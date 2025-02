Teatro Argentina, Luca Barbareschi in November

La commedia di David Mamet. Dal 4 al 16 marzo 2025 a Roma

Dal 4 al 16 marzo

al Teatro Argentina debutta November del premio Pulitzer David Mamet, una macchina comica perfetta in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti, dove ogni battuta è un colpo ben assestato, nell’interpretazione di Luca Barbareschi, Chiara Noschese, anche regista, e Simone Colombari, per una produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Cucuncia Entertainment s.r.l.

La commedia di David Mamet gioca con un umorismo cinico e affilato, tipico dello stile del drammaturgo, che non lascia spazio alla mediocrità. Ambientata nel novembre dell’anno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, November segue il presidente uscente Charles Smith, le cui possibilità di rielezione sono minate da un calo dei consensi, da fondi sempre più scarsi e dalla minaccia di una guerra nucleare imminente. Nonostante tutto sembri andare contro di lui, mentre il suo staff ha già gettato la spugna e sua moglie si sta preparando per la sua vita post-Casa Bianca, Chuck non è ancora pronto a mollare. Con una serie di mosse audaci e un evento pubblico inaspettato – il perdono di due tacchini, da graziare dalla macellazione prima del Giorno del Ringraziamento – il presidente tenta di riacquistare la fiducia del pubblico e di salvare la sua carriera.

Un gesto simbolico che, tra l’altro, diventa l’occasione per Smith di rischiare tutto nel tentativo di invertire le sorti della sua campagna elettorale. Scritto nel 2007, nel pieno della grande recessione, November è una satira feroce e divertente, un affresco esilarante di un Paese in crisi, dove il sogno americano diventa la giustificazione per ogni mezzo, anche il più discutibile.

La commedia non solo esplora la corruzione e la manipolazione che segnano la politica, ma anche la fragilità di un sistema che, pur di mantenere il potere, è disposto a sacrificare ogni principio morale. Un’occasione imperdibile per vivere una commedia che non solo fa ridere, ma che lascia anche uno spunto di riflessione sul mondo in cui viviamo. Un’esperienza teatrale unica, che unisce intrattenimento e satira sociale in un mix vincente.

Note di regia

Dirigere November è stato come trovarsi di fronte a una partitura musicale: andanti, moderati, allegrissimi, cambi di ritmo, ripartenze spiazzanti, dialoghi asciutti e spudorati cuciti da una dinamica impetuosa e travolgente.

Io sono da sempre innamorata di David Mamet, lo spessore dei suoi personaggi è nelle battute stesse, non serve cercare una psicologia perché il percorso di tutti i ruoli è chiaro, netto e preciso, ognuno con le proprie urgenze, nessuno ha torto, tutti legati indissolubilmente dalla comune necessità di salvarsi e dare un senso alla propria vita.

November è come un circo a tre piste dove tutto è lecito pur di continuare ad avere potere e soldi. Il protagonista, il Presidente Charles Smith, è un equilibrista di professione, feroce ma buffo, vulnerabile e capriccioso, tenero e impietoso, al centro di quel circo di spudorata venalità, dove tutto è concesso. Così l’ho immaginato e così ho cercato di restituirlo, affidandomi al testo e tutelandone il significato e il graffio narrativo.

Mi ritengo privilegiata di aver avuto la possibilità di dirigere un testo di Mamet e questi straordinari attori, ho avuto la sensazione di essere alla guida di un’elegantissima e potente fuoriserie, con il vento tra i capelli, a duecento chilometri orari, ed è stato un viaggio bellissimo…

Chiara Noschese

Tournée 2025

22 – 23 febbraio al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

25 febbraio Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio

27 – 28 febbraio Teatro Era di Pontedera

1° marzo Teatro Rossella Falk di Tarquinia

2 marzo Teatro Comunale di Atri

4 – 16 marzo Teatro Argentina di Roma debutto nazionale

29 marzo Teatro Valentino Garavani di Voghera

30 marzo Teatro del Casinò di Sanremo

1° – 6 aprile Teatro della Pergola di Firenze

10 – 13 aprile Teatro Comunale di Treviso

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

