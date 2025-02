Andato in scena presso il Teatro della Pergola di Firenze

La riscrittura dell’Amleto di Filippo Timi scava nelle profondità di un tesoro drammaturgico di inestinguibile valore, sempre capace di rinnovare la sua bellezza; risale al 2009 la prima regia dello spettacolo, scritto insieme a Stefania De Santis e allora intitolato Il popolo non ha pane? Diamogli le brioche, l’affermazione erroneamente attribuita alla regina Maria Antonietta d’Asburgo che immediatamente incornicia nei toni della farsa e dell’assurdo la rivisitazione della famosa tragedia di William Shakespeare.

Timi, già nel 2004 premio Ubu come miglior attore under 30, nel pieno della sua poliedrica attività artistica di attore, scrittore e drammaturgo, si chiese quale fosse il suo ruolo nel mondo del teatro e tradusse il suo personale “Essere o non essere” nella coraggiosa riformulazione di una delle maggiori opere di tutti i tempi, replicata per oltre quattrocento anni e qui scardinata nel suo intero impianto e rigenerata nei suoi significati più eversivi; lavorando per sottrazione di equilibri e principi fondanti della trama originale, il regista e interprete protagonista ha saputo rintracciare l’essenza di una storia di potere, vizio e marciume che ancora adesso prospera ben oltre la Danimarca e ritrae fedelmente anche la nostra contemporaneità.

L’Amleto al quadrato moltiplica la sua cifra per se stesso, porta in scena se stesso, si specchia in se stesso attraverso la luce sgargiante dei lustrini della fama e prova a ribellarsi al suo destino, ormai desideroso di rinunciare alla vendetta per la morte del padre, di accettare la scelta fedifraga della madre, di salvare dal suicidio Ofelia, di astenersi dai duelli fatali, conscio e stanco del ruolo che interpreta; Timi, che nel corso dell’infanzia ha conosciuto e affrontato il bullismo e la balbuzie, adesso si dota di una forza prorompente, esorcizza il panico del confronto con l’eternità delle icone e si affida al metodo Stanislavskij per ritrovare le profonde affinità con il ruolo, esplorando le molteplici dimensioni coesistenti nell’opera come nella vita, fino ad esaudire la catarsi della morte, attraverso la potente dissacrazione della comicità.

Innegabile l’influenza del rivoluzionario Amleto di Carmelo Bene, in cui è costante il tema dell’impossibilità della tragedia e della realizzazione dell’eroe; tuttavia l’opera, negli anni, ha iniziato a sedimentare un suo messaggio autonomo, in un processo fisiologico che ha progressivamente arricchito i sottotesti dei personaggi, liberandone l’irrequietezza, i tormenti, gli aspetti provocatori che convergono prodigiosamente in un dialogo spontaneo con il pubblico e nell’improvvisazione, annientando il mito del teatro, per celebrare quello dello spettacolo.

Timi, autore delle scenografie, dei costumi, finanche del processo di costruzione introspettivo dei personaggi che vuole più fedeli agli attori che a se stessi, entra ed esce con disinvoltura assoluta dal ruolo di Amleto, esaltandolo e poi volgarizzandolo, sdrammatizzandolo, ingigantendolo, ridicolizzandolo, vestendolo degli abiti regali e luttuosi della madre e arrivando ad alternarsi liberamente fra il ruolo di attore e quello di spettatore della scena, mentre è assiso in scena, in una tuta di strass neri, su un trono di legno grezzo addobbato di un logoro stendardo rosso, immerso nell’acceso disegno luci di Oscar Frosio.

Si destreggia in dialetti e versi lirici, in battute fuori testo e nell’immortale monologo di Amleto, senza mai imitare l’Amleto altrui; poggiando una mano su un teschio di brillanti, mentre intorno, fra la paglia di un’arena circense, ondeggiano, spettrali, dei palloncini che mimano i fantasmi della coscienza collettiva, si intrattiene nervosamente in una gabbia per leoni che perimetra l’intero palco e viene poi assalita e ascesa dal protagonista scimmiesco in calzamaglia, esasperato dalle sue sorti, imprigionato nella sua rabbia, avvelenato dalla sua disillusione, salvato dalla sua ironia.

In un mosaico innervato dagli accompagnamenti musicali di Beethoven, ma anche dal canto popolare giamaicano di Banana boat song , si compenetra la contemporaneità pop ai grandi temi della tragedia classica, resa permeabile, ma non meno struggente nell’interpretazione di Elena Lietti, nei panni di una innocente e ingenua Ofelia, con cui Amleto si affaccia oltre la gabbia, per indagare il buio ignoto che li scruta, il pubblico; vestita di un abito candido e fluttuante di veli, cristallizzata nel suo ruolo e sorda ad ogni richiamo alla realtà, seppure pregata di non avvicinarsi all’acqua, annegherà e, davanti al suo corpo esanime, la cronaca della morte per annegamento, la cruenta narrazione della violenza che esplode la materia cerebrale sotto pressione, non risparmierà di catturare la commozione piena degli spettatori, ancora una volta.

Lucia Mascino, l’astro attorno al quale Timi ha costruito la trama, interpreta la madre di Amleto come una grottesca e inquietante Regina di cuori di Carroll e riesce a trasmettere efficacemente la qualità della relazione con il figlio, fatta di sensi di colpa, accuse e aspettative reciproche deluse; si presenta come una donna corrotta e volgare, rigida e ingessata sul trono di Danimarca, in una posa innaturale e simbolica, che sorregge il busto sulle gambe spalancate.

Marina Rocco, nella sua interpretazione di una Marilyn Monroe alter ego di Amleto, intrappolata nel suo abitino corto e bianco e nel ruolo leggendario di ragazza sensuale e smarrita, triste e sarcastica, sola e circondata dalla corte, illumina la scena, come una farfalla vorticosamente attratta dalle luci che la bruceranno.

Il pubblico torna ad acclamare uno spettacolo che non andava in scena dal 2013 e che continua a collezionare successi, ad affinarsi attraverso la ricerca e ad un investimento di energie che coinvolge l’intera compagnia, come un organismo vivente unico, nell’ascolto reciproco dei ruoli, nell’analisi delle interiorità degli attori, nella percezione del pubblico, nell’elaborazione degli eventi del nostro tempo che, in ogni caso, influenzano e destabilizzano continuamente la messa in scena, offrendole nuovi nutrienti per trasformarsi ancora.

Amleto²

uno spettacolo di e con

Filippo Timi

e con

Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Lietti e Gabriele Brunelli

luci

Oscar Frosio

produzione

Teatro Franco Parenti, Teatro della Toscana

foto

Annapaola Martin