(LNews – Milano, 06 feb) La grande tradizione dell’opera lirica italiana torna protagonista sul piccolo schermo con ‘Belcanto’, la nuova serie evento di Rai 1, diretta da Carmine Elia e interpretata da Vittoria Puccini, Carmine Recano e un cast d’eccezione. La serie, che debutterà il prossimo 24 febbraio in prima serata, è stata realizzata anche grazie al sostegno di Regione Lombardia attraverso il bando ‘Lombardia per il Cinema’. La Regione conferma così il proprio impegno nel valorizzare il settore dell’audiovisivo, riconoscendone l’importanza strategica sia dal punto di vista culturale sia economico. “’Belcanto’ – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – è un’opera che restituisce al grande pubblico il fascino della tradizione lirica italiana, raccontando una storia di passione, riscatto e talento femminile ambientata in un’epoca fondamentale per la nostra identità culturale. Siamo orgogliosi di aver sostenuto questo progetto, che non solo porta sullo schermo il patrimonio artistico e storico dell’Ottocento, ma lo fa attraverso una produzione che ha scelto di investire e girare anche in Lombardia, nei nostri teatri e nelle nostre città. Un’opportunità preziosa per promuovere il nostro territorio come set cinematografico di eccellenza”. La serie racconta la storia di Maria (Vittoria Puccini) e delle sue figlie Antonia e Carolina (Caterina Ferioli e Adriana Savarese), tre donne determinate a conquistare il palcoscenico dell’Opera lirica, sfidando ostacoli, pregiudizi e segreti che minacciano di travolgerle. Il loro viaggio da Napoli a Milano è anche un omaggio alla centralità del capoluogo lombardo nella storia della musica e del teatro. “Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – continua a investire nel settore audiovisivo con il chiaro obiettivo di rafforzare il legame tra cultura, storia e territorio e produzioni come Belcanto dimostrano quanto sia importante sostenere il cinema e la serialità per raccontare al mondo le nostre eccellenze artistiche”. La serie è una coproduzione Rai Fiction – Lucky Red con Umedia, in collaborazione con Ufunds e con la partecipazione di Newen Connect, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027 bando ‘Lombardia per il Cinema’) e Regione Lazio (Lazio Cinema International). (LNews)