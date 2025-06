venerdì 13 giugno ore 21

Al via l’edizione 2025 della rassegna organizzata da FITA Vicenza con il sostegno del Comune di

Montecchio Maggiore

Teatro in Giardino 2025:

si riparte venerdì 13 giugno nel giardino della Biblioteca Civica con “La

prova generale” della compagnia Gli Incompiuti

L’estate vicentina è allietata anche grazie al contributo teatrale di FITA Vicenza: il primo appuntamento dell’edizione 2025 della rassegna Teatro in Giardino si terrà venerdì 13 giugno ore 21 al giardino della Biblioteca Civica di Montecchio Maggiore in via S. Bernardino 12, dove sarà in scena “La prova generale” di Aldo Nicolaj, a opera della compagnia brendolana Gli Incompiuti e per la regia di Rebecca Zacco.

I protagonisti di questa vicenda? Una madre amante del dettaglio, un padre azzoppato che vive nel rimpianto di un appassionato mestiere, un figlio scapestrato ma pieno di fantasia e una vicina di casa alquanto ficcanaso. Ma vi sono pure la bella ma svampita fidanzata del figlio e una donna misteriosa che porta trambusto in famiglia. Lo spettacolo si pone come una graffiante rappresentazione del conformismo borghese, un esempio di scrittura intelligente e sarcastica che prende spunto dal genere giallo e satireggia sull’italica arte di arrangiarsi. “Nella nostra versione – spiega la regista – un mondo di periferia cerca la sua rivincita, di cui solo il palcoscenico può essere testimone”. “Anno dopo anno proseguiamo animati dalla passione che ci contraddistingue – evidenzia Renato Poli, presidente di FITA Vicenza – e Teatro in Giardino ne è un esempio calzante . L’intenzione delle nostre rassegne è di valorizzare le tante realtà locali dell’amatoriale offrendo un cartellone incentrato non solo su offerte dialettali ma, anzi, eterogeneo, così da veicolare al pubblico varietà, buon umore e, perché no, anche preziosi spunti di riflessione per meglio comprendere la realtà attuale”. “ ‘Teatro in Giardino’ giunge quest’anno alla terza edizione – evidenzia Stefano Chiolo, in veste di coordinatore della rassegna e vicepresidente di FITA Vicenza – un risultato non scontato reso possibile dall’impegno della compagnia montecchiana Gli Scordati che né cura il coordinamento artistico ma non solo; insieme all'ufficio Cultura del Comune di Montecchio, con un’attenta commissione, ci si ritrova, anno dopo anno, ad alzare la qualità degli spettacoli, per un ventaglio di sei spettacoli che va dai Classici alle novità contemporanee, dalla commedia al dramma, con autori di fama internazionale ma anche talenti meno noti che con il nostro impegno vogliamo valorizzare”.

Biglietto euro 5