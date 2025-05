Dave Monaco, debutto all’Opera di Roma

Lindoro, L’italiana in Algeri L’estate rossiniana di Dave Monaco parte dalla Capitale In diretta su Rai Radio3

La prestigiosa estate rossiniana di Dave Monaco prende il via il 5 giugno dal Teatro dell’Opera di Roma, dove debutta sia nel ruolo di Lindoro ne L’Italiana in Algeri che sul palcoscenico del teatro della capitale: una tappa significativa per l’artista che arricchisce ulteriormente il suo repertorio. «L’Italiana in Algeri è un’opera straordinaria che unisce comicità e profondità emotiva, ha dichiarato il tenore. Dopo Il Conte di Libenskof de Il Viaggio a Reims, Almaviva ne Il Barbiere di Siviglia, Don Ramiro ne La Cenerentola e Osiride ne Il Mosè in Egitto, ho avuto modo di entrare sempre più in confidenza con la scrittura di Rossini e per me interpretare Lindoro rappresenta un punto di svolta».

A dirigere il dramma giocoso sarà Sesto Quatrini, nello storico allestimento firmato da Maurizio Scaparro e ripreso da Orlando Forioso mentre la scenografia è quella inconfondibile di Emanuele Luzzati.

Per Dave questa parte rappresenta una sfida unica: «Rispetto ad altri personaggi rossiniani, Lindoro si distingue per una scrittura vocale che simboleggia giovinezza e brillantezza. Ma non è solo una questione tecnica: il personaggio compie un vero e proprio viaggio emotivo. Parte dalla vulnerabilità della sua condizione di schiavo, espressa in un’aria densa e complessa come ‘Languir per una bella’, e arriva alla speranza e alla determinazione di chi intravede la libertà, come avviene nell’aria più ampia e luminosa ‘Ah come il cor di giubilo’. Sono entusiasta di portare questa complessità sul palcoscenico e di condividere con il pubblico romano l’affascinante viaggio di Lindoro e di questa opera».

Dave Monaco sarà in scena nelle recite del 5, 10 e 12 giugno.

La prima (5 giugno, ore 20:00) sarà trasmessa in diretta da Rai Radio3.