Petrolini di Roma Il Circo Invisibile, atto unico brillante e surreale scritto da Angelo Orlando, diretto e interpretato da Cristina Pedetta Parsi insieme a Sandro Calabrese .

Lo spettacolo porta in scena il mondo delle audizioni teatrali trasformandolo in una metafora ironica e tagliente della nostra società contemporanea.

Un aspirante comico entra in sala convinto di affrontare “il provino della vita”. Davanti a lui un’esaminatrice che, parola dopo parola, innesca un duello serrato fatto di provocazioni, seduzioni, smontaggi improvvisi e ribaltamenti continui.

Nasce così una danza teatrale al ritmo di botta e risposta, tra sketch imprevedibili e logiche volutamente assurde che fanno ridere e, nello stesso tempo, mettono a nudo qualcosa di più profondo: la fame di approvazione, la paura del giudizio, la voce interiore che manipola e mette alla prova.

Il Circo Invisibile è uno specchio deformante del nostro tempo: fa ridere, ma subito dopo costringe a riconoscersi.

CREDITI

Testo: Angelo Orlando

Regia: Cristina Pedetta Parsi

Interpreti: Sandro Calabrese, Cristina Pedetta Parsi

INFORMAZIONI

Teatro Petrolini

Via Rubattino 5 – Roma

Tel. 06 5757488

www.teatropetrolini.it

Sabato 28 febbraio – ore 21.00

Domenica 1 marzo – ore 18.00

Biglietto: 13,00 €

Prenotazione obbligatoria