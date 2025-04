International Jazz Day Roma, al via la seconda edizione

Il 30 aprile 2025 conferenze, esibizioni e concerti alla Casa del Jazz e all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

In arrivo la seconda edizione del Festival internazionale dedicato al Jazz

nella capitale italiana tra conferenze, esibizioni e concerti alla Casa del Jazz e all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il prossimo 30 aprile 2025, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’Associazione Nazionale Il Jazz va a Scuola accreditata MIM Piano delle Arti in collaborazione con il Comitato nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti, con la direzione artistica di GeGè Telesforo e Paolo Fresu, organizzano una nuova edizione di International Jazz Day Roma, giornata dedicata alla Musica Jazz indetta da UNESCO che l’ha riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità dal 2011 per il suo ruolo diplomatico come arte capace di unire le persone in ogni angolo del globo.

International Jazz Day Roma 2025 sarà un’intera giornata dedicata alla musica jazz con incontri, presentazioni, premiazioni e concerti che si svolgeranno alla Casa del Jazz e nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Un evento che si propone di diffondere i valori artistici e sociali del jazz e delle musiche improvvisate, arricchendo le generazioni presenti e future e che offrirà al pubblico l’occasione di assistere a un concerto con gli artisti e le artiste più influenti della scena jazz italiana.

Quest’anno il programma prevede una conferenza, ideata dall’Associazione IJVAS, alla Casa del Jazz la mattina dalle ore 11:00 in cui il mondo della formazione e dell’arte dialogheranno sul tema “L’Arte dell’improvvisazione: espressione e creatività nei linguaggi artistici”. Durante la conferenza interverranno: Franco Lorenzoni, Gianni Nuti, Federico Maria Sardelli, Gloria Campaner, Bruno Tommaso, Rocco Papaleo, Massimo Nunzi, Gegè Telesforo e Paolo Fresu. Moderno la conferenza Sonia Peana e Catia Gori. In chiusura alla conferenza si terrà l’esibizione dell’Orchestra Improvvisata “Ritmo con segni” diretta da Gonzalo Teijeiro.

Nel pomeriggio il festival si sposterà all’Auditorium Parco della Musica e dalle 16:00 in Ludoteca sarà possibile assistere alla proiezione del documentario “Il Jazz: la musica del presente” da un’idea di Gegé Telesforo realizzato da Simone Calcagni e prodotto dall’Associazione Il Jazz Va a Scuola. Durante il pomeriggio sarà visitabile nel Foyer TACTA, un’installazione interattiva multisensoriale in cui il pubblico potrà esplorare il suono e la luce attraverso il contatto. Ogni oggetto toccato attiva vibrazioni sonore e proiezioni laser, creando una sinestesia tra udito, vista e tatto realizzata da Simone Calcagni.

Alle 20:00 in Cavea, l’esibizione della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma diretta dal Luogotenente Danilo Di Silvestro. Alle ore 21:00 sul palco della Sala Sinopoli, GeGè Telesforo e Paolo Fresu, in veste di testimonial e promotori di IJVAS, già ideatori del percorso artistico di International Jazz Day Roma 2024, daranno vita a due concerti con le loro rispettive band Devil Quartet e Big Mama Legacy che accoglieranno come ospiti speciali i giovani talenti del jazz italiano. La serata sarà condotta dalla giornalista Claudia Fayenz.

Nel corso della serata verranno consegnati importanti premi a musicisti e musiciste influenti del mondo jazz italiano, in particolare: Premio come artista donna e talento del jazz italiano a Daniela Spalletta consegnato da Fondazione Una Nessuna Centomila; Premio alla divulgazione a Pino Saulo consegnato da Annamaria Mazzoletti; Premio alla didattica a Bruno Tommaso consegnato da Annalisa Spadolini e dall’Associazione Il Jazz Va a Scuola e Premio alla carriera a Gianni Coscia consegnato da Gegè Munari.

International Jazz Day Roma 2025 è un evento organizzato da IJVAS in collaborazione con MIM Comitato nazionale per l’Apprendimento Pratico della Musica per tutti gli studenti, Fondazione Musica per Roma/Auditourium Parco della Musica, Casa del Jazz e GrooveMasterEdition, grazie al contributo di SIAE, il Patrocinio UNESCO e il sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Arci Bologna, ICSA Serrature Srl, Casa Spadoni, Mercato Coperto Ravenna, Società Cooperativa COSEVA, Pannonica Srl. Si ringrazia l’Associazione maestri mosaicisti Dis-ORDINE di Ravenna per la realizzazione dei premi. La collaborazione di Fondazione UnaNessunaCentomila e l’Associazione Culturale Lampus per il coordinamento con l’Arma dei Carabinieri.

IL PROGRAMMA DI INTERNATIONAL JAZZ DAY 2025

CASA DEL JAZZ

11.00-13.00 – CONFERENZA

L’arte dell’improvvisazione, espressione e creatività nei linguaggi artistici

A cura di Associazione Il Jazz Va a Scuola

Esplorare l’arte dell’improvvisazione artistica e relazionale nei vari linguaggi artistici; un manifesto aperto da estendere al mondo della Formazione e della ricerca, senza preconcetti o divisioni di genere. Un invito a unire, nella bellezza e nell’umiltà della costante ricerca, tutte le forme di espressione umana, promuovendo una visione inclusiva priva di barriere ideologiche.

Moderano la conferenza: Sonia Peana e Catia Gori – Associazione IJVAS

Interventi di:

Franco Lorenzoni, maestro elementare e scrittore

Gianni Nuti, musicista, musicologo, professore di didattica generale e di pedagogia sociale Università della Valle d’Aosta

Federico Maria Sardelli, musicista, compositore, scrittore e pittore

Gloria Campaner, musicista e performing coach

Bruno Tommaso, musicista

Rocco Papaleo, attore, regista e musicista

Massimo Nunzi, musicista, compositore, direttore Jazz Campus Orchestra

Gegè Telesforo, musicista, compositore, direttore artistico International Jazz Day 2025

Paolo Fresu, musicista, compositore, direttore artistico International Jazz Day 2025

In chiusura alla conferenza Orchestra Improvvisata «Ritmo con segni» a cura di Gonzalo Teijeiro

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

LUDOTECA ore 16:00

Proiezione del documentario “Jazz la Musica del Presente” da un’idea di Gegé Telesforo realizzato da Simone Calcagni e prodotto dall’Associazione Il Jazz Va a Scuola.

(ingresso libero)

FOYER ore 18:00

Installazione multisensoriale “TACTA”

a cura di Simone Calcagni

CAVEA ore 20:00

Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma

Direttore Luogotenente Danilo Di Silvestro

(ingresso libero)

SALA SINOPOLI ore 21:00

GeGè Telesforo Big Mama Legacy & Guests

GeGè Telesforo: vocals; percussions

Christian Mascetta: guitar; vocals

Giovanni Cutello: alto sax

Matteo Cutello: trumpet

Vittorio Solimene: organ & keys

Pietro Pancella: bass

Michele Santoleri: drums

Special Guest:

Daniela Spalletta: vocals

Max Ionata: tenor sax

Paolo Fresu Devil Quartet & Guests

Paolo Fresu: tromba; flicorno; elettronica

Bebo Ferra: chitarra

Paolino Dalla Porta: contrabbasso

Stefano Bagnoli: batteria

Special Guest:

Maurizio Giammarco: sassofoni

Vittorio Esposito: pianoforte

Francesco Cavestri: pianoforte

Biglietti: https://www.auditorium.com/it/event/international-jazz-day/