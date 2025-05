CHEF HIRO AL JAPAN SHOW DI CREMONA! 17 e 18 Maggio – Fiera di Cremona Cremona, 12 maggio 2025 – Si avvicina la quarta edizione del Japan Show – Salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo – Campionato Internazionale di carpe giapponesi, in programma il 17 e il 18 maggio alla Fiera di Cremona. Oltre 90 espositori che propongono: artigianato, libri, specialità gastronomiche, oggettistica, accessori per lo sport ma anche bonsai, itinerari di viaggio e molto altro. L’esposizione è arricchita da un programma di oltre 80 eventi con laboratori, workshop, presentazioni, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione come il rinomato Chef Hirohiko Shoda conosciuto come Chef Hiro che sarà per la prima volta al Japan Show. Chef Hiro, porterà il pubblico in un viaggio attraverso la filosofia giapponese dell’Ichigo Ichie, l’arte di vivere ogni momento con consapevolezza e gratitudine. Durante il talk di presentazione del suo nuovo libro ICHIGO ICHIE. LA VIA DELLA FELICITÀ (Mondadori, 2024), Chef Hiro condividerà storie, tradizioni e rituali della cultura giapponese, esplorando il valore del tempo e l’importanza di celebrare la quotidianità attraverso il cibo, le festività e le piccole gioie della vita. Con il suo inconfondibile stile comunicativo brillante, ironico e coinvolgente Chef Hiro guiderà il pubblico in un’esperienza che va oltre la cucina, fondendo sapientemente gastronomia, cultura e mindfulness. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire i segreti di una vita più armoniosa e appagante, secondo l’antica saggezza giapponese. L’appuntamento è dunque presso la Fuji Arena del Japan Show, domenica 18 maggio alle ore 12.00 per un viaggio sensoriale e filosofico alla scoperta della felicità secondo la tradizione giapponese. A seguire Meet&Greet e firmacopie. Dopo il Talk Show, il pubblico del Japan Show potrà incontrarlo, chiacchierare con lui e conoscerlo personalmente. Japan Show e Italian Koi Expo saranno aperti al pubblico Sabato 17 e Domenica 18 maggio, dalle 10:00 alle 19:00. I biglietti di accesso alla Manifestazione sono già disponibili per l’acquisto online al link: www.japanshow.it/ticket Maggiori informazioni e il programma eventi sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento: www.japanshow.it. Accredito stampa: Link INFORMAZIONI UTILI Date: 17 e 18 maggio Luogo: Fiera di Cremona Orari: dalle 10:00 alle 19:00 Sito web: japanshow.it Japan Show e Italian Koi Expo (17-18 maggio 2025) la Manifestazione fieristica dedicata interamente alla cultura giapponese. Oltre 90 espositori che propongono dall’artigianato alle specialità gastronomiche, dallo studio della lingua all’editoria, passando per arte, design e scrittura. Dalle sinuose ed eleganti forme dei bonsai ai laghetti ornamentali, dagli itinerari di viaggio allo sport, passando per il benessere e la cura per la persona. Un variegato repertorio espositivo completato ed arricchito da un programma di oltre 80 eventi con presentazioni, laboratori, workshop, mostre e conferenze con ospiti d’eccezione come Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia, Tamiko Ito, celebre Maestra della cerimonia del te’. Per gli amanti del Giappone è un appuntamento unico e imperdibile. CremonaFiere SpA | Piazza Zelioli Lanzini, 1 | Cremona

