TeatroBasilica, Arlecchino servitore del prodotto interno lordo

Il 25 e il 26 ottobre a Roma

Il 25 ottobre alle ore 21:00 e il 26 ottobre 2025 alle ore 16:30 al TeatroBasilica va in scena Arlecchino servitore del Prodotto Interno Lordo, secondo testo della Trilogia del Desiderio, scritto e diretto da Filippo Renda e prodotto da Il Teatro delle Donne.

In questo nuovo lavoro, Renda riprende la maschera di Arlecchino per condurla in un tempo presente dominato da logiche economiche e produttive. L’immaginario della commedia dell’arte si trasforma in dispositivo critico e politico, capace di raccontare con ironia e ferocia la condizione di chi vive nella subordinazione al lavoro e al consumo. La scena si fa così luogo di attrito tra corpo e macchina, tra desiderio e mercato, tra l’antico impulso alla libertà e la gabbia invisibile della produttività contemporanea.

Con Filippo Renda, Antonio Fazzini, Margherita Galli e Vieri Raddi, luci di Laura De Bernardis, suono di Brando Nencini.

Sinossi: Una favola feroce sulla servitù volontaria al capitale. Arlecchino si reinventa operaio del PIL, tra allucinazioni da produzione e desideri d’amore, in un mondo dove anche l’anima è una commodity.

In uno delle migliaia di magazzini di una notissima multinazionale dello shopping online, un giovane di nome Arlecchino lavora dalle ore 18 del pomeriggio alle ore 6 del mattino letteralmente senza sosta. Ogni suo movimento, ogni suo passo è sapientemente regolato e controllato da sofisticati applicativi installati nel suo smartphone personale.

Lo spettacolo pone al centro della sua costruzione l’analisi critica di un sistema sociale. Mette in scena l’incapacità di realizzare i pericoli prodotti dalla sostituzione dell’unità di spazio con l’unità di tempo: non esistono più luoghi per la condivisione sociale e, se esistono, vengono continuamente demonizzati.

25 ottobre 2025, ore 21:00

26 ottobre 2025, ore 16:30

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519