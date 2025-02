CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO IL TEATRO Ѐ ACCESSIBILE

A CARRARA E A MASSA SPETTACOLI DOTATI DI AUDIODESCRIZIONI

Edipo Re in scena sabato 1 marzo al Teatro degli Animosi

Secondo Lei con Caterina Guzzanti sabato 8 marzo sul palco del Teatro Guglielmi

Firenze, 25 febbraio 2025 – Spettacoli teatrali accessibili anche per gli spettatori non vedenti e ipovedenti. È l’iniziativa promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus che, d’intesa con le amministrazioni comunali di Carrara e Massa, propone nel mese di marzo due spettacoli con audiodescrizioni dal vivo curate dal Centro Diego Fabbri ETS in collaborazione con il progetto No Limits, che gli spettatori non vedenti e ipovedenti potranno seguire grazie all’utilizzo di cuffie wireless.

Sabato 1 marzo al Teatro degli Animosi di Carrara, nell’ambito della stagione di prosa 2024/25, andrà in scena con audiodescrizione Edipo Re di Sofocle, nell’adattamento di Andrea De Rosa.

Il sabato successivo (8 marzo) al Teatro Guglielmi di Massa lo spettacolo Secondo lei di e con Caterina Guzzanti, sarà fruibile tramite audiodescrizione.

Come si rende accessibile uno spettacolo con l’audiodescrizione

L’audiodescrizione rende “visibili” scene, costumi e movimenti degli attori, cioè quei particolari silenziosi che permettono al pubblico con disabilità visiva di assistere pienamente allo spettacolo.

L’audiodescrizione consiste nel dotare gli spettatori di cuffie wireless, collegate alla sala di regia. Qui, un lettore professionista li “guiderà” lungo lo sviluppo narrativo dello spettacolo, senza interferire in alcun modo con lo svolgimento della messa in scena. Il racconto del lettore riesce a rendere “visibili” tutti quei particolari silenziosi, componenti fondamentali e significativi di qualunque opera teatrale, che altrimenti non potrebbero essere colti (scenografie, costumi, movimenti ed espressione degli attori, etc.). Vengono inoltre fornite informazioni aggiuntive, di carattere storico e letterario, che possano completare la comprensione dell’opera.

Il testo dell’audiodescrizione viene preparato precedentemente e si integra perfettamente con il copione teatrale senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. Non è un’operazione standard e ripetitiva: tutto viene realizzato dal vivo, in modo da poter ricercare una sinergia perfetta con ogni rappresentazione, ovviando a eventuali discrepanze nei tempi della messa in scena.

Il progetto Teatro No Limits

Teatro No Limits nasce proprio per garantire questo diritto e accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori non vedenti e ipovedenti, ciò è possibile grazie alla realizzazione di supporti audiodescrittivi.

Il progetto nasce nel 2010 grazie a: DIT (Dipartimento di Interpretazione e Traduzione) dell’Università di Bologna – campus di Forlì; Sezione Provinciale di Forlì-Cesena della UIC, (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti); Provincia di Forlì-Cesena; Regione Emilia – Romagna, Assessorato alla Cultura.

CARRARA

TEATRO DEGLI ANIMOSI

sabato 1 marzo, ore 21

EDIPO RE

Di Sofocle

Traduzione Fabrizio Sinisi

adattamento e regia Andrea De Rosa

con (in o.a.) Francesca Cutolo, Francesca Della Monica, Marco Foschi, Roberto Latini, Frédérique Loliée, Fabio Pasquini

produzione TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, LAC Lugano Arte e Cultura, Teatro Nazionale di Genova, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

MASSA

TEATRO GUGLIELMI

sabato 8, ore 21

SECONDO LEI

con CATERINA GUZZANTI e FEDERICO VIGORITO

scritto e diretto da Caterina Guzzanti

testo realizzato nell’ambito di Scritture-Scuola di drammaturgia diretta da LUCIA CALAMARO

Collaborazione artistica PAOLA ROTA

produzione Infinito srl/Argot Produzioni

Info e biglietti

Per gli spettatori non vedenti e ipovedenti è previsto il biglietto ridotto con ingresso dell’accompagnatore gratuito

Prenotazioni: dellertole@toscanaspettacolo.it

Biglietti Teatro degli Animosi, Carrara

platea e palchi centrali € 22 / ridotto € 20; palchi laterali € 16 / ridotto € 14; loggione € 12 / ridotto € 11

Biglietti Teatro Guglielmi, Massa

Platea € 25 / ridotto € 20; I e II Ordine Centrale € 23 / ridotto € 18; I e II Laterale € 18 / ridotto € 14; III Ordine Centrale € 18 / € 13; III Ordine Laterale € 13 / ridotto € 10; Loggione € 9 / ridotto € 8

Ufficio Cultura tel. 0585 /641419, Teatro degli Animosi, piazza De Andrè 1, 54033 Carrara

tel. 0585 /641317 (nei giorni di apertura della biglietteria).

teatrodeglianimosi@comune.carrara.ms.it

Teatro Guglielmi

piazza del Teatro, 1-54100 Massa, tel. 0585 41678 – 0585 490213 – 0585 490576, URP tel. 800 013 846

Biglietteria tel. 0585 41678 (int. 1) info.biglietteria@comune.massa.ms.it

teatroguglielmi.it – toscanaspettacolo.it