Venerdì 11 aprile 21:00 Maura Bloom Bambolotto

Giovedì 17 aprile 21:00 Antonio Ricatti Sciabadà

Per la rassegna standuPN, la Stand-Up Comedy secondo il Capitol, giunta quest’anno alla quarta stagione, Maura Bloom ed Antonio Ricatti con i rispettivi nuovi spettacoli! Continua con successo di pubblico la rassegna di Stand-Up Comedy del Capitol, che dopo i recenti sold out degli spettacoli di Francesco Fanucchi, Tiziano La Bella e Francesco De Carlo vedrà mattatori del palco Maura Bloom l’11 aprile e Antonio Ricatti il 17 aprile.

Maura Bloom , al secolo Maura Ronza, è creator, comica, doppiatrice pubblicitaria che sui social vanta oltre 40mila follower e che inverte i ruoli di genere promuovendo una parità, con ironia e intelligenza. In un mondo dove le regole sono ribaltate e i ruoli di genere capovolti, la comica, attrice e scrittrice Maura Bloom con il suo spettacolo Bambolotto ci guida in una serata di risate irriverenti e riflessioni pungenti. Attraverso otto verità fondamentali sugli uomini, esplora con ironia e sarcasmo il loro universo: dalla mancanza di senso dell’umorismo alle ossessioni per il matrimonio, passando per la loro sensibilità esasperata e il desiderio di procreare a ogni costo. Tra aneddoti esilaranti, personaggi indimenticabili come Arturo, l’estetisto, il regino delle nevi, e situazioni surreali. CAPITOL Via G. Mazzini, 60 – Pordenone MAURA BLOOM BAMBOLOTTO Presenta ANTONIO RICATTI SCIABADÀ Maura Bloom è nota come la comica che importuna gli uomini, Bambolotto è diventato il tormentone social grazie al quale Maura Bloom ha portato allo scoperto il tema delle molestie maschili nei confronti delle donne. Fischiare per strada a una donna è una molestia? Negli ultimi anni questa domanda ha fatto molto discutere e si è tornato a parlare con maggiore sensibilità di un fenomeno denominato “catcalling”. Una donna passeggia da sola e quasi sempre c’è qualcuno, più spesso un uomo, pronto a commentare il suo vestiario, l’acconciatura, il rossetto o il tacco che indossa. Il solito “Sei bellissima”, insomma, che detto da uno sconosciuto in strada può dare davvero molto fastidio. Si stima che l’81% delle donne abbia provato almeno una volta un qualche tipo di molestia. E secondo l’Istat, le “molestie da strada” riguardano almeno il 31,5% delle donne, tra i 16 e i 70 anni. Bambolotto è un viaggio che ribalta stereotipi, scardina pregiudizi e invita il pubblico a ridere di se stesso e del mondo attorno. Uno spettacolo che mescola comicità graffiante e riflessione sociale, con un unico messaggio: vogliamo davvero continuare ad essere schiavi inconsapevoli di rigide regole dannose per noi e per il mondo che ci circonda? Maura Bloom Bambolotto Venerdì 11 aprile 21:00 Apertura porte ore 20:30 Inizio spettacolo ore 21:00 Biglietto in prevendita 13 € + dp In cassa la sera dello spettacolo dalle 20:30 16 € Biglietti in prevendita on-line su Dice https://link.dice.fm/qa40662c6dff Reduce del successo dello spettacolo Dark, in cui condivideva il palco con Tiziano La Bella e Xhuiano Dule, Antonio Ricatti il 17 aprile torna al Capitol con il suo nuovo spettacolo Sciabadà! Sciabadà è un termine che indica il recuperare praticamente a tempo scaduto una situazione che sembrava irrimediabilmente compromessa ed è quello che Antonio Ricatti cerca di raccontare nel suo ultimo spettacolo comico. Una catena di monologhi mai così intimi prima d’ora che vuole, attraverso la risata, puntare una luce su alcuni temi a lui cari: la famiglia, il terrore per i medici, la tanto amata volgarità In un’ora di continuo botta e risposta con il pubblico, questo show porta avanti un unico obbiettivo: far divertire chi lo guarda e magari anche ricordargli che c’è ancora tempo per un gol all’ultimo secondo. CAPITOL Via G. Mazzini, 60 – Pordenone Antonio Ricatti viene concepito il 19 Settembre 1987 davanti a una replica di Ok il prezzo è giusto per poi nascere a Barletta il 2 Luglio 1988. Niente di significativo fino alla Laurea in DAMS del 2015 che gli consente di entrare dalla porta principale nel mondo del volantinaggio, del servizio ai tavoli e delle raccolta di olive. Nel 2017 fonda BeComedy con Marco Di Pinto, collettivo di comici che inizia a esibirsi principalmente in Puglia e a Londra per la vicinanza delle due lingue. Ha registrato le trasmissioni Italian Stand Up visibile su Amazon Prime e Stand Up Comedy per Comedy Central su Sky e un podcast per Audible presso il Monk di Roma in compagnia di Giorgio Montanini e Pietro Sparacino. Non ha animali né hobby. Antonio Ricatti Sciabadà Giovedì 17 aprile 21:00 Apertura porte ore 20:30 Inizio spettacolo ore 21:00 Biglietto in prevendita 13 € + dp In cassa la sera dello spettacolo dalle 20:30 16 € Biglietti in prevendita on-line su Dice https://link.dice.fm/A9b5fe8b7413 CAPITOL Via G. Mazzini, 60 – Pordenone Nelle prossime settimane al Capitol: HighFade, concerto, 10 aprile MauraBloom, stand up comedy, 11 aprile Lovesick, concerto, 12 aprile Mick Harvey,AmandaAcevedo, concerto, 13 aprile AntonioRicatti, stand up comedy, 17 aprile Giorgio Montanini, stand up comedy, 3 maggio Galà Tchaikovsky, danza, 9 maggio Nonfarcela party, Mammadimerda tifa la festa, party, 10 maggio Filosofia coatta, show, 23 maggio La programmazione completa ed aggiornata del Capitol e le informazioni sull’acquisto dei biglietti al sito www.capitolpordenone.come sulle pagine social del live club Capitol Pordenone

