IUC, Avi Avital e Brooklyn Rider in concerto

Sabato 5 aprile . ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Tra le tante star internazionali presenti in questa 80° stagione dell’Istituzione Universitaria dei Concerti spicca a presenza di Avi Avital, artista innovativo e primo mandolinista ad essere nominato per un Grammy Award per la musica classica, che, insieme all’originale quartetto Brooklyn Rider, presenta, sabato 5 aprile alle 17.30 in Aula Magna, un programma inconsueto che va da Boccherini a Sollima toccando altri autori contemporanei come Colin Jacobsen, Clarice Assad, Osvaldo Golijov e Lev “Ljova” Zhurbi.

Avi Avital è stato paragonato ad Andres Segovia per l’abilità con lo strumento e a Jascha Heifitz per il proprio incredibile virtuosismo. Appassionato ed “esplosivamente carismatico” (New York Times) nelle sue esibizioni dal vivo, Avi Avital rappresenta una forza trainante nell’opera di dare nuovo impulso al repertorio per mandolino.

Per più di due decenni Avi Avital ha rimodellato la storia e il futuro del suo strumento, suonandolo nelle sale più prestigiose di tutto il mondo ed ampliando il repertorio mandolinistico non solo con trascrizioni di vari brani ma commissionando oltre cento opere per mandolino, inclusi i Concerti per mandolino e orchestra di Jennifer Higdon, Anna Clyne, Avner Dorman e Giovanni Sollima.

I recenti impegni di Avi Avital hanno incluso collaborazioni con le Orchestre Sinfoniche di Chicago, Seattle e Toronto, l’Orchestre Symphonique de Montréal, la Los Angeles Philharmonic, la NDR Elbphilharmonie Orchester, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, l’Academy of St Martin in the Fields, la Yomiuri Nippon Symphony, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Tonhalle-Orchester di Zurigo, l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI, l’Orchestra della Svizzera italiana, la Deutsches Symphonie Orchester Berlin, l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Filarmonica di Israele e l’Orchestra della Radio Norvegese sotto la guida di direttori del calibro di Zubin Mehta, Kent Nagano, Alan Gilbert, Robert Spano, Osmo Vänskä, Yutaka Sado, Nicholas McGegan, Omer Meir Wellber e Ton Koopman.

Avi Avital è una presenza regolare in importanti festival internazionali tra cui Aspen, Salisburgo, Hollywood Bowl, Tanglewood, Ravenna, MISA Shanghai, Cheltenham, Verbier, Lucerna, Bad Kissingen, Rheingau, Gstaad e Tsinandali.

Avi Avital registra in esclusiva con Deutsche Grammophon. Il suo settimo album “Concertos”, pubblicato con Il Giardino Armonico e Giovanni Antonini, presenta i Concerti per mandolino di Vivaldi, Hummel, Bach, Barbella e Paisiello. L’album precedente, The Art of the Mandolin, è stato pubblicato nel 2020 ottenendo recensioni entusiastiche da The Times, Independent, Gramophone, BBC Music Magazine e dalla stampa internazionale. Tale incisione è stata preceduta da Bach (2019), Avital meets Avital (2017), Vivaldi (2015) e Between Worlds (2014).

Nato a Be’er Sheva, nel sud di Israele, Avi Avital ha iniziato lo studio del mandolino all’età di otto anni e presto si unito alla fiorente orchestra giovanile di mandolino fondata e diretta dal suo carismatico insegnante, il violinista di origine russa Simcha Nathanson. Ha poi proseguito i suoi studi all’Accademia Musicale di Gerusalemme e al Conservatorio Cesare Pollini di Padova con Ugo Orlandi. Avi Avital suona su un mandolino del liutaio israeliano Arik Kerman.

BROOKLYN RIDER

Johnny Gandelsman (Violino), Colin Jacobsen (Violino),

Nicholas Cords (Viola), Michael Nicolas (Violoncello)

Il nome Brooklyn Rider si ispira al gruppo artistico ‘The Blue Rider’, che ha pubblicato un almanacco eclettico di opere d’arte, saggi e musica che fungeva da testimonianza artistica del suo tempo, offrendo allo stesso tempo una visione per il futuro e un abbraccio aperto tra diversi media, filosofie estetiche e tradizioni artistiche.

Descritto come “il futuro della musica da camera” (archi), il Quartetto Brooklyn Rider presenta un repertorio eclettico e performance avvincenti che continuano a ricevere recensioni entusiastiche da critici classici e rock di tutto il mondo. NPR attribuisce a Brooklyn Rider il merito di “aver ricreato la formula del quartetto d’archi, immutato negli ultimi 300 anni, in un ensemble vitale e creativo del 21° secolo”, che si riflette nei programmi del quartetto:

Con The 4 Elements, Brooklyn Rider porta sui palcoscenici un tema che non potrebbe essere più attuale: il riscaldamento globale e la distruzione del nostro pianeta, fungendo anche da campanello d’allarme. Quattro opere esistenti della letteratura per quartetto d’archi degli ultimi cento anni – simboliche degli elementi fuoco, acqua, terra e aria – vengono affiancate da quattro nuove opere di Akshaya Avril Tucker, Conrad Tao, Dan Trueman e Andreia Pinto Correia, che riflettono la realtà attuale.

Istituzione Universitaria dei Concerti

I CONCERTI DELL’AULA MAGNA

80a Stagione 2024 | 2025

Sabato 5 aprile . ore 17.30

Avi Avital mandolino

Brooklyn Rider

Luigi Boccherini La musica notturna delle strade di Madrid

Giovanni Sollima Preludio per mandolino solo

Colin Jacobsen Time and Again

Giovanni Sollima Four Quartets (2024) prima esecuzione romana

Commissionato e dedicato al Brooklyn Rider

Clarice Assad Obrigado

Osvaldo Golijov Arum dem Fayer

Lev “Ljova” Zhurbin Love Potion, Expired da Culai

Media Partner

Per la stagione 2024-2025 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Le attività della IUC sono realizzate con il contributo del Ministero della Cultura

Aula Magna

Palazzo del Rettorato – Università La Sapienza

Piazzale Aldo Moro, 5 – Roma

Per informazioni e biglietteria

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

