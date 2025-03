Dal 21 al 23 marzo al Teatro Lumière (FI)

‘La Famiglia Suricati‘: satira selvaggia del presente Dal 21 al 23 marzo al Teatro Lumière, la compagnia I Pinguini Theater porta in scena una nuova e irresistibile commedia: ‘La Famiglia Suricati’. Uno spettacolo che, con ironia e profondità, affronta le nevrosi della nostra società

attraverso le vicende di un clan di suricati alle prese con l’occhio onnipresente di una telecamera. Una satira sulla società dell’immagine

L’idea dello spettacolo nasce dal regista Pietro Venè, tra i fondatori della compagnia e appassionato di documentari sugli animali. Ispirato dal comportamento di questi buffi mammiferi dell’emisfero australe, Venè trasforma la loro storia in un’allegoria del nostro tempo e, mescolando comicità e critica sociale, ottiene uno spettacolo che fonde ironia, profondità e tenerezza. Nel cuore della savana, una giovane suricata, in attesa di cuccioli, viene estromessa dal clan matriarcale e si unisce al compagno e a un anziano suricato, che offre loro rifugio nella sua tana. Ma il vecchio porta con sé un segno inquietante: un collare imposto dai ricercatori e, di fronte alla sua dimora, una telecamera che scruta ogni movimento. Per i suricati, gli umani diventano divinità misteriose, alte come due cespugli, che li osservano attraverso quell’occhio artificiale. Convinti di doverli intrattenere, iniziano a improvvisarsi attori in una serie di sketch, che citano celebri programmi della tv generalista, così che tra scene alla MasterChef, C’è posta per te o Forum, l’effetto è esilarante. L’ansia da prestazione cresce mentre la batteria della telecamera si scarica, fino al momento decisivo: il documentarista riesce a comunicare con i suricati e gli propone di trasformare la loro vita in un Reality show, garantendo cibo e protezione in cambio della loro autenticità. Ma il prezzo da pagare è alto: la perdita della loro vera natura, la sedentarietà forzata, la crisi di identità e il burnout, specchio delle derive della società dell’apparire.

Un’esperienza immersiva per il pubblico Scritto da Simone Fisti e Marco Bartolini, La Famiglia Suricati è un testo brillante e coinvolgente che trasforma il pubblico in parte integrante dello spettacolo. Gli spettatori si ritrovano immersi in un Reality show grottesco e surreale, grazie anche a video proiezioni che creano la scena immersiva di un set improvvisato, dove la risata si mescola alla riflessione sulla società dell’immagine e sull’ossessione per la visibilità. Uno spettacolo originale e unico, che con ironia e intelligenza racconta le nevrosi del presente. Prodotto da I Pinguini Theater, compagnia, fucina di produzioni originali, premiate in festival e concorsi in tutta Italia, nata e

residente a Firenze dal 2009.

Venerdì 21, sabato 22 marzo 2025 ore 20:45,

domenica 23 marzo 2025 ore 16:45

Teatro Lumière

via di Ripoli, 231, Firenze

La Famiglia Suricati

Idea e regia di Pietro Vené

Sceneggiatura Simone Fisti, Marco Bartolini

Con: Pietro Venè, Cristina Bacci, Bettina Bracciali, Vanessa Iacopini, Lavinia Pini, Alessandro

Grisolini, Paolo Gualtierotti

Musiche originali Marco Morandi

Costumi Caterina Pelosi

Tecnico luci/video Lorenzo Castagnoli

Grafica video Tania Quinti

Oggetti di scena Bernard Vandal

produzione I PINGUINI THEATER

Biglietto: intero € 15,00 – ridotto under 12, € 12,00 – prevendite ticketone.it

Info e prenotazioni: Tel 055/3890214 – Wapp: +39 3534622650 –

prenotazioni@teatrolumiere.it – www.ipinguinitheater.com