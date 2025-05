Francesco Nicolosi solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Due serate con il grande pianista, nel segno di Beethoven e Schubert Domenica 11 e lunedì 12 maggio 2025 – ore 21

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Direttore GIUSEPPE LANZETTA

Pianoforte FRANCESCO NICOLOSI

Musiche di L. v. Beethoven e F. Schubert

Allievo di Vincenzo Vitale e tra i massimi cultori della scuola pianistica napoletana, Francesco Nicolosi torna al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, domenica 11 e lunedì 12 maggio all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze. La direzione è affidata a Giuseppe Lanzetta, fondatore e anima della compagine.

Al centro delle serate sarà il “Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra in do maggiore, op. 15”, opera giovanile di un Ludwig van Beethoven ancora ispirato da Haydn e Mozart – e dalla tradizione del concerto per strumento solista e orchestra – ma in cui sono presenti suoi elementi inconfondibili, a partire dal granitico timbro pianistico e dalle linee melodiche spezzate. E ai modi beethoveniani rimanda la “Quarta sinfonia in do minore” di Franz Schubert, altra opera giovanile a cui lo stesso compositore attribuì il nomignolo “Tragica”.

Definito da Paolo Isotta come “uno dei migliori pianisti viventi… a cui nessuno oggi può essere accostato per la luminosità del suono”, Francesco Nicolosi è vincitore di concorsi prestigiosi – tra gli altri, il Concorso Internazionale d’Esecuzione Musicale di Ginevra, nel 1980 – è ospite dei maggiori festival internazionali. Numerose anche le uscite discografiche per le etichette Nuova Era, Naxos e Marco Polo.

Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www. orchestradacamerafiorentina.it , su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita). Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via whatsapp.

La 45esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus – di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo.