9 giugno – 5 luglio

SECRET FLORENCE 2025

MUSICA, CINEMA, DANZA, PERFOMING ARTS

9 giugno – 5 luglio, Firenze

secretflorence.it

Estate Fiorentina 2025

iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze

Secret Florence, per guardare e ascoltare Firenze in una nuova luce Firenze si svela attraverso l’arte contemporanea. Dal 9 giugno al 5 luglio performance site-specific a ingresso libero nei luoghi più inaspettati della città Luoghi nascosti, riletti, trasformati. Performance uniche, pensate per esistere una sola volta, in un solo luogo. La decima edizione di Secret Florence torna dal 9 giugno al 5 luglio 2025 con un calendario di eventi gratuiti che trasforma Firenze in una mappa vivente del contemporaneo.

Cinque tra le realtà artistiche più dinamiche e riconosciute a livello internazionale – Tempo Reale come capofila, insieme a Fabbrica Europa, Lo schermo dell’arte, Musicus Concentus, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni – propongono performance, installazioni e visioni che si radicano nei luoghi stessi in cui si svolgono. Spazi dimenticati, noti ma trasformati, architetture in dialogo con l’arte. Secret Florence 2025 rinnova così la sua vocazione: creare esperienze artistiche irripetibili, costruite su misura per la città, in luoghi

da scoprire o da guardare con occhi nuovi. Un’azione di cultura diffusa che ridefinisce il modo di vivere lo spazio urbano, nell’intersezione tra arti performative e identità territoriale. “Secret Florence è un fiore all’occhiello dell’Estate Fiorentina – ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini – perché porta a riscoprire luoghi della nostra città attraverso la cultura, la musica e l’arte. Una programmazione dal respiro internazionale con tante proposte interessanti in atmosfere suggestive che rendono questo festival di arte contemporanea davvero atteso e tutto da vivere”

LUOGHI E OPERE IN DIALOGO

ARCHITECTON – 9 giugno, h 21 | Cinema La Compagnia Il film di Victor Kossakovsky, in concorso alla Berlinale 2024, è una riflessione visiva sul rapporto tra architettura, civiltà e distruzione. Un viaggio tra cave, rovine e città spezzate. Ad accompagnare la narrazione è l’architetto e designer italiano Michele De Lucchi con cui il regista si confronta in un dialogo illuminante sul valore della bellezza.

Proiezione seguita da Q&A, a cura di Lo schermo dell’arte.

LA TERRA DELLE ANIME SOTTILI – 13 giugno, h 18.00 e 18.30 | Aula Ghiberti, Accademia di Belle Arti Un’opera poetica firmata Virgilio Sieni e Claudia Losi, dove gesto, carta, corpo e ombra si intrecciano in una coreografia intima che reinventa la tridimensionalità dello spazio.

Un’aula storica si fa teatro di metamorfosi, in una performance mai vista prima a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

SENTIMENTAL POLIGONO – 16 giugno, h 19 | Tiro a Segno Nazionale, Piazzale delle Cascine

Un happening di Cristina Kristal Rizzo, Annamaria Ajmone e Silvia Calderoni in un luogo inaspettato, spazio geometrico di confine e

precisione. Lo spettatore, come un tiratore con il bersaglio, coglie l’attimo in cui il gesto si fa vibrante, in un’esplorazione corporea

ed emotiva. Performance in un poligono storico a cura di Fabbrica Europa.

PLASMA – 17 giugno, h 19 | Chiostro del Convento del Carmine Una prima assoluta per un luogo sacro all’ascolto a cura di Musicus Concentus. Nel cuore di uno dei chiostri più raccolti della città il Sound Artist Abo Abo (Daniele Carcassi, 1993) presenta “Plasma” un’esperienza sonora sperimentale, con il pubblico libero di muoversi nello spazio, annullando i confini tra installazione e performance.

IN-NATURALE – 27-29 giugno, h 17-22.30 | Semiottagono delle Murate Per i 100 anni dalla nascita di Luciano Berio, Tempo Reale crea un’installazione sonora site-specific in uno degli ambienti architettonici più affascinanti dell’ex carcere. Un omaggio immersivo e dinamico al maestro della musica contemporanea, tra memoria e avanguardia, con frammenti da alcune sue opere fondamentali (come, per esempio, “Naturale” con la voce del cantastorie siciliano Celano), così come oggetti sonori provenienti dalle sue sconfinate escursioni documentative.

FUBALINO! – 5 luglio, h 18-23 | Parco del Galluzzo, Viale Tanini Un calcino “aumentato”, sensori, altoparlanti e suoni in tempo reale. Il gioco diventa paesaggio sonoro e partecipazione collettiva nell’installazione ideata da Tempo Reale per “Fa’ Festa 2025” (Galluzzo). Chiunque può fruire liberamente dell’installazione e scegliere differenti modalità di gioco a cui corrispondono diversi ambienti sonori in dialogo con i suoni live prodotti dal gioco dei partecipanti (colpi, tonfi, urla, voci), captati, elaborati e ridiffusi nello spazio installativo.

Tutte le iniziative sono gratuite

Programma completo e info: www.secretflorence.it