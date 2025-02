3- 7 febbraio; 10-14 febbraio; 17- 21 febbraio, ore 10.30

Il capolavoro di Charlotte Brontë diventa un’azione teatrale itinerante al Ridotto, in un mix tra letteratura e tecnologie digitali. Boom di prenotazioni fra gli istituti scolastici superiori

Rassegna «Capolavori dietro le quinte»

JANE EYRE

liberamente tratto dal romanzo di Charlotte Brontë

direzione artistica Compagnia Tpo

concept Beatrice Magnolfi, Davide Venturini

con Běla Dobiášová, Filippo Baglioni

sound design Federica Camiciola

scene, costumi, luci Livia Cortesi, Giulia Barni, Ghigo Taiti

voce narrante Chiara Stampone

organizzazione Giulia Tiburzi

produzione Compagnia Tpo, Fondazione Politeama Pratese

Prato, 30 gennaio 2025 – Il locale attiguo alla vecchia cucina del teatro trasformato nella ‘stanza rossa’, quella dove veniva rinchiusa la piccola Jane, una delle ambientazioni chiave del romanzo di Charlotte Brontë. Otto stanze lungo il camminamento del Ridotto, avvolte per tre settimane in un’atmosfera gotica e carica di mistero, lungo le quali si dipana il filo narrativo della rassegna «Capolavori dietro le quinte», faranno da palcoscenico inedito per un’azione teatrale itinerante con la partecipazione di venti classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Come in un labirinto, da lunedì 3 a venerdì 21 febbraio, «Jane Eyre» uscirà dalle pagine di uno dei più potenti classici della letteratura per prendere corpo sulla scena, con le sue storie, i suoi sentimenti e i suoi tormenti interiori, grazie un’inedita coproduzione targata Politeama e Compagnia Tpo per la rassegna «Capolavori dietro le quinte» pensata per far scoprire i capolavori della letteratura straniera in modo contemporaneo, coinvolgente ed immersivo.

Lungo un itinerario affascinante fra stanze ai più sconosciute, si muoveranno la danzatrice Běla Dobiášová e l’attore Filippo Baglioni (la voce narrante è di Chiara Stampone) che faranno rivivere i passaggi salienti del libro di Charlotte Brontë mentre il pubblico ascolterà i testi in cuffie wireless. Dopo «Il ritratto di Dorian Gray» e «Frankenstein», per il terzo anno consecutivo l’allestimento di questa azione teatrale utilizzerà ancora una volta le cuffie audio ‘silent system’ permettendo un coinvolgimento immersivo e “intimo” tra gli spettatori e la scena.

All’interno del cartellone «Politeama Educational» è stata scelta un’opera che può trovare molte definizioni: romanzo di formazione, sentimentale, gotico, psicologico. Ma «Jane Eyre» è anche una falsa autobiografia, che riflette molto la parabola di Charlotte Brontë: il collegio per ragazze povere, il lavoro di istitutrice, i rovesci economici, l’amore per un uomo sposato, i luoghi affascinanti ma desolati dell’Inghilterra del Nord. Come le sorelle Emily e Anne, l’autrice pubblicò con uno pseudonimo maschile (Currer Bell) per superare le ostilità della sua epoca nei confronti delle scrittrici. Per prima Virginia Woolf riconoscerà la modernità dei loro romanzi, che si possono considerare progenitori di tanta letteratura inglese e non solo (da Jane Austen a Charles Dickens, da Daphne Du Maurier a Joseph Conrad, fino al flusso di coscienza di Proust e Joyce). Protagonista una giovane donna che si racconta in prima persona (prima novità), una donna non bella ma intelligente (altra novità), che non insegue il matrimonio ma il riscatto e l’affermazione di sé attraverso il lavoro (ulteriore novità), in un’ambientazione realistica e gotica al tempo stesso. Riecheggiano il mistero, la follia, l’esotismo tipico di un impero coloniale, i modelli dell’eroe byroniano e della fanciulla perseguitata , le rigide differenze di classe, il moralismo e la passione che sfida le regole: tutti i canoni della letteratura romantica si intrecciano in una storia che può essere considerata ancora oggi rivoluzionaria. E che si presta magnificamente, dopo tante versioni cinematografiche, a essere interpretata con i linguaggi del teatro contemporaneo. Il progetto «Capolavori dietro le quinte», del resto, ruota intorno al connubio tra le arti dello spettacolo dal vivo e l’uso di tecnologie digitali per accompagnare a teatro le giovani generazioni.

«Un progetto che supera la fruizione canonica del teatro: i ragazzi camminano, ascoltano, vivono un’esperienza originale attraverso le sale del Ridotto con l’uso di un linguaggio a loro congeniale», sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente della Fondatrice Politeama Pratese e ideatrice del progetto insieme al regista Davide Venturini della Compagnia Tpo. Possibilità di fruire dello spettacolo sia in italiano che in inglese. «Il genere gotico – fa notare il regista Davide Venturini – utilizza una combinazione di elementi soprannaturali ed emozioni intense in un mix di realtà e fantasia per creare un’esperienza oscura e misteriosa per i personaggi e gli spettatori». Per «Jane Eyre» si registra il tutto esaurito ma per le scuole interessate c’è la possibilità di un’eventuale doppia replica in orario scolastico. Il cartellone «Politeama Educational» è sponsorizzato da Conad tramite la società Signo srl.

Info: www.politeamapratese.it

Nella foto allegata, la performer Běla Dobiášová-Jane Eyre