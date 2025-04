Teatro Sistina, al via le audizioni per far parte dell’Accademia Il Sistina

Lunedì 12 maggio al Teatro Sistina di Roma e venerdì 16 maggio presso la sede di Milano in via Imbonati

Lunedì 12 maggio presso il Teatro Sistina di Roma e venerdì 16 maggio presso la sede di Milano in via Imbonati 11

, si terranno le audizioni per far parte dell’Accademia Il Sistina, la prestigiosa scuola di formazione e avviamento alle arti dello spettacolo riservate ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Alle audizioni romane presenzierà il direttore dell’Accademia Sistina, il regista, autore e produttore Massimo Romeo Piparo che selezionerà i futuri allievi del corso intensivo estivo di 7 settimane che si svolgerà sia a Roma che a Milano.

Un’esperienza unica per gli under 16 che avranno l’opportunità di studiare l’arte del teatro musicale all’interno di spazi storici e di grande prestigio, e di compiere un percorso di preparazione a 360° in tutte le discipline attraverso le lezioni tenute da un team di professionisti di altissimo livello, ognuno con profilo ed esperienza professionale consolidata da anni di successi nel mondo dello spettacolo dal vivo, anche nelle grandi produzioni firmate Massimo Romeo Piparo – PeepArrow Entertainment e Il Sistina.

Dalla danza classica alla danza moderna, dal tip tap alla recitazione, e ancora dizione, canto, canto in inglese, arte circense: i corsi dell’Accademia sono organizzati su programmi specifici, predisposti per accrescere le competenze degli allievi tanto dal punto di vista accademico quanto da quello professionale, tenendo conto delle inclinazioni di ciascun allievo. Punto di forza dell’Accademia è la creazione di un vero e proprio vivaio di talenti dal quale la scuola potrà attingere per progetti futuri: da diversi anni alcuni allievi sono infatti selezioni per i cast dei Musical più importanti, come nelle recenti Stagioni teatrali per Matilda, Billy Elliot, Mamma Mia!, West Side Story, School of Rock, Rugantino, Il Marchese del Grillo, Tutti insieme appassionatamente, Evita, The Bodyguard, E’ cosa buona e giusta.

Modalità di accesso:

L’ammissione ai corsi dell’ACCADEMIA il SISTINA avverrà tramite audizione.

Per essere ammessi alle audizioni è necessario presentare una richiesta di partecipazione, entro il 10 maggio per Roma ed entro il 14 maggio per Milano, inviando una mail all’indirizzo accademia@ilsistina.it, o via whatsapp al numero 3384114793, allegando:

-breve presentazione o video di presentazione;

-due foto (una figura intera e un primo piano);

-bando allegato compilato e firmato.

Seguirà una risposta per confermare la partecipazione ai candidati ammessi a sostenere l’audizione. La partecipazione alle audizioni è gratuita.

Gli accompagnatori dei candidati non potranno assistere alle audizioni.

In allegato il bando completo.

Info e contatti:

www.accademia.ilsistina.it

accademia@ilsistina.it

FB: @accademiailsistina

IG: accademiailsistina

SEDE DI ROMA

TEATRO SISTINA

Via Sistina, 129

00187 Roma

SEDE DI MILANO

Via Carlo Imbonati, 11

20159 Milano