Domenica 23 febbraio ore 21.00 nell’ambito della stagione al Teatro Petrarca

Ad Arezzo la danza internazionale con “Dear Son” di Riva e Repele

Per la prima volta in scena dopo il debutto a Romeuropa, una riflessione coreografica sulla fragilità della vita

accompagnata dalle musiche di Gino Paoli, Claudio Villa, Fabrizio de Andrè, Ólafur Arnalds e Arvo Pärt

Arezzo, 15 febbraio 2025 – Per la prima volta in scena dopo il debutto a Romaeuropa na riflessione danzata sulla fragilità della vita e sulla forza dell’amore, anche nei momenti più bui della storia. Questo è “Dear Son”, ultimo spettacolo dei danzatori e coreografi Simone Repele e Sasha Riva che andrà in scena domenica 23 febbraio ore 21.00 al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. Impostosi sulle scene internazionali con una cifra estetica che coniuga approccio teatrale e vocabolario neoclassico a un linguaggio e un’estetica fortemente contemporanea, il duo porta sul palcoscenico una storia di speranza in grado di trascendere le barriere del tempo e dello spazio, il ritratto di una famiglia scossa dalla perdita di un figlio partito per la guerra. I progetti del passato, le aspirazioni verso l’ipotetico futuro si cementificano in un presente immobile e doloroso. In una società segnata dalla persistenza dei conflitti e delle loro conseguenze, “Dear Son” vuol creare uno spazio in cui l’amore e la memoria superano la morte (info e ingressi www.fondazioneguidodarezzo.com).

“Dear Son” esplora l’incommensurabile dolore provato dai genitori di fronte alla perdita di un figlio nel contesto della guerra”, spiegano gli artisti. “Il nostro intento è quello di creare un’opera che vada oltre le parole per comunicare al pubblico la complessità delle emozioni legate a questa esperienza universale. Attraverso un movimento fluido, espressivo e potente, vogliamo illustrare l’amore incondizionato tra genitore e figlio. Vogliamo esplorare come l’amore e la memoria possano aiutare a superare una simile tragedia. Le scenografie e i costumi saranno minimalisti per permettere ai danzatori di essere al centro della scena. Lo spettacolo sarà accompagnato da una colonna sonora accuratamente selezionata per aumentare l’impatto emotivo. Per creare un’esperienza personale e coinvolgente, abbiamo scelto di integrare brani composti da artisti italiani emblematici del tempo di guerra come Gino Paoli, Claudio Villa e Fabrizio de Andrè, mescolati a composizioni più contemporanee e minimaliste di Ólafur Arnalds e Arvo Pärt. I loro repertori creano paesaggi sonori che attraversano le epoche. Ci auguriamo che “Dear Son” tocchi il pubblico mettendolo in contatto con il proprio patrimonio familiare”.

RIVA & REPELE

DEAR SON

coreografia Simone Repele & Sasha Riva

danzatori Parvaneh Scharafali, Sasha Riva, Simone Repele

disegni Gu Jiajun (con l’aiuto di Adèle)

disegno luci Alessandro Caso

produzione Riva & Repele/Le Voisin

coproduzione Orsolina 28/Centre des Arts Geneve/Romaeuropa Festival/Daniele Cipriani Entertainment Vettu

BIGLIETTI

spettacoli in abbonamento: platea e I ordine di palchi: intero € 30 – ridotto € 27

II e III ordine di palchi: intero € 20 – ridotto € 17

IV ordine di palchi: intero € 10 – ridotto € 7

Riduzioni: over 65 anni, possessori della Carta dello Spettatore di FTS, iscritti alle associazioni teatrali del comune di Arezzo legalmente riconosciute, dipendenti dell’Ente promotore, soci Coop

Biglietto Futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze: platea e I e II ordine di palchi € 8

Carta Studente della Toscana: biglietto €8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato dietro presentazione della carta in base alla disponibilità della pianta: si consiglia l’accesso a teatro almeno un’ora prima dello spettacolo)

Promozione 1000 punti mille emozioni per soci Coop: info e adesioni presso punti vendita Unicoop Firenze

PREVENDITA BIGLIETTI

Teatro Petrarca

Via Guido Monaco, 12 – Arezzo

tel. 0575 1739608

tutti i mercoledì 17.30-19.30

Prevendita ONLINE: discoverarezzo.ticka.it

Circuito punti vendita Discover Arezzo www.discoverarezzo.com

VENDITA BIGLIETTI

Teatro Petrarca

Via Guido Monaco, 12 – Arezzo

tel. 0575 1739608 (nei giorni e orari di apertura)

il giorno dello spettacolo ore 12 -14, 18-21

INFO

Fondazione Guido d’Arezzo

corso Italia, 102 – Arezzo

0575 377438 – 0575377439

teatri@fondazioneguidodarezzo.com

fondazioneguidodarezzo.com

toscanaspettacolo.it