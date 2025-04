St. Regis Rome Orchestra, il debutto di Gabrio Gentilini

Prossimi appuntamenti il 14 maggio e l'8 giugno a Roma

Il crooner, attore e performer Gabrio Gentilini ha debuttato nella serata del 9 aprile con la St. Regis Rome Orchestra, la nuova formazione musicale composta da 10 musicisti e 3 vocalists in scena presso l’elegante cornice del The St. Regis Rome, con la direzione artistica di Diego Buongiorno e il coordinamento di Andrea Tardioli. L’occasione è stata la raffinata Blooming Night, evento simbolo della stagione primaverile dell’hotel di lusso, che ha incantato gli ospiti tra musica dal vivo, arte floreale e atmosfere d’altri tempi.

Gabrio Gentilini, noto per il suo carisma scenico e la sua voce dallo stile classico e sofisticato, ha interpretato, con i colleghi Coky Ricciolino e Frankie Micheli, un repertorio d’eccezione che celebra la grande tradizione musicale italiana, in un viaggio swing da Napoli a New York, tra le melodie più belle e famose del secolo scorso . Brani intramontabili come “Volare”, “Quando quando quando”, e “’O surdato ’nnammurato” hanno incantato il pubblico, evocando emozioni senza tempo e un senso di autentica italianità. L’arrangiamento orchestrale di Tiziano Liburdi ha donato nuova vita a questi capolavori, con sonorità eleganti e raffinate, perfettamente in linea con l’atmosfera del The St. Regis Rome.

“Esibirmi in un contesto così prestigioso come quello del The St. Regis Rome, accompagnato da una grande orchestra dal vivo e affiancato da colleghi performer di altissimo livello come Coky Ricciolino e Frankie Micheli, è stato per me un grande onore e una profonda soddisfazione. Sentire la musica prendere vita in un ambiente così ricco di storia ed eleganza è un’esperienza che porterò sempre con me.”

– Gabrio Gentilini

Il prossimo appuntamento con la St. Regis Rome Orchestra e Gabrio Gentilini è fissato per il 14 maggio 2025, con una nuova serata all’insegna della musica, del glamour e dell’eleganza senza tempo, e poi nuovamente il 18 giugno 2025.

Entrambe le serate avranno luogo presso il The St. Regis Rome e lo spettacolo toccherà poi alcuni degli altri St. Regis oltreoceano, facendo della St. Regis Rome Orchestra una vera e propria ambasciatrice dell’Arte di Vivere del The St. Regis Rome.

Per informazioni e prenotazioni:

The St. Regis Rome – www.stregisrome.com