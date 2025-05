BolognaFestival 2025

Apertura del 44esima Stagione 7 maggio Teatro Auditorium Manzoni

Giunge a Bologna come secondo appuntamento della serie Grandi Interpreti di Bologna Festival una delle massime dive del concertismo mondiale, la violoncellista argentina Sol Gabetta, in duo con il celebrato pianista francese Bertrand Chamayou, col quale collabora da circa dieci anni sia dal vivo sia in disco. Il repertorio della serata prevede un originale impaginato che alterna Mendelssohn, cavallo di battaglia del loro sodalizio artistico, con Brahms e due dei compositori contemporanei tedeschi più eseguiti al mondo, Wolfgang Rihm e Jörg Widmann

Dopo il trionfale concerto sold out dei Berliner con Muti in apertura di stagione, il Bologna Festival ’25 entra subito nel suo percorso cameristico al Teatro Auditorium Manzoni con un duo d’eccezione assai raro in Italia grazie al celebrato violoncello dell’argentina, spagnola d’adozione, Sol Gabetta e all’ottimo e pluripremiato pianista francese Bertrand Chamayou, raffinato interprete da sempre ricercato dai migliori direttori, come Pappano, e protagonista dei più prestigiosi palchi del globo, come la Wigmore Hall di Londra.

I due artisti inoltre sono da oltre un decennio sodali in musica e quindi perfettamente affiatati soprattutto su repertori come Chopin e Mendelssohn, quest’ultimo centrale nell’impaginato del 7 maggio.

Il programma, impreziosito dalla vigorosa Sonata n. 2 di Brahms al centro, presenterà al pubblico anche alcuni brani contemporanei quasi del tutto inediti in Italia, ma già ben solidi nel panorama contemporaneo internazionale grazie ai Lieder di Wolfgang Rihm, scomparso nel ’24, e il cui rapporto con Gabetta è stato molto solido tanto da essere dedicataria del suo Concerto per Violoncello, e di Jörg Widmann, entrambi tra i compositori tedeschi più stimati ed eseguiti nel mondo.

Grande sostenitrice del repertorio cameristico anche nella sua valenza extra artistica, Sol Gabetta ha recentemente dichiarato che “La musica da camera è fondamentale per la vita e la crescita personale di qualsiasi musicista, e può essere utile anche per chi non lo è. Oggi è cambiato in primis l’approccio di noi stessi musicisti verso questo genere, anche solo rispetto a quaranta-cinquanta anni fa. Quando c’erano un Rostropovich o una Jacqueline Dupré si dava un maggiore peso specifico all’aspetto solistico di questo repertorio. Non sto dicendo che a questi geni mancasse l’idea di cosa sia la musica da camera; tuttavia, penso che oggi si faccia più attenzione all’equilibrio e all’importanza dei diversi ruoli musicali nei brani.”

Con origini franco-russe, natali in Argentina e formazione musicale tra Spagna, Francia e Svizzera, già dall’età di otto anni sul palco, la quarantaquattrenne Sol Gabetta è oggi una delle donne più influenti nel panorama musicale internazionale, globe trotter senza posa sui migliori palchi del globo, sempre insieme all’inseparabile Guadagnini 1769 di cui scherzosamente dice: “Mi sento un po’ la guardia del corpo di questo violoncello. Anche quando sono in tournée devo fare sempre grande attenzione. Viaggio molto e dopo un concerto, o magari alle quattro del mattino, può sempre capitare che nonostante le sue dimensioni, a causa della stanchezza, finisca per dimenticarlo da qualche parte. È per questo che non smetto di pensarci un attimo: come una mamma, tengo il conto dei bagagli, faccio l’appello dei bambini… E il mio è sempre con me”.

Dura da più di un decennio la complicità musicale tra Sol Gabetta e Bertrand Chamayou. Nati entrambi nel 1981, condividono lo stesso segno zodiacale, ma anche molte passioni musicali: Chopin, ad esempio, al quale hanno dedicato un disco nel 2015, e Mendelssohn del quale hanno inciso tutte le opere per violoncello e pianoforte, coinvolgendo, in un intarsio tra l’antico e il moderno, alcuni compositori contemporanei. Il concerto bolognese riflette l’idea di questo disco: incorniciate dalle Variazioni op.17 e dalla Sonata op.57 di Mendelssohn figurano infatti le “variazioni” sul suo Lied ohne Worte composte da Wolfgang Rihm e Jörg Widmann, con, al centro, la vigorosa ed energica Sonata n.2 di Johannes Brahms.

Martedì 13 maggio 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Cameristi della Scala

Angela Hewitt pianoforte

Emanuele Urso corno

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n.4 in mi bemolle maggiore KV 495 per corno e orchestra

Johann Sebastian Bach Concerto in re minore BWV 1052 per tastiera, archi e b.c.

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n.13 in fa maggiore KV 112

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n.21 in do maggiore KV 467 per pianoforte e orchestra

Delle 54 incisioni discografiche realizzate da Angela Hewitt, 21 sono dedicate a Bach, 11 a Beethoven, le poche che rimangono sono divise equamente tra Mozart, Rameau, Couperin e Scarlatti. Segno inequivocabile della predilezione della pianista canadese per l’epoca aurea che va dal barocco al classicismo. A lei si deve la fondazione, in particolare nella musica per tastiera di Bach, di un originale canone interpretativo, fondato sulla fluidità del fraseggio e sulla chiarezza dell’ordito polifonico. Una propensione stilistica esplicita che si manifesta anche in questo concerto, a fianco dei Cameristi della Scala e a Emanuele Urso, dal 2022 primo corno del Teatro alla Scala di Milano.

Martedì 20 maggio 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Andrea Lucchesini pianoforte

Luciano Berio Six Encores

Robert Schumann Fantasia op.17

Luciano Berio Sequenza IV

Fryderyk Chopin Ventiquattro Preludi op.28

Nell’arco della sua carriera interpretativa Andrea Lucchesini ha sempre composto i programmi dei propri concerti cercando costantemente legami sotterranei e antitesi di carattere. Lo dimostra con chiarezza cristallina l’impaginato di questo recital: agli accesi e travolgenti contrasti stilistici della Fantasia in do maggiore di Schumann e alla sequenza “narrativa” dei Preludi op.28 di Chopin fanno da preludio due pagine di Luciano Berio che Lucchesini frequenta da tempo, ossia i Six Encores composti tra 1965 e il 1990 e la celebre Sequenza per pianoforte del 1966: «un viaggio di esplorazione attraverso le regioni conosciute e sconosciute del colore».

Giovedì 29 maggio 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Europa Galante

Fabio Biondi violino, direttore

Arcangelo Corelli Concerto grosso n.4 in re maggiore op.6

Arcangelo Corelli Concerto grosso n.11 in si bemolle maggiore op.6

Arcangelo Corelli Concerto grosso n.8 in sol minore op.6 “fatto per la notte di Natale”

Francesco Geminiani Concerto grosso n.2 in sol minore op.3 “La follia”

Antonio Vivaldi Concerto per due violini in la minore op.3 n.8 RV 522

Antonio Vivaldi Concerto per archi in sol minore RV 157

Antonio Vivaldi Concerto per violino in re maggiore RV 222

Quando Fabio Biondi, nel 1989, fonda Europa Galante l’interpretazione storicamente informata del repertorio classico-barocco era una prerogativa pressoché esclusiva degli ensemble nordeuropei. Da quel momento la scena della prassi esecutiva sei-settecentesca cambia in modo radicale e i complessi italiani acquisiscono sempre maggiore autorevolezza e originalità. Un lungo itinerario che giunge, dopo 60 incisioni e circa mille concerti in tutto il mondo, al concerto ospitato da Bologna Festival, in cui si concentra l’essenza interpretativa del gruppo e del suo fondatore: dagli “storici” concerti per violino e orchestra di Vivaldi fino ai concerti grossi di Corelli e Geminiani.

Lunedì 9 giugno 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

London Symphony Orchestra

Antonio Pappano direttore

Lisa Batiashvili violino

Richard Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche op.28

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n.5 in la maggiore KV 219 per violino e orchestra

Hector Berlioz Symphonie fantastique op.14

Il legame di Antonio Pappano con la London Symphony Orchestra è di antica data: il primo concerto risale al 1996 e lo scorso anno è culminato, dopo incontri assai frequenti, nella nomina a direttore principale. Più recente, ma non meno intenso, il sodalizio con la violinista georgiana Lisa Batiashvili, inaugurato a Roma nel 2015, al tempo in cui Pappano era direttore principale dell’Orchestra di Santa Cecilia. Dopo avere affrontato i grandi concerti violinistici del Novecento (da Sibelius a Bartók) direttore e solista giungono in questa occasione all’ultimo dei cinque concerti per violino e orchestra di Mozart. Due classici sinfonici del primo e del tardo Ottocento gli fanno da cornice.

Venerdì 17 ottobre 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Kirill Petrenko direttore

Ludwig van Beethoven Sinfonia n.2 in re maggiore op.36

Béla Bartók Il mandarino meraviglioso op.19 suite da concerto Sz73

Il primo incontro tra l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e Kirill Petrenko, il direttore russo naturalizzato austriaco che dal 2019 è alla guida dei Berliner Philharmoniker. risale al 2001: fu una indimenticabile esecuzione del Rosenkavalier di Strauss. E mai, nei successivi concerti, le scelte di programma sono state banali e prevedibili. In questo ottavo concerto comune nella prima parte Petrenko propone la più (ingiustamente) trascurata tra le sinfonie di Beethoven, la Seconda; nel finale le incandescenze sonore, ad altissima temperatura erotica, della suite da concerto Il mandarino meraviglioso di Béla Bartók.

TALENTI 2025

Martedì 3 giugno 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Trio Nebelmeer

Franz Schubert Notturno in mi bemolle maggiore op.148 D.897

Felix Mendelssohn Trio n.1 in re minore op. 49

Maurice Ravel Trio in la minore

Si ispira al mito romantico del “viandante nella nebbia”, e in particolare ad un celebre dipinto di Caspar David Friedrich, il nome del Trio Nebelmeer, nato nel 2019 ad opera di tre giovani musicisti francesi. Vincitore lo scorso anno del “Premio Trio di Trieste”, il trio ha seguito un rigoroso percorso di studio sotto la guida di formazioni cameristiche come il Trio Wanderer, il Quartetto Modigliani e il Quartetto Diotima e ha affinato, coerentemente, un repertorio incentrato sulle composizioni per trio con pianoforte dell’Ottocento e del primo Novecento. Nel loro programma accostano a Schubert e Mendelssohn il modernismo neoclassico del Trio di Ravel.

Giovedì 12 giugno 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Doré Quartet

Wolfgang Amadeus Mozart Quartetto n.14 in sol maggiore KV 387

Osvaldo Golijov Tenebrae (versione per quartetto d’archi)

Franz Schubert Quartetto n.14 in re minore D. 810 “La morte e la fanciulla”

La pratica del quartetto d’archi, in Italia, è ancora straordinariamente vitale, come dimostra il numero assai elevato di formazioni in attività. Tra queste occupa un posto di rilievo il Quartetto Doré, nato nel 2022 nel seno dell’Accademia Stauffer di Cremona. Il percorso dei quattro giovani musicisti interseca l’attività concertistica con quella, costante, della formazione, prima con il Quartetto di Cremona e poi con alcune delle maggiori formazioni internazionali: i Quartetti Alban Berg, Ébène, Artemis, Emerson, Ysaÿe, Melos, Pavel Haas. Il programma, insieme a due classici quartetti di Mozart e Schubert, offre una pagina attuale: Tenebrae (2002) del compositore argentino Osvaldo Golijov.

Martedì 17 giugno 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Iolanda Massimo soprano

Giuseppe Michelangelo Infantino tenore

Paolo Andreoli pianoforte

Galà lirico

musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini

La “scuola” di Raina Kabaivanska è senza dubbio una delle più rinomate d’Europa. Da un quarto di secolo la grande cantante bulgara si dedica con passione alla formazione dei nuovi talenti. Due dei suoi allievi migliori sono i protagonisti del tradizionale galà lirico di Bologna Festival: Iolanda Massimo, laureata al Conservatorio Perosi di Campobasso, già avviata verso una solida carriera da professionista, e Giuseppe Michelangelo Infantino, vincitore di numerosi concorsi e presente in molti teatri. Accompagnati al pianoforte da Paolo Andreoli i due interpreti eseguono alcune pagine classiche del melodramma italiano dell’Ottocento.

Giovedì 26 giugno 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Gianluca Bergamasco pianoforte

Franz Schubert Klavierstuck n.2 in mi bemolle maggiore D.946

Fryderyk Chopin Polacca-Fantasia in la bemolle maggiore op. 61

Sergej Prokof’ev Sonata n.6 in la maggiore op. 82

Bologna Festival ospita anche quest’anno, rinnovando una feconda tradizione, il vincitore di uno dei maggiori concorsi pianistici nazionali, il “Premio Venezia”, che nel passato ha laureato interpreti di grande valore come Filippo Gamba, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, Giuseppe Albanese, Mariangela Vacatello, Leonora Armellini e molti altri. Il primo premio è andato, lo scorso anno, a Gianluca Bergamasco, nato a Chioggia nel 2001, allievo di Michele Liuzzi e di Giorgio Farina. Il suo recital traccia con grande coerenza un ponte stilistico tra primo Ottocento e primo Novecento, affiancando a Schubert e Chopin il classicismo modernista della Sonata n.6 di Sergej Prokof’ev.

Mercoledì 2 luglio 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Trio GuiBassHarmony

Note di passione

Astor Piazzolla Milonga del Angel, Muerte del Angel

Roberto Di Marino Tango (1° movimento) dalla Suite II

Bart Howard Fly Me to the Moon

Tony Murena Indifference

Astor Piazzolla Adiós Nonino, Yo soy Maria

Kenny Dorham Blue Bossa

Georges Ulmer Pigalle

Edith Piaf La vie en rose

Astor Piazzolla Oblivion, Libertango

Stephane Wrembel Bistro Fada

Il trio formato da chitarra, fisarmonica e contrabbasso ha un passato illustre, legato (con la variante del bandoneón) alla musica popolare argentina, ma un presente altrettanto fertile in cui spicca, ad esempio, il celebre New York Trio di Richard Galliano. Il Trio GuiBassHarmony, fondato da Lorenzo Ottaviani (chitarra), Emanuele Moretti (fisarmonica) e Luca Ziliani (contrabbasso), si inserisce in questa tradizione e la rinnova, creando un intarsio originale tra la bossa nova, il tango argentino e la chanson francese. Il concerto propone un “viaggio nelle armonie di due continenti”, disegnando un ponte tra il nuevo tango di Piazzolla, Edith Piaf, il jazz francese e il song americano.

Martedì 8 luglio 2025 ore 21

Chiostro della Basilica di Santo Stefano

Fülöp Ránki pianoforte

Franz Liszt: oltre il virtuosismo

Franz Liszt

Leggenda di San Francesco d’Assisi che predica agli uccelli S.175/1

Pezzo n.1 S.192/1

da Cinque pezzi per pianoforte S.192

Consolation n.1, Consolation n.2 S.172/1-2

Valse oubliée n.1 S.215/1

Pezzo n.2 S.192/2

da Cinque pezzi per pianoforte S.192

Consolation n.3 S.172/3

Valse oubliée n.2 S. 215/2

Les morts S. 516

Valse oubliée n.3 S.215/3

Consolation n.4 S.172/4

Pezzo n.3, Pezzo n.4. Pezzo n.5 “Sospiri” S.192/3-5

da Cinque pezzi per pianoforte S.192

Consolation n.5, Consolation n.6 S.172/5-6

Valse oubliée n.4 S.215/4

Leggenda di San Francesco da Paola che cammina sulle onde S. 175/2

in collaborazione con Fondazione Istituto Liszt di Bologna

Fülöp Ránki è, letteralmente, un figlio d’arte: suo padre è Dezső Ránki, uno dei maggiori pianisti ungheresi della sua generazione, e sua madre Edit Klukon, pianista, didatta e insegnante. Il piccolo Fülöp impara a suonare il pianoforte a tre anni, senza ancora conoscere la musica, e a otto anni viene accettato alla Scuola Pál Járdányi di Budapest per poi entrare alla Accademia Liszt. Oggi, giunto ai trent’anni di età, suona ancora insieme al padre alla madre, ma ha avviato una carriera indipendente che lo ha già portato a suonare in tutto il mondo. Il suo recital attraversa tutte le facce del complesso prisma tecnico e stilistico del pianismo “trascendentale” di Franz Liszt.

IL NUOVO L’ANTICO L’ALTROVE

Giovedì 18 settembre 2025 ore 20.30

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

La Venexiana

Emanuela Galli, soprano / Agnese Allegra, soprano / Giacomo Schiavo, tenore / Dario Carpanese, organo

Gabriele Palomba tiorba e direzione artistica

Compagnia Teatri 35

Antonella Parrella, Francesco Ottavio De Santis, Gaetano Coccia

Pur Ti Miro

Caravaggio e Monteverdi. Musica e Tableaux Vivants

Introduzione Musicale

Marco da Gagliano Vergine Bella

Claudio Monteverdi Sancta Maria succurre miseris

Giovanni Priuli Ave dulcissima Maria

Claudio Monteverdi Pulchra es

Giovanni Felice Sances Alma Redemptoris

Musica e Azione Teatrale

Heinrich Schütz Verbum caro factum est

Claudio Monteverdi Iam moriar mi Fili

Michelangelo Grancini Ave Sanctissima Maria

Alessandro Grandi O quam tu pulchra es

Domenico Mazzocchi Dovemo piangere la Passione di N.S.

Claudio Monteverdi Salve Regina

Claudio Monteverdi O Bone Jesu

Girolamo Frescobaldi Maddalena alla croce

Antonio Brunelli Anima mea liquefacta est

Claudio Monteverdi Pur ti miro

Caravaggio e Monteverdi condividono lo stesso tempo (l’epoca del manierismo) e la medesima koinè espressiva: la poetica degli affetti. Naturale, dunque, che si ritrovino uno accanto all’altro in questo originalissimo spettacolo. Sotto l’insegna di “Pur ti miro” (il duetto finale de L’incoronazione di Poppea) si riuniscono infatti La Venexiana, l’ensemble fondato nel 1997 dal rimpianto Claudio Cavina, da sempre impegnato nel rinnovamento del repertorio madrigalistico e la Compagnia Teatri 35 che da vent’anni sperimenta la prassi teatrale dei tableaux vivants. Nel loro dialogo, che si svolge nel segno di Monteverdi, Gagliano, Schütz, Frescobaldi e altri coevi, l’immagine si fa suono e il suono visione.

Mercoledì 24 settembre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

Gabriele Strata pianoforte

Fryderyk Chopin Mazurke op.30 n.1, n.2, n.3, n.4

Thomas Adès Mazurka op.27 n.3

Fryderyk Chopin Sonata n.2 in si bemolle minore op.35

Giacinto Scelsi Preludio n.7 Molto cantato

Preludio n.8 Delicato | Preludio n.16 Lento con agitazione

Preludio n.23 Presto furioso | Preludio n.24 Mistico

Fryderyk Chopin Preludi op.28 n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12

George Crumb Music of Shadows (for Aeolian Harp)

George Crumb Dream images

Fryderyk Chopin Polacca in fa diesis minore op.44

Costruire un programma da concerto è un delicato lavoro di “composizione”. Lo dimostra il recital bolognese di Gabriele Strata, padovano, 26 anni, vincitore dei Concorsi di Rio de Janeiro e di Montréal, approdato di recente alla Wigmore Hall di Londra. L’architettura del concerto poggia su quattro pilastri costituiti dalle musiche pianistiche di Chopin: le quattro Mazurke op.30, una scelta accurata dei Preludi op.28 e due opere-mondo come la Sonata op.35 e la Polacca op.44. Di questi generi storici chopiniani Strata individua tre possibili risonanze “attuali”: la Mazurka di Thomas Adès, i Preludi di Giacinto Scelsi e i due Makrokosmos di George Crumb.

Giovedì 2 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

FontanaMIX ensemble

Daniele Ghisi informatica musicale

Sylvan Cadars tecnico del suono Ircam-Parigi

Valentino Corvino violino

Marco Ignoti clarinetto

Luciano Berio Sequenza VIII per violino

Daniele Ghisi An Experiment with Time (reloaded)

Luciano Berio Sequenza IX per clarinetto

in coproduzione con FontanaMIX ensemble e in collaborazione con IRCAM

«An Experiment with Time è un racconto, un gioco e un viaggio attraverso una sovrapposizione di cicli temporali che dipinge il mondo, e la vita, come un immenso poliritmo». Così Daniele Ghisi, quarantenne compositore italiano, descrive il progetto per video, ensemble ed elettronica commissionato dall’Ircam di Parigi. L’idea è tratta da un esperimento-racconto realizzato nel 1927 dal filosofo John William Dunne che dimostra come nell’esperienza onirica non vi sia distinzione tra presente e futuro perché tutti gli eventi si svolgono in contemporaneità. Nel programma, in occasione del centenario della nascita, FontanaMIX accosta le Sequenze per violino e per clarinetto di Luciano Berio.

Mercoledì 8 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

mdi ensemble

Daniela Terranova nuova composizione per quartetto d’archi

prima esecuzione assoluta – commissione di Bologna Festival e Ferrara Musica

Claude Debussy Quartetto per archi in sol minore op.10

in coproduzione con Ferrara Musica

L’Antico e il Nuovo convivono con naturalezza, uno accanto all’altro, nella “casa” del quartetto d’archi. Sotto l’ala di mdi ensemble si misurano dunque con le “sedici corde” del quartetto un capolavoro della musica da camera del tardo Ottocento come il Quartetto in sol minore di Debussy, composto nel 1893 sotto la forte influenza di César Franck e della “forma ciclica”, e un nuovo lavoro di Daniela Terranova, allieva di Azio Corghi e di Beat Furrer. Ad unirli è l’attitudine per una forte gestualità sonora: implicita in Debussy, esplicita, incline alla “creazione di una coreografia del suono”, nello stile della compositrice italiana.

Mercoledì 15 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

I Bassifondi Ensemble

Valeria La Grotta soprano Gaia Petrone contralto

Francesca Boncompagni soprano

Simone Vallerotonda liuto, direttore

Scarlatti300

Alessandro Scarlatti Clori, Lidia e Filli

serenata a tre voci coi violini e il liuto

prima esecuzione in tempi moderni

Alessandro Scarlatti è scomparso esattamente tre secoli fa e l’anniversario sta portando alla luce alcuni dei suoi capolavori dimenticati. Tra questi figura senz’altro la serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli, eseguita probabilmente a Napoli il 2 giugno del 1701 in occasione della festa del Corpus Domini e poi caduta nell’oblio. La sua riscoperta si deve alla curiosità e all’estro di Simone Vallerotonda, uno dei maggiori liutisti italiani, che la presenta in prima esecuzione moderna insieme ai Bassifondi, l’ensemble da lui stesso fondato nel 2017 per riportare alla luce la musica barocca per strumenti a corda e basso continuo. Una scommessa vinta.

Giovedì 23 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

Ensemble Ars Vulgaris

Robindro Nikolich Mukherjee clarinetto

Il fiato che resta

musiche erranti e voci di esilio

musiche dei territori dell’Europa orientale, dei Balcani e del Mediterraneo orientale

Bologna Festival ospita, in prima assoluta, il nuovo progetto di Ars Vulgaris, l’originalissimo ensemble fondato da Robindro Nikolich Mukherjee, clarinettista spagnolo di origini indiano-iugoslave, che in questa occasione collabora con Pau Valls Vila (violoncello), Robert Santamaria (qanun e saz) e Francesco Savoretti (percussioni etniche). La sua musica è lo specchio fedele delle sue diverse identità e intarsia la musica classica, la musica antica, il jazz e la world music. Spirito errante, approda ora a Il fiato che resta, muovendosi tra mari e catene montuose dove riecheggiano le danze bulgar e kopanitsa, le arie doina, i ritmi dabka, le danze e i ritmi classici delle coste greche come i longa, i sirto e i sammai.

Giovedì 30 ottobre 2025 ore 20.30

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

Odhecaton

Paolo Da Col direttore

Illumina oculos meos

Quasi una liturgia attorno a Palestrina

Thomas Tallis O nata Lux a 5 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos a 6 voci

Kyrie ǀ Gloriaǀ Credo

Arvo Pärt Most Holy Mother of God a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos

Sanctus

Wolfgang Rihm Pater Noster a 4 voci

Igor Stravinskij Pater Noster a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos

Agnus Dei

Giacinto Scelsi Ave Maria a voce sola

da Three Latin Prayers

Giovanni Pierluigi da Palestrina

O sacrum convivium a 5 voci

Wolfgang Rihm Tristis est anima mea a 6 voci

da Sieben Passions-Texte

Arvo Pärt Da pacem Domine a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Vos amici mei estis a 8 voci

Le risonanze della polifonia cinquecentesca sono infinite e giungono, attraverso i secoli, fino al tempo presente. Paolo Da Col e Odhecaton le colgono con la consueta sapienza e propongono un originalissimo progetto che gioca sui riflessi, gli echi e i contrasti tra la liturgia musicale di Palestrina e la musica attuale. Il palinsesto principale del programma è costituito dalla Messa Illumina oculos meos che compare in un codice conservato nella Cappella Apostolica nel quale è presente anche la celeberrima Missa Papae Marcelli. Su questo tronco si innestano le suggestioni che alcuni compositori come Pärt, Rihm, Stravinskij e Scelsi hanno colto nei testi sacri del passato.

PROGETTI SPECIALI

Mercoledì 19 febbraio 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Stefano Bollani pianoforte

Piano Solo

Quando Stefano Bollani sale in palcoscenico, ogni concerto promette di essere un evento unico. Piano Solo rinasce ogni sera con un repertorio diverso e inaspettato. Al pianoforte, con quella sua naturale attitudine improvvisativa, Bollani riesce sempre a creare qualcosa di inedito: un flusso musicale governato dall’ispirazione del momento e da una dirompente immaginazione sonora che spazia fra i generi e le epoche, dalla classica al jazz ai ritmi sudamericani, da Francis Poulenc a Lucio Dalla passando per Frank Zappa, in un grande gioco musicale in cui coinvolge direttamente il suo pubblico.

Concerto di raccolta fondi a favore di Komen Italia Comitato Emilia-Romagna Progetto “Donne al Centro” e Fondazione Sant’Orsola per il nuovo Day Hospital di oncologia femminile.

progetto a cura di Symposium Eventi

si ringrazia il Comune di Bologna per la collaborazione.

PROGETTI SPECIALI

Domenica 30 marzo 2025 ore 12

Teatro Auditorium Manzoni

Incontro col Maestro

Evgeny Kissin incontra gli allievi dell’Accademia Internazionale di Imola

ingresso gratuito su prenotazione

Lunedì 31 marzo 2025 ore 20.30

Teatro Auditorium Manzoni

Evgeny Kissin pianoforte

Johann Sebastian Bach Partita n.2 in do minore BWV 826

Fryderyk Chopin Notturno in do diesis minore op.27 n.1

Fryderyk Chopin Notturno in la bemolle maggiore op.32 n.2

Fryderyk Chopin Scherzo n.4 in mi maggiore op.54

Dmitrij Šostakovič Sonata n.2 in si minore op.61

Dmitrij Šostakovič Preludio e fuga n.15 in re bemolle maggiore op.87

Dmitrij Šostakovič Preludio e fuga n.24 in re minore op.87

Uno dei pianisti più amati del nostro tempo, Evgeny Kissin, torna a Bologna per un doppio appuntamento: in recital e per un incontro, aperto al pubblico, con selezionati studenti dell’Accademia di Imola. Kissin apre il suo recital con la seconda Partita di Bach, seguita dall’appassionata espressività di due celebri Notturni e dalla sfuggente luminosità dello Scherzo n.4 di Chopin; in chiusura un omaggio a Šostakovič con la seconda Sonata accostata a due preludi e fughe nelle tonalità di re minore e re bemolle maggiore. Un programma costruito con poetica creatività, seguendo quel sottile fil rouge che lega Bach e Chopin a Šostakovič, di cui ricorre quest’anno il 50° anniversario della scomparsa.

PROGETTI SPECIALI

Sabato 17 maggio 2025 ore 20

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

Stanislao Mattei

La passione di Gesù Cristo signor nostro

oratorio per soli, coro e orchestra

Giulia Bolcato soprano Gaia Petrone contralto

Manuel Amati tenore Marco Bussi basso

Coro da camera dell’Alma Mater Studiorum

Orchestra Sinfonica Rossini

Enrico Lombardi direttore

Progetto ed edizione critica delle musiche a cura di Elisabetta Pasquini

prima esecuzione integrale della seconda versione dell’oratorio

Nella catena che lega i maestri e gli allievi della cosiddetta “scuola bolognese” Padre Stanislao Mattei (1750-1825) costituisce un anello centrale. Per un verso allievo prediletto di Giambattista Martini, per l’altro maestro, a diverso titolo, di Rossini, Donizetti e Morlacchi. La sua non breve esistenza si divide nei tre canonici filoni di attività del tempo: l’insegnamento, gli incarichi istituzionali e la composizione. Il suo catalogo delle opere conta musica di destinazione liturgica e devozionale (messe, oratori, mottetti, responsori), un’opera teatrale e ventisette sinfonie. In occasione del bicentenario della morte, l’Officina San Francesco Bologna promuove una giornata di studi nonché la prima ripresa integrale della seconda versione (nella quale nel 1806 cantò anche il giovanissimo Rossini) dell’Oratorio della Passione, composto nel 1792 su libretto di Pietro Metastasio.

una produzione Officina San Francesco Bologna

in collaborazione con Dipartimento delle Arti dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, La Soffitta e DAMSLab | Provincia Italiana di S. Antonio di Padova dei Frati Minori Conventuali | Basilica e Convento S. Francesco di Bologna