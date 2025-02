Teatro dell’Opera di Roma, Trittico contemporaneo a La Nuvola

Le coreografie di Philippe Kratz, Francesco Annarumma e Vittoria Girelli con Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo dell’Opera di Roma, il 2, 4 e 5 marzo a La Nuvola

S

di Philippe Kratz, In Esisto di Vittoria Girelli, Creature di Francesco Annarumma, i titoli del Trittico contemporaneo, consolidato appuntamento del cartellone di danza del Teatro dell’Opera di Roma che sarà in scena il 2 marzo (ore 18, repliche il 4 e 5 marzo) eccezionalmente a La Nuvola.

L’appuntamento in cartellone, una felice realtà fortemente voluta anni da dalla direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato vede coinvolti Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo della Fondazione Capitolina per un nuovo allestimento del Teatro dell’Opera di Roma, in coproduzione con EUR SpA che propone due prime italiane del 2023, S di Kratz e In Esisto di Girelli, e la prima assoluta di Creature di Francesco Annarumma.

La serata di apre con S di Philippe Kratz, tedesco classe 1985, danzatore e coreografo dell’Aterballetto e dal 2024 direttore artistico del Nuovo Balletto di Toscana.

S, coreografia per cinque danzatori, tre uomini e due donne, si ispira liberamente al mito di Sisifo che viene condannato a spingere un masso fino alla cima della montagna per vederlo poi precipitare dover ricominciare la scalata: un supplizio che diventa anche la metafora della lenta, ma inesorabile e progressiva sostituzione dell’uomo con la macchina e sull’invadenza della tecnologia nella vita umana.

“S è un balletto molto fisico, quasi estenuante per i nostri canoni – spiega Simone Agrò, impegnato nella coreografia – Il coreografo ha messo in evidenza la tristezza che deriva dal fatto che la tecnologia, le macchine, stiano sostenendo l’uomo. In questo pezzo rappresentiamo degli automi. Il linguaggio di S è piuttosto complicato per noi che non siamo abitati a fare questo stile, ma è un contemporaneo diverso dagli altri, grazie alla formazione di Kratz nell’Aterballetto. Spero che il pubblico torni a casa con un insegnamento: la tecnologia può aiutare, ma non può sostituire l’uomo”.

Rarefatta l’atmosfera del balletto che viene ricreata dalla musica di Soundwalk Collective, con le scene di Denis Rubinić, le luci di Valerio Tiberi, i costumi di Mia Rejc Prajninger.

“Ci sono pochi riferimenti musicali nella coreografia e in scena è molto importante il contatto visivo fra noi 5 ballerini in scena – conferma il primo ballerino Claudio Cocino – anche la luce spesso è bassa ed è necessario avere molto complicità contatto visivo e la voglia di stare insieme sul palcoscenico”.

Cuore del programma è Creature, nuova creazione di Francesco Annarumma sulla Sonata n.1 “The 12th Room” di Ezio Bosso, proposta in prima assoluta.

Napoletano, classe 1988, si è formato allo Staatstheater am Gärtnerplatz imponendosi come ballerino e coreografo. Creature è un lavoro (costumi di Anna Biagiotti e luci di Valerio Tiberi) costruito intorno a 16 danzatori, tra cui le étoiles Alessandra Amato e Susanna Salvi e le prime ballerine Federica Maine e Marianna Suriano, che conferma lo stile neoclassico-contemporaneo che nulla lascia all’improvvisazione. I protagonisti danzano sul palco sotto forma di creature, uccelli liberi riescono a vedere la luce anche mostrandola al pubblico, liberandosi dalla cupezza e regalando alla platea l’emotività e la leggerezza delle relazioni.

In Esisto di Vittoria Girelli, italiana, classe 1997, già nota in Germania, ma al debutto con l’Opera di Roma, chiude il trittico.

Formatasi all’Accademia del Teatro alla Scala, all’English National Ballet School, dal 2016 allo Stuttgart Ballet, di cui è Demi-Soloist, Vittoria Girelli si ispira per In Esisto a Light and Space, movimento artistico anni Sessanta, lavorando sull’impatto che forme geometriche e luce potessero avere sulla percezione dello spettatore.

“In Esisto significa esistere in questo spazio che ho creato con i ballerini, uno spazio primordiale, un luogo non luogo che con i ballerini, le personalità, i movimenti, le luci, la musica, si evolve – spiega la coreografa – mi piace pensare il corpo del ballerino come se fosse un materiale, che ha forme e dimensioni proprie”.

In Esisto è un lavoro molto corale che offre la totale condivisione per i danzatori, complice anche la musica.

“Ho lavorato con un compositore che ha creato un nuovo lavoro, molto attento alla musicalità e agli accenti. Il movimento deve abbracciarsi con la musica, quasi vorrei sentire la musica guardando i ballerini senza necessariamente sentirla” prosegue la coreografa che ha utilizzato la musica di Davidson Jaconello avvalendosi anche della collaborazione di A.J. Wiessbard per le scene e le luci.

Dopo la prima di domenica 2 marzo, ore 18.00, Trittico Contemporaneo torna in scena, sempre a La Nuvola, martedì 4 (ore 21.00) e mercoledì 5 marzo (ore 21.00).

Biglietti in vendita: sul sito https://www.operaroma.it/spettacoli/trittico-contemporaneo-2/ e al botteghino del Teatro dell’Opera; presso La Nuvola solo in occasione degli spettacoli, a partire da un’ora prima dell’inizio.

Fabiana Raponi