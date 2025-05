Martedì 3 giugno 2025

Spirituals afroamericani e capolavori classici in San Remigio

Concerto di Primavera delle formazioni statunitensi The High Plains Woodwinds

e The Sioux Empire Brass Society

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 21.00, la Chiesa di San Remigio (Piazza San Remigio – Firenze) sarà il palscoscenio del concerto delle formazioni statunitensi The High Plains Woodwinds e The Sioux Empire Brass Society, dirette rispettivamente dai maestri Dr. Paul Schilf e Dr. Rolf Olson, provenienti dal South Dakota.

Aprirà la serata fiorentina l’ensemble degli ottoni per poi passare il testimone a quello dei legni.

Rolf Olson dirigerà Men of Harlech, marcia descrittiva degli eventi accaduti durante l’assedio del Castello di Harlech, tra il 1461 e il 1468, nella Guerra delle due Rose tra York e Lancaster.

Dal Galles alla Germania con Joseph Haydn e il suo St. Anthony Chorale, per poi arrivare in Italia con due delle celebri composizioni del veneziano Giovanni Gabireli, la Canzon Septimi toni n. 2 del 1597 e la Canzone per sonare n. 2 del 1608, entrambi pietre miliari della musica di fine Rinascimento ed inizio Barocco.

Dall’Italia agli USA, con l’esecuzione del traditional spiritual My Lord What a Morning, inno afroamericano evocante potenti immagini apocalittiche sia visive sia uditive.

L’ensemble tornerà, poi, al Rinascimento con il compositore fiammingo Tielman Susato e la sua creazione popolare Three Dances from the Danserye, del 1551.

Dalle Fiandre alla Repubblica Ceca con Antonin Dvorăk e il suo Largo dalla sua ultima sinfonia, la Nona, sottotitolata “Dal Nuovo Mondo”, dedicata al contenente americano, in cui fu composta tra il 1892 e il 1893, su commissione della mecenate Jeanette Thurber, anche fondatrice del National Conservatory of Music of America.

Chiude la prima parte del concerto It is with my Soul di Philip Bliss, brano composto nel 1876 e narrante le tragiche vicende vissute dall’autore del testo Horatio Spafford, dall’aver vissuto il Grande Incendio di Chicago del 1871 fino alla morte della sua famiglia nella collisione della nave con il vascello Loch Earn nell’Oceano Atlantico, per fuggire al grande incendio.

L’Ensemble dei legni apre la sua performance eseguendo Champagne variation dalla Sonata per archi n. 3 di Gioachino Rossini, celebrante la libertà di movimento, la leggerezza, il brio compositivo.

Una trilogia di traditional, dall’inno cristiano tedesco Fairest Lord Jesus al cristiano internazionale At the Cross fino al canadese Brave Wolf, incornicia la trilogia mozartiana Mozart Trilogy, un omaggio al genio salisburghese che ne ripercorre i più noti temi della trilogia dapontiana, da Don Giovanni a Le nozze di Figaro e Così fan tutte.

Due omaggi al Barocco tedesco e a quello italiano chiudono la seconda parte del concerto. The High Plains Woodwinds eseguiranno la Jig Fuge BWV 577 di Johann Sebastian Bach e il Concerto Op. 3 n. 9 di Antonio Vivaldi da “L’estro armonico”.

Chiudono il concerto fiorentino, ad Ensemble riuniti, Sure on this shining Night Op. 13 n. 3 di Samuel Barber, composto nel 1938 quale musica descrittiva ispirata dal poema “Description of Elysium” di James Agee; Rhosymedre di Ralph Vaugham Williams, inno anglicano-gallese che celebra il villaggio di Rhosymedre, nella contea di Wrexhem, in Galles e, infine, Circus Days di Karl King, galop circense esplosivo ed entusiasmante per un finale a ritmo di marcia.

Ingresso libero e gratuito.

Per info: www.florenceyouthfestival.com, email info@florenceyouthfestival.it, pagine FB e Youtube Festival Orchestre Giovanili