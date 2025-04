IL LAGO DEI CIGNI

con

Orchestra Filarmonica di Modena

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Venerdì 14 febbraio 2025 ore 21.00

Debutto assoluto per la nuova compagnia di danza TAM Ballet, con la direzione artistica di Caterina Calvino Prina, venerdì 14 febbraio 2025 con il balletto per eccellenza del repertorio classico: II Lago dei Cigni. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione, come special guest, di due grandi nomi della danza internazionale: i solisti dell'English National Ballet Vsevolod Maievskyi e Anna Nevzorova.

Sarà una grande opportunità per il pubblico assistere a uno dei più famosi e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il'ič Čajkovskij, nella sua versione più tradizionale interpretato per la

prima volta dal TAM Ballet, la compagnia di balletto del Teatro Arcimboldi. Il debutto di TAM Ballet rappresenta una tappa fondamentale per il TAM Teatro Arcimboldi Milano, che con questa nuova compagnia rafforza il suo impegno nel promuovere la danza classica e offrire un palcoscenico prestigioso ai giovani talenti del balletto. I costumi iconici, le coreografie straordinarie, la colonna sonora immortale celebrata nei teatri di tutto il mondo eseguita dal vivo dall’Orchestra Filarmonica di Modena diretta da Marco Dallara, trasporteranno la platea nel sogno della danza più pura.

TRAMA

Nel parco del castello, si festeggia il principe Siegfried, che compie 21 anni e che dovrà scegliere, il giorno seguente, tra le fanciulle che si presenteranno al castello, colei che sarà sua sposa. Al tramonto, il principe parte per una battuta di caccia e, sulla riva di un lago, si imbatte in un gruppo di cigni. Tra questi c’è la splendida principessa Odette, tramutata in cigno dal mago Rothbart perché ha rifiutato il suo amore: destinata a tornare fanciulla solo per poche ore durante la notte, potrà ritornare essere umano solo quando un uomo le giurerà fedeltà. Sigfried, ascoltata la storia della principessa, decide di salvarla e la invita al castello, per giurarle amore eterno. L’indomani la regina-madre dà una festa nel castello, durante la quale si presenta Rothbart con la figlia Odile che ha assunto l’aspetto di Odette: Siegfried, ingannato e affascinato dalla danza sensuale della giovane, le giura fedeltà e le dona l’anello, condannando a morte Odette per il tradimento subito. Nell’atmosfera festosa della corte il mago e la figlia si dileguano ridendo. Nell’ultimo atto Sigfried capisce di essere stato ingannato e fugge verso il lago, dove Odette sta piangendo il suo destino, e ne implora il perdono. L'amore dei due giovani è talmente forte da spezzare il maleficio di Rothbart: finalmente riuniti, potranno vivere insieme. TAM BALLET TAM Teatro Arcimboldi Milano è entusiasta di annunciare la nascita di TAM Ballet, la nuova compagnia di balletto che si preannuncia come un’importante realtà nel panorama teatrale italiano. Frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell’esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, il progetto nasce con l’ambizione di dare maggiore visibilità alla danza classica, valorizzando i giovani talenti italiani e offrendo loro un palcoscenico di prestigio dove esprimere la tecnica e la creatività.

TAM Ballet debutterà ufficialmente con Il Lago dei Cigni, segnando l’inizio di un viaggio artistico ambizioso che mira a portare sul palco produzioni di alta qualità e attrarre un pubblico sempre più ampio, alla ricerca di proposte di valore nel segno della tradizione e dell’innovazione. “La nascita di TAM Ballet rappresenta per noi un momento di grande orgoglio e ambizione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasformare il TAM in un luogo di eccellenza culturale, capace di innovare e, al tempo stesso, valorizzare le tradizioni artistiche più preziose. Con TAM Ballet vogliamo dare vita a una compagnia di danza classica che unisca il talento straordinario di giovani ballerini italiani alla nostra visione di un teatro inclusivo, dinamico e orientato al futuro. Abbiamo gettato le basi per un progetto che non solo porterà grandi produzioni sui palcoscenici del nostro Paese, ma che avrà anche l’ambizione di affermarsi nel panorama europeo come un punto di riferimento per la danza classica di altissimo livello. Sono certo che TAM Ballet diventerà un simbolo di eccellenza capace di emozionare il pubblico e di rappresentare al meglio la ricchezza culturale del repertorio del balletto.” Gianmario Longoni direttore artistico TAM Teatro Arcimboldi Milano ‘Lavorare con il Teatro Arcimboldi è stato fondamentale per trasformare questa idea in realtà. La visione e il supporto di Gianmario Longoni e Marzia Ginocchio ci hanno permesso di costruire solide basi per questa compagnia, dandole un’identità forte e un futuro promettente. In tempi come quelli di oggi, dove il mondo della danza sta vivendo un momento di crisi di identità, creare una compagnia associata ad un teatro così importante come il TAM, vuol dire dare un messaggio molto forte. Una compagnia con sede all’interno del teatro, che vuole diffondere l’arte del balletto classico ma spingersi anche verso nuovi orizzonti e sperimentazioni. Siamo grati per questa collaborazione che unisce creatività, passione e professionalità.

Caterina Calvino Prina direzione artistica di TAM Ballet Con un repertorio che ha le sue radici della tradizione classica ma che si apre alle nuove sensibilità artistiche, TAM Ballet si propone come punto di riferimento per gli appassionati di danza con l’obiettivo di far rivivere i grandi capolavori della tradizione classica. La sede stabile sarà al TAM Teatro Arcimboldi Milano che metterà a disposizione della compagnia le sue strutture per creare un ambiente in cui gli artisti potranno affinare la propria tecnica ed esplorare nuove espressioni creative. La creazione di TAM Ballet arriva in un momento importante per il mondo della danza, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare due nuove sfide: riportare il pubblico nei teatri dopo la pandemia e mantenere alta l’offerta di spettacoli dall’alto valore artistico.

La compagnia ambisce non solo a riportare la danza nel cuore del panorama culturale italiano, ma anche a creare un ponte tra tradizione e futuro, offrendo nuovi orizzonti alle prossime generazioni

di artisti e spettatori. Il balletto rimane un genere intramontabile, capace di affascinare il suo pubblico grazie alla bellezza senza tempo di titoli iconici come Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella

Addormentata. Saranno questi i capolavori, con il loro equilibrio tra raffinatezza tecnica ed emozione universale, con cui TAM Ballet inizierà questa sua avventura, affrontando con coraggio la sfida di un progetto culturale che ambisce a lasciare un segno nel panorama della danza. TAM BALLET: Una visione italiana dal respiro internazionale TAM Ballet nasce come una compagnia italiana ma guarda con ambizione al panorama europeo. L’obiettivo è arricchire il proprio repertorio attraverso collaborazioni con teatri di prestigio e la creazione di nuove coproduzioni, favorendo uno scambio artistico e culturale che possa ampliare l’impatto della compagnia oltre i confini nazionali. Pur operando senza il sostegno di fondi pubblici, TAM Ballet cerca di coinvolgere sponsor e sostenitori privati per consolidare e sviluppare il progetto. “Il nostro obiettivo è costruire una compagnia che non solo renda omaggio al patrimonio artistico del balletto classico, ma che si impegni anche a farlo evolvere,” spiega Caterina Calvino Prina, direttrice artistica di TAM Ballet. “Vogliamo partire dai grandi capolavori del repertorio per poi esplorare nuove opportunità artistiche, portando il balletto a un pubblico più vasto e variegato. Il balletto classico ha un linguaggio universale che trascende i confini, e il nostro desiderio è essere ambasciatori di questo linguaggio sia in Italia che nel mondo. Crediamo fermamente che il balletto possa ancora emozionare, stupire e ispirare, e il nostro compito è assicurarci che questa straordinaria forma d’arte resti viva e vibrante per le generazioni future.” TAM BALLET: Una compagnia di eccellenza TAM Ballet è composta da giovani danzatori italiani, formati secondo i più alti standard tecnici e artistici nelle migliori accademie internazionali. Questi talenti, che hanno conseguito una

preparazione classica di altissimo livello, hanno avuto l’opportunità di studiare i grandi balletti del repertorio sotto la guida di docenti che sono stati a loro volta primi ballerini e solisti dei teatri più prestigiosi d’Europa. La compagnia avrà un repertorio dedicato ai capolavori del balletto classico, presentati nella loro forma tradizionale. Tra i titoli in programma figurano opere iconiche come Lo Schiaccianoci, Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Don Quixote, Biancaneve e i sette nani, Fille Mal Gardée, Le Corsaire, La Bayadère, Coppélia e molti altri, che vengono eseguiti con coreografie fedeli alla tradizione, per offrire al pubblico un'esperienza autentica e coinvolgente. A elevare ulteriormente il livello artistico della compagnia, contribuisce l’esperienza di due maestri di fama internazionale: Ekaterina Dalskaya, formata nelle più prestigiose accademie russe e con una carriera che l’ha vista protagonista al Teatro Bolshoi e nell’Imperial Russian Ballet, combina una profonda

conoscenza della tecnica classica, perfezionata nel metodo Vaganova, con una capacità didattica di altissimo livello, maturata in decenni di insegnamento e direzione artistica. Pierpaolo Ciacciulli, invece, porta al TAM Ballet una visione internazionale, maturata attraverso esperienze nei maggiori teatri europei, come l’Opéra di Vienna e il Teatro alla Scala, e come ballerino solista in compagnie prestigiose. La sua versatilità tra il repertorio classico, unita a un’approfondita formazione pedagogica, arricchisce la compagnia con una prospettiva innovativa e dinamica. Il debutto di TAM Ballet: Il Lago dei Cigni

Il debutto ufficiale di TAM Ballet sarà venerdì 14 febbraio 2025 al TAM Teatro Arcimboldi Milano, con l’interpretazione di uno dei capolavori più celebri del balletto classico: Il Lago dei Cigni. Questo evento inaugura la compagnia e segna un momento di grande rilevanza per il panorama della danza, offrendo al pubblico un'esperienza straordinaria. “Debuttare con Il Lago dei Cigni è un onore ma anche una grande responsabilità,” afferma Caterina Calvino Prina, direttrice artistica di TAM Ballet. “Questo balletto incarna l’essenza della tradizione classica e racchiude una perfezione tecnica ed emotiva che desideriamo trasmettere al pubblico. È l’opera perfetta per presentare la nostra compagnia, che si propone di portare avanti l’eccellenza della danza classica e di farla vivere in tutta la sua bellezza e intensità.”

