Questo fine settimana il Teatro Nuovo di Pisa propone due imperdibili appuntamenti: sabato 28 febbraio 2026 alle ore 21.00 “Rituals”: una serata performativa e multisensoriale che unisce memoria, danza rituale e musica dal vivo, inserita nella rassegna Calendario Popolare – Arti e Culture dai Territori a cura di Francesco Salvadore.

“Rituals” presenta in scena un corpo in movimento tra memoria e rito, spettacolo coreografico ideato e interpretato da Maristella Martella, artista riconosciuta per il suo lavoro di ricerca sulla pizzica salentina, il tarantismo e la danza rituale popolare. Partendo da un’indagine antropologica sul rito del tarantismo – in cui la pizzica è stata fino agli anni Sessanta esperienza collettiva di cura e trance – Martella sposta l’attenzione dalla tecnica alla dimensione simbolica e trasformativa del movimento.

Con la regia di Christian Angeli e Francesca Turrisi, Rituals esplora la tensione tra identità, fuga e ritorno alle radici culturali, restituendo al pubblico un racconto scenico intenso e coinvolgente.

La serata prosegue con Don Pasta – Food Sound System, un cooking dj set che intreccia suono, gesto e convivialità.

Il giorno 1 marzo alle ore 18:00: “Infanzia Felice”, di e con Antonella Questa. Uno spettacolo dedicato al tema dell’educazione nell’infanzia, partendo dal libro di Katharina Rutschky “Pedagogia Nera”: un viaggio, anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, cercando di capire dove affondino le radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che spesso spinge i nostri bambini verso il bullismo.

Inoltre, il 1 marzo 2026 dalle 10.00 alle 13.00, è previsto Taranta Atelier, workshop condotto da Maristella Martella: un laboratorio pratico sui codici simbolici, le posture e le dinamiche ritmiche della pizzica salentina.

Costo 20 €, max 30 partecipanti. Info e iscrizioni sul sito del teatro, sezione workshop.

Rituals + Don Pasta | Teatro Nuovo di Pisa – Piazza della Stazione, 16 | 28.02.2026 | ore 21.00

Infanzia Felice | Teatro Nuovo di Pisa – Piazza della Stazione, 16 | 28.02.2026 | ore 18.00

Biglietti: Intero 18€ | Soci Coop & Convenzionati 15€ | “Scuola Amica” 13€ | Studenti e Universitari 10€ | Soci UICPI 15€ + accompagnatore gratuito

Biglietti online su Ciaotickets e presso la biglietteria del teatro.