Il ritratto ironico e divertente di Gino Bartali in scena al Teatro Puccini

Lo spettacolo di Teatri d’Imbarco Quanta strada ha fatto Bartali! – scritto e diretto dal riminese Nicola Zavagli e interpretato da Beatrice Visibelli – è un ritratto ironico e divertente del più grande campione che Firenze ha dato allo sport. Una lettura/spettacolo gioiosa in cui la parola gioca con la musica per dipingere il ritratto a tutto tondo di un campione, un uomo, una città.

Un viaggio con Bartali tra le pagine più famose e quelle più segrete della sua personalità. Dall’infanzia a Ponte a Ema al primo incontro con la bicicletta sui colli fiorentini, gli amici, i primi rivali, e poi il successo, la mitica rivalità con Coppi, e le vittorie al Giro e la doppietta al Tour. E la famiglia, gli amori, i dolori e le salite aspre della vita, a cui Ginettaccio, toscanaccio polemico, simpatico e combattivo, non si sottrasse mai. Sullo sfondo, un paesaggio dolce come quello della nostra terra, e duro come fu il suo tempo.

Parole, musiche e canzoni s’intrecciano a tessere la trama avvincente di una vita corsa al ritmo di un cuore più grande del normale. Un cuore lento che regalò emozioni a tanta gente; generoso e forte sui pedali, come nella solidarietà umana dimostrata negli anni della guerra. Quando solo, col suo naso triste, correva verso Assisi per portare documenti falsi che avrebbero salvato la vita a tanti ebrei. E poi l’arresto a Villa Triste, l’attentato a Togliatti, la cronaca e gli aneddoti, fino a quando l’Intramontabile si ritira ufficialmente dalle corse. Ed entra nella leggenda.

Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna di teatro civile ReStART! curata da Teatri d’Imbarco per Autunno Fiorentino, sarà a ingresso gratuito (fino esaurimento posti disponibili).

Giovedì 6 novembre 2025 – ore 21.30
Laboratorio Puccini – Via delle Cascine 41, Firenze
Testo e regia Nicola Zavagli

