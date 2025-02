Venerdì 21 e sabato 22 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida, Firenze

“Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”

in prima toscana una satira feroce del nostro bisogno di consenso

L’ultimo lavoro del regista premio Hystrio e Nastro d’Argento Emanuele Aldrovandi porta in scena l’ossessione per il successo e ciò che siamo disposti a fare

per non affrontare il fallimento

Lunedì 24 alle 10.00 spazio al teatro ragazzi con “Io e Monnalisa” di Matan Teatro, impossibile dialogo tra Leonardo Da Vinci e la Gioconda per viaggiare nella Firenze del 500

Firenze, 14.2.2025 – Una bambina di sei anni e una madre pronta a tutto pur di portarla ai vertici della celebrità. Attorno a questa ossessione per la fama ruota “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”, il nuovo lavoro di Emanuele Aldrovandi, regista teatrale e cinematografico vincitore di riconoscimenti tra cui il premio Hystrio e il Nastro d’Argento. Appuntamento con la prima toscana dello spettacolo venerdì 21 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso), nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale. Col suo stile divertente e feroce Aldrovandi esplora l’insano rapporto fra felicità e realizzazione personale. Al centro della storia, una donna e il suo piano bislacco per aiutare la figlia a diventare un’artista di successo: per farlo è disposta a qualunque cosa. Aldrovandi mette a fuoco le conseguenze più intime e personali delle dinamiche che ci spingono verso la ricerca del consenso e dell’approvazione immediata. La riflessione su cosa sia la qualità artistica nell’epoca della post-verità diventa quindi l’occasione per chiedersi, insieme ai personaggi, fin dove siamo disposti a spingerci pur di evitare che chi amiamo debba gestire fallimenti e frustrazioni (in replica sabato 22 febbraio ore 21.00, info e ingressi www.teatroflorida.it).

“La scrittura è estremamente concreta e realistica – spiega Aldrovandi – ma l’allestimento è onirico e surreale, perché quello che viene messo in scena è il ricordo di un uomo che continua a rivivere la giornata nella quale la vita di una bambina di sei anni è cambiata per sempre. La storia di una madre, Marta, della sua ossessione per la realizzazione della figlia Emma e del suo piano che coinvolge con l’inganno Chiara, una famosa attrice, e Carlo, cognato appassionato di scacchi, rivive attraverso lo sguardo di Ferdinando, talvolta distaccato, talvolta pieno di sensi di colpa: cosa avrebbe potuto fare di diverso? È possibile cambiare il corso degli eventi e incidere veramente sulla realtà e sul mondo? Se il testo affronta il rapporto fra la felicità e la realizzazione personale, la chiave registica con cui ho deciso di metterlo in scena pone l’accento sul vortice ossessivo di chi è condannato a pensare una cosa e poi, nell’attimo successivo, esattamente la cosa opposta. La realtà si deforma sotto lo sguardo di chi è convinto di non poterla mai conoscere, ma solo ipotizzare”.

Le attività del Cantiere Florida continuano col teatro ragazzi delle matinée “Le Chiavi della Città” lunedì 24 febbraio alle 10.00. In scena “Io e Monnalisa”, produzione Matan Teatro liberamente ispirata al libro “Io, Monna Lisa” di Natasha Solomons. È il 1504, Leonardo da Vinci ha da poco iniziato a dipingere la Monnalisa, quando il Gran Segretario della Repubblica Fiorentina Niccolò Machiavelli fa visita alla sua bottega per commissionargli un immenso affresco per celebrare Firenze. Leonardo accetta, ma ha paura che questa opera possa sgretolarsi come è accaduto in passato al suo Cenacolo di Milano e rivelarsi un fallimento. Leonardo si muove con una curiosità senza tempo, oscillando tra il colpo di genio e il fallimento assicurato; alla sua figura fanno da contraltare lo spietato Machiavelli e l’amico/rivale Michelangelo, che lo metteranno ancora di più di fronte ai suoi incubi. E in tutto questo la Gioconda inizia a parlare “fuori dal quadro” e discutere di arte, di vita, e amore con chi sa ascoltarla. Riuscirà a vincere le sue paure e realizzare una grande opera d’arte? Ed è Leonardo a dipingere la Monnalisa o è lei a guidarlo alla scoperta di sé stesso?

Le attività del Teatro Cantiere Florida sono co-finanziate dal Creative Europe Programme dell’Unione Europea, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, in collaborazione con RAT Residenze Artistiche Toscane, Firenze dei Teatri, Quadrato, con il contributo di Unicoop Firenze.

EMANUELE ALDROVANDI

COME DIVENTARE RICCHI E FAMOSI DA UN MOMENTO ALL’ALTRO

testo e regia Emanuele Aldrovandi

con Giusto Cucchiarini, Serena De Siena, Tomas Leardini, Silvia Valsesia

aiuto regia Luca Mammoli

scene Francesco Fassone

costumi Costanza Maramotti

luci Antonio Merola

ambiente sonoro Riccardo Tesorini

movimenti Olimpia Fortuni

trucco Giorgia Blancato

produzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, ERT Emilia Romagna Teatro – Teatro Nazionale

MATAN TEATRO

IO E MONNALISA

dagli 11 anni

liberamente ispirato a Io, Monna Lisa di Natasha Solomons

drammaturgia e regia Riccardo Bartoletti, Lorenzo Frediani

con Ludovico Fededegni, Lorenzo Frediani, Dalila Reas

dramaturg & sound designer Gabriele Gerets Albanese

costumi Gloria Fabbri

scenografia Alice Benazzi

produzione Matan Teatro, Centro Teatrale MaMiMò

