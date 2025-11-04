BolognaProsa

AL TEATRO DUSE TORNA ‘PERFETTI SCONOSCIUTI’ DI PAOLO GENOVESE

11 e 12 novembre 2025 | ore 21

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

Dopo i sold out della scorsa stagione, a grande richiesta del pubblico, torna al Teatro Duse di Bologna la commedia ‘Perfetti sconosciuti’. Lo spettacolo di Paolo Genovese, tratto dal suo pluripremiato cult movie del 2016, è in cartellone l’11 e 12 novembre (ore 21).

Sul palco un cast d’eccezione composto da Paolo Calabresi, Valeria SolarinoDino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino.

Durante una cena apparentemente normale, quattro coppie di amici decidono di fare un gioco della verità: mettere i propri telefoni sul tavolo e condividere ogni messaggio, notifica e chiamata ricevuti nel corso della serata. Il gioco, però, si trasforma presto in una resa dei conti durante la quale i quattro finiscono per scoprire segreti inconfessabili e smascherare relazioni solo apparentemente perfette.

Se è vero, infatti, che ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta, questa graffiante commedia, che parla di amore, tradimenti e amicizia, pone al pubblico una domanda che fa riflettere: quanto conosciamo davvero le persone che amiamo?

NUOVO TEATRO DIRETTA DA MARCO BALSAMO,

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, LOTUS PRODUCTION

PERFETTI SCONOSCIUTI

uno spettacolo di Paolo Genovese

con Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Valeria Solarino

scene Luigi Ferrigno

costumi Grazia Materia

luci Fabrizio Lucci

BIGLIETTI                                            Intero           Ridotto          Mini

Platea                                                                 42 euro         38 euro          35,50 euro

Prima galleria e palchi                                   36 euro         32,50 euro   30,50 euro

Prima galleria con visibilità ridotta            28 euro         25 euro          24 euro

e seconda galleria

         

                   

BIGLIETTERIA

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone

