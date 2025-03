Una sinfonia in viaggio nel tempo: Yashima e Baráti tra Beethoven e Brahms

Una direttrice d’orchestra che ha il passo deciso delle idee chiare e un violinista che lascia parlare lo Stradivari. Erina Yashima e Kristóf Baráti si ritrovano sul palco dell’ORT per un programma che unisce l’energia di Beethoven e la profondità emotiva di Brahms. Un concerto che si muove tra due estremi del XIX secolo, in perfetto equilibrio tra rigore e passione.

Da tre stagioni la presenza di Erina Yashima nei cartelloni dell’Ort è irrinunciabile, perché talenti così se ne trovano di rado. Origini giapponesi, passaporto tedesco, Yashima ha studiato in Germania e a Vienna con Mark Stringer (coach dalle virtù taumaturgiche il cui nome ha acquisito fama universale dopo che a lui è ricorso perfino Daniel Harding quando ha deciso di perfezionare la sua tecnica direttoriale). Anno di svolta per Yashima il 2015, quando ha partecipato all’Opera Academy verdiana tenuta a Ravenna da Riccardo Muti, di cui poi è stata assistente a Chicago; nello stesso periodo ha affiancato nelle prove anche Esa – Pekka Salonen, Christoph Eschenbach, Zubin Mehta, Yannick Nézet-Séguin. All’indomani della pandemia, l’accelerazione: i debutti con la San Francisco Symphony, la Washington National Opera, la Radio Bavarese, la Ndr Elbphilharmonie, e la nomina a primo direttore della Komische Oper di Berlino. Né la giovane direttrice intende fermarsi qui: “A un direttore d’orchestra è necessario tempo per crescere. Lo affermano anche molti colleghi che questa è una professione per la seconda metà della vita e che si debba acquisire molta esperienza. Esperienza di vita”. Comunque ha idee ben chiare su come confrontarsi con un’orchestra. “È un po’ come prendere lezioni di guida per avere la patente automobilistica”, dichiara. “Prima bisogna aver fatto un certo numero di ore di pratica nel traffico, nelle strade sterrate e di notte per essere ammessi all’esame. Dopodiché, se si ottiene la patente, non è che la macchina va da sé, perché al volante dobbiamo fare sempre tanta attenzione a quel che si fa”. Per questo suo ritorno all’Ort si trova ad avere a che fare con due capisaldi del repertorio viennese ottocentesco, il Concerto per violino di Johannes Brahms e la Sinfonia n. 2 di Ludwig van Beethoven. Da una parte all’altra del secolo, poiché nel 1803 ha debuttato la sinfonia, mentre il Concerto è del 1878. L’una è opera di un trentenne (alle soglie della sordità) che sta allontanandosi sempre più dall’esempio di Mozart e Haydn da cui aveva preso le mosse, l’altro è opera matura di un quarantacinquenne in pieno fervore creativo.

Un concerto, questo, ispirato dal maggior violinista del tempo, Joseph Joachim, amico fraterno di Brahms e ascoltatissimo consigliere per la stesura della parte solistica. Parte che in questo programma è affidata all’ungherese Kristóf Baráti, “violinista che attira l’attenzione sulla musica senza richiamarne troppa su di sé”, come ha scritto un recensore. Baráti suona uno Stradivari del 1703.

Giovedì 27 marzo 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Venerdì 28 marzo ore 21:00 – Carrara, Teatro degli Animosi

Sabato 29 marzo 2025 ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Stagione concertistica 2024/2025

ERINA YASHIMA direttrice

KRISTÓF BARÁTI violino

Orchestra della Toscana

Johannes Brahms / Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 77

Ludwig van Beethoven / Sinfonia re maggiore n. 2 op. 36

PREZZI e BIGLIETTI – Teatro Verdi – Firenze: Intero €22,00 – Ridotto €18,00 (prevendita + € 2,00) – Under 30 €10,00 – Studenti €5,00 (under 30 e studenti acquistabile solo presso la biglietteria del Verdi). Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 – martedì ore 10:00 – 13:00, mercoledì e giovedì 16:00 – 19:00, venerdì ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19:00 – sabato 16:00 -19:00, lunedì e domenica CHIUSA) e online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone. Per informazioni tel. 055 0681726 – teatro@orchestradellatoscana.it

Teatro degli Animosi – Carrara: Platea e Palchi centrali €15,00 | Palchi laterali e Loggione €10,00 | Under25 e under65 €5,00 | Biglietti acquistabili alla Biglietteria del Teatro degli Animosi (in orario di apertura e nei giorni di spettacolo ore 10:00-12:30 e 18:00-21:00) e online su Vivaticket.com (in vendita solo biglietti a tariffa intera).

Per informazioni: Teatro degli Animosi tel. 0585 641317 | Comune di Carrara – Ufficio Cultura tel. 0585 641419

Palazzo delle Esposizioni – Empoli (FI): Intero €15,00 Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65)

Under 18 e Studenti €6,00 Under 6 gratuito. Offerta due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 35 anni. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online sulla piattaforma Eventbrite Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni tel. 0571 711122 – cel. 373 7899915. teatrodeglianimosi@comune.carra.ms.it