Teatro Brancaccio, Rocky – The Musical

Per la prima volta in Italia il Musical ispirato al film vincitore di tre premi Oscar: dal 12 al 16 febbraio il TEATRO BRANCACCIO ospita Rocky – il musical con la regia di Luciano Cannito.

Vincitore del premio Oscar come miglior film, Rocky torna sul ring in questo nuovo spettacolare musical.

Rocky è un musical mozzafiato, ma allo stesso tempo pieno di poesia, canzoni straordinarie, splendidi numeri di ensemble. La musica e le liriche sono dei vincitori del Tony Award e candidati all’Oscar Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, il libretto del pluripremiato Tony Thomas Meehan, adattato dall’acclamata sceneggiatura nominata all’Oscar di Sylvester Stallone, lui stesso tra gli autori dello spettacolo.

Rocky Balboa è un piccolo pugile di Filadelfia che viene scelto per affrontare Apollo Creed, campione mondiale in carica dei pesi massimi, che doveva invece affrontare un altro campione improvvisamente infortunato.

Mentre Rocky si allena con passione e disciplina per il combattimento, inizia una relazione con Adriana, fragile commessa di un piccolo negozio di animali, stanca di essere maltrattata da suo fratello. Man mano che il loro amore cresce, Rocky e Adriana trovano ciascuno la propria forza interiore e tirano fuori il meglio l’uno dall’altro.

Con grinta e cuore in parti uguali, Rocky parla del trionfo dello spirito, della forza e dell’amore.

La produzione è di Fabrizio di Fiore Entertainment in accordo con Music Theatre International, la regia di Luciano Cannito che dopo i successi di Sette Spose per Sette Fratelli, Cabaret e Saranno Famosi si conferma una delle firme di spicco del nuovo musical italiano.

Le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Ivan Lazzara e Angelo Nigro, le luci da Valerio Tiberi, gli arrangiamenti Angelo Nigro tutte figure di spicco nel mondo del musical e del teatro internazionale.

Il musical ha debuttato al Teatro Alfieri di Torino il 18 ottobre 2024 con orchestra dal vivo.

NOTE DI REGIA

Rocky – the Musical: Amore, Coraggio e Riscatto

Quarto musical targato Fabrizio di Fiore Entertainment in soli 3 anni, *Rocky – Il Musical” è molto più di una storia di pugilato: è un’avventura emozionante che celebra la forza di volontà, il sacrificio e l’amore.

Ispirato al celebre film di Sylvester Stallone, lo spettacolo segue l’epico viaggio di Rocky Balboa, un pugile di Philadelphia che affronta sfide dentro e fuori dal ring, lottando contro i propri limiti per un’occasione unica: il titolo mondiale.

Al centro della storia c’è l’intensa relazione tra Rocky e Adriana, (interpretati dai bravissimi Pierpaolo Pretelli e Giulia Ottonello), un amore che offre un rifugio di emozioni in contrasto con la brutalità del pugilato. Questo legame è la vera forza del protagonista, che lo sostiene nelle battaglie più difficili.

Sono temi che hanno reso iconico il film di Sylvester Stallone e che lo hanno trasformato in uno dei più grandi successi al box office di tutta la storia del cinema.

Ascolterete canzoni bellissime scritte dal grande compositore di Broadway, Stephen Flaherty, con i celeberrimi temi del film scritti da Bill Conti. Tutte le musiche di Stephen Flaherty e Bill Conti accompagnano quasi ogni momento dello spettacolo, alternando adrenalina e intimità, e culminando nei famosissimi “Eye of the Tiger” e “Gonna Fly Now”.

Le scenografie spettacolari di Italo Grassi, dai vicoli di Philadelphia al ring leggendario, e i costumi di Veronica Iozzi, fedeli agli anni ’70, contribuiscono a creare un’esperienza visiva e immersiva. Le luci, disegnate da Valerio Tiberi, aggiungono una magia suggestiva che amplifica le emozioni dello spettacolo.

Le coreografie create in collaborazione con Fabrizio Prolli aggiungono dinamica, spettacolarità e divertimento a questo musical che con Fabrizio di Fiore ci onoriamo di rappresentare per la prima volta in Italia, con la direzione musicale di Ivan Lazzara e Angelo Nigro, i quali rispettivamente per la parte vocale e orchestrale, hanno riportato la musica eseguita con l’orchestra dal vivo, ai grandi fasti di West End e Broadway.

A differenza degli altri musical da me diretti e tradotti, in questa occasione ho scritto la traduzione e l’adattamento del testo originale di Sylvester Stallone, Thomas Meehan e Lynn Ahrens in stretto contatto con loro, e vi assicuro che collaborare direttamente con autori della mitica Broadway è stata un’esperienza esaltante.

La mia regia non poteva che essere ispirata al mitico film che mi ha fatto sognare da ragazzino, dunque ho cercato di riprodurre emozioni cinematografiche, ma senza privare lo spettatore della magia del teatro che rende ogni racconto sospeso tra la realtà e il sogno e permette ad ognuno di trasferire la storia nella propria vita.

E comunque Rocky non è solo un musical, è una storia universale di riscatto, che dimostra come con cuore e determinazione tutto sia possibile.

Luciano Cannito

TEATRO BRANCACCIO

Via Merulana, 244, 00185 Roma botteghino@teatrobrancaccio.it

dal 12 Febbraio al 16 Febbraio 2025 – da merc a sab h 21:00 – dom h 17:00

prezzo biglietto da 65 € a 29 € – disponibili su www.teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it

