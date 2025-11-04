Un novembre di teatro e scoperta Un nuovo viaggio culturale attende il pubblico con le proposte della Compagnia delle Seggiole: racconti, luoghi e memorie che prendono vita attraverso il teatro, trasformando la città e il territorio in scenari narrativi da esplorare. In evidenza In sua movenza è fermo, lo storico viaggio teatrale dentro gli spazi segreti del Teatro della Pergola, che celebra la sua ventesima edizione e continua a condurre gli spettatori nel cuore vivo e nascosto del teatro, oltre il palcoscenico e le sue quinte. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 9 novembre, con repliche successive fino a maggio 2026. Il 9 novembre il percorso prosegue a Figline Valdarno con L’Ombrello di Noè… a Figline!, esperienza immersiva all’interno del Teatro Garibaldi nell’ambito di Autumnia 2025: una visita-performativa che ne rivela angoli nascosti, voci e memorie, restituendo al pubblico l’essenza più autentica del teatro storico. Il 14 novembre spazio alla memoria civile con Don Leto Casini — Migrante fra i migranti, serata dedicata alla figura del sacerdote fiorentino riconosciuto Giusto tra le Nazioni, ricordato attraverso letture e testimonianze che ne illuminano la vita e l’impegno umano e spirituale. Domenica 16 novembre torna l’incontro tra teatro e gusto con Cioccolata, cibo degli dèi, raffinata conversazione scenica che accompagna il pubblico in un viaggio affascinante tra leggende, storia e curiosità legate al cacao, trasformando il racconto in un momento di cultura e convivialità. Chiude il mese Per virtù d’erbe e d’incanti, un affascinante percorso tra antichi rimedi, sapere botanico e nascita della medicina moderna, dove la riflessione sulla cura si intreccia con atmosfere poetiche e suggestioni teatrali. Un calendario che invita a riscoprire luoghi, storie e tradizioni con lo sguardo vivo del teatro, accompagnati dalla voce degli attori e dall’incanto della scena. Calendario completo e modalità di partecipazione a seguire.