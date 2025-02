“Modernamente classici” – Rapsodia per anime in transito – Eleusi jam session”

Nuovo appuntamento con “Modernamente classici”, nell’ambito della diciannovesima edizione della stagione di spettacolo al Teatro Spazio Bixio MUTAZIONI 05

Sabato 1 marzo 2025 in scena “Rapsodia per anime in transito – Eleusi jam session” di Mālāmundi Teatri

Prosegue con successo Mutazioni 05, stagione di spettacolo 2024-2025 del Teatro Spazio Bixio, promossa dal Comune di Vicenza e curata da Theama Teatro, in collaborazione con l’associazione FOR.THE.

Sul palco del teatro in via Mameli 4, sabato 1 marzo alle ore 21 sarà la volta di “Rapsodia per anime in transito-Eleusi jam session” una produzione della compagnia milanese Mālāmundi Teatri con Marino Bellini, Eliana Crestani, Vittorio Gatta, Stefania Orrico, Paola Paoli, Silvia Villa e per la regia di Andrea Failla. Questo spettacolo/performance volge lo sguardo al passato per comprendere il nostro

presente. È una ricerca di senso che accompagna lo spettatore attraverso la visione “desacralizzata” che domina la società contemporanea, per arrivare a incontrare, in un viaggio fatto di immagini, musica e azioni poetiche, la forza dionisiaca che si muove tra la vita e la morte. Prendendo spunto da un fatto di cronaca (un americano che viene inghiottito da una voragine di 30 metri che si apre sotto la sua camera da letto), si vuole suscitare un pensiero sul tema dell’impermanenza che domina la nostra esistenza e su ciò che dovremo lasciar andare definitivamente. Pare che lo scrittore James Joyce, in punto di morte, abbia detto: “Nessuno ha capito?” Questa domanda, che apre infiniti scenari, echeggia in modo sotterraneo per tutto lo spettacolo: cosa c’è, ci si chiede, realmente da capire? “Rapsodia per anime in transito” esplora l’incontro fra il tentativo di capire e l’irrazionale imprevedibilità dell’esistenza. Il teatro si fa specchio di questa inquietudine, con corpi che chiedono risposte attraverso una fisicità fatta di danze ipnotiche e tableau vivant, ritualità e poesia; emblemi di un’umanità mortale, fragile, frammentata, confusa e disgraziata ma anche sensibile e potente, in grado di aggrapparsi alla voragine in cui sprofonda, tentando di risalire. La musica accompagna e guida. Testi e parole emergono solamente quando diventano pressante necessità di dar voce a un’esperienza che non si può tacere.

Biglietti: interi a 15 euro, 12 i ridotti. Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914. Informazioni aggiuntive su www.teatrospaziobixio.com. Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4 – VICENZA