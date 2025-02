EQUILIBRIO 2025, torna il Festival di Danza Contemporanea di Roma

Dal 10 al 22 febbraio a Roma

Al via la diciannovesima edizione di Equilibrio, il festival di danza contemporanea di Roma promosso da Fondazione Musica per Roma che presenta il meglio della coreografia internazionale all’Auditorium Parco della Musica.

Per due settimane, dal 10 al 22 febbraio, andranno in scena i grandi protagonisti della scena europea, tra cui Maud Le Pladec, i Leoni d’oro Alessandro Sciarroni e Anne Teresa de Keersmaeker, Trajal Harrell, Marcos Morau, Jesús Rubio Gamo e Marco da Silva Ferreira, direttamente dalle penisola iberica per una rassegna dedicata anche ai neofiti della danza. Al centro della nuova edizione ritmo, percussione e musica dal vivo.

“È un programma irriverente, pop e militante quello di Equilibrio 2025, che ci restituisce tutte le inquietudini e l’attivismo di una generazione di coreografi millennial – spiega il direttore artistico del festival, Emanuele Masi – C’è spazio per una rivendicazione artistica contro l’esclusione delle donne dalla storia della musica e per la sarcastica rappresentazione della più stereotipata gestualità virile; ci sono corpi esposti nelle loro fragilità e ci sono fragilità che finalmente prendono voce grazie al gesto danzato; c’è la denuncia del cambiamento climatico espressa attraverso le note di Vivaldi e c’è la musica tradizionale come elemento identitario di una comunità. La danza, anzi la coreografia, si conferma come un medium in grado di essere molto di più della semplice rappresentazione estetica del movimento: spettacoli che si prestano a più livelli di lettura offrono – a chi lo desidera – domande e interpretazioni sul mondo che ci circonda. In equilibrio tra stili e discipline, l’edizione 2025 vuole affermare ancora una volta quanto un linguaggio immateriale come la danza – effimero come il gesto e non-verbale come il movimento – abbia ancora tanto da dire.”

Ben quindici gli spettacoli della rassegna che apre con lo spettacolo Counting stars with you [musiques femmes] di Maud Le Pladec che offre spazio alle musiche delle compositrici di ogni epoca.

Fra gli altri eventi, Cathedral, lavoro corale di Marcos Morau, interpretato dai giovani del Ballet Junior di Genève, una nuova versione di Turning, la performance di Alessandro Sciarroni sulla rotazione vorticosa dei corpi, gli xilofoni baschi di Kukai Dantza

Numerose le prime italiane: Contre – nature di Rachid Ouramdane, Quattro stagioni vivaldianereinterpretate dai performer di ROSAS, TXALAPARTA della Kukai Dantza, Bisonte del portoghese Marco da Silva Ferreira in prima italiana che chiude la rassegna.

Si rinnova l’intreccio con la stagione di Orbita Spellbound, allargando la programmazione al Teatro Biblioteca Quarticciolo e al Teatro Palladium, con le ultime creazioni Luna Cenere, Valentina Dal Mas, Michele Abbondanza e Antonella Bertoni, torna l’attesissima Notte a Teatro per bambine e bambini con gli spettacoli per famiglie.

“Con orgoglio la Fondazione Musica per Roma inaugura la 19^ edizione di Equilibrio, il Festival di danza contemporanea della Città di Roma – commenta Raffaele Ranucci, Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma – Nella sua programmazione sfaccettata e di riconosciuta qualità, la manifestazione amplia il ricco tessuto della nostra offerta culturale: con la sua capacità di parlare a pubblici diversi e intercettare le istanze della società, la danza contemporanea è in grado di creare connessioni profonde, diventando un linguaggio universale che si radica nella comunità e, al contempo, favorisce il dialogo con il panorama artistico internazionale.

Accanto alla musica e al cinema, la danza completa l’offerta culturale dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, portando con sé nuovi sguardi e opportunità di riflessione collettiva. Il Festival Equilibrio, diretto da Emanuele Masi, infatti rappresenta oggi non solo un momento di produzione artistica, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo della danza contemporanea come elemento cardine di una proposta culturale capace di innovare, includere e ispirare.”

PROGRAMMA:

LUNEDÌ 10

SALA PETRASSI ORE 21

MAUD LE PLADEC

Centre Chorégraphique National d’Orléans

COUNTING STARS WITH YOU

(musiques femmes)

Prima italiana

MERCOLEDÌ 12

TEATRO STUDIO BORGNA ORE 21

TRAJAL HARRELL

DANCER OF THE YEAR

GIOVEDÌ 13

SALA PETRASSI ORE 21

MARCOS MORAU

CATHEDRAL

ALESSANDRO SCIARRONI

TURNING _ MOTION SICKNESS REMIX

Ballet Junior de Genève

Prima italiana

VENERDÌ 14

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO ORE 21

LUNA CENERE / ANTONIO RAIA

MERCURIO

Presentato da ORBITA | Spellbound

in collaborazione con Festival Equilibrio

SABATO 15

TEATRO STUDIO BORGNA ORE 19

VALENTINA DAL MAS

DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Spettacolo per famiglie

LA NOTTE A TEATRO

Per bambine e bambini

SALA PETRASSI ORE 21

RACHID OURAMDANE

Chaillot – Théâtre national de la Danse

CONTRE-NATURE

Prima italiana

DOMENICA 16

TEATRO STUDIO BORGNA ORE 11

VALENTINA DAL MAS

DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Spettacolo per famiglie

TEATRO STUDIO BORGNA ORE 18

VALENTINA DAL MAS

LUISA

LUNEDÌ 17

SALA PETRASSI ORE 21

LUNA CENERE

VANISHING PLACE

MERCOLEDÌ 19

SALA PETRASSI ORE 21

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, RADOUAN MRIZIGA

Rosas

IL CIMENTO DELL’ARMONIA

E DELL’INVENTIONE

Prima italiana

GIOVEDÌ 20

SALA PETRASSI ORE 21

JESÚS RUBIO GAMO

Kukai Dantza

TXALAPARTA

Prima italiana

VENERDÌ 21

TEATRO PALLADIUM ORE 20.30

COMPAGNIA ABBONDANZA/BERTONI

VIRO

Presentato da ORBITA | Spellbound

in collaborazione con Festival Equilibrio

SABATO 22

SALA PETRASSI ORE 21

MARCO DA SILVA FERREIRA

BISONTE

Prima italiana