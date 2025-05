Dal 16 maggio 2025 al 21 giugno 2025

FUTURO ROMA

Festival Internazionale di danza e cultura contemporanea

INTRODUZIONE

Futuro Festival cambia nome e diventa FuturoRoma – Festival Internazionale di Danza

e Cultura Contemporanea. Questa scelta non è solo una modifica formale, ma

un’evoluzione strategica che rafforza il legame con il territorio, ampliando al tempo stesso la

portata internazionale dell’evento. L’inserimento di Roma nel naming sottolinea l’identità

della città come punto di incontro tra tradizione e innovazione, un crocevia culturale che da

sempre ispira artisti e intellettuali. Il festival si posiziona così come un riferimento per la

danza e la cultura contemporanea, attirando un pubblico sempre più vasto e diversificato,

sia a livello locale che globale.

Il rebranding in FuturoRoma – Festival Internazionale di Danza e Cultura

Contemporanea si allinea perfettamente con l’importante appuntamento del Giubileo, un

evento di risonanza globale che nel 2025 rende Roma il centro di incontri culturali e

innovazione sociale. In un momento in cui la città accoglie milioni di visitatori e diventa teatro

di scambi tra culture diverse, il festival si inserisce come piattaforma di dialogo artistico,

rafforzando il ruolo di Roma come capitale della contemporaneità e dell’inclusione.

Questa decisione coincide inoltre con l’avvio della nuova triennalità ministeriale, un

passaggio cruciale per la programmazione e lo sviluppo del festival. Pensiamo che questo ci

dia il giusto slancio per consolidare il nostro progetto culturale, rafforzando la nostra identità

e la capacità di attrarre risorse, artisti e pubblico. L’opportunità di inserirsi in un ciclo di

pianificazione a lungo termine ci permette di costruire un festival sempre più solido, capace

di innovarsi e rispondere alle esigenze di un panorama culturale in costante evoluzione

PRESENTAZIONE

Si apre il 16 maggio la quinta edizione di Futuro Roma – Festival Internazionale di Danza

e Cultura Contemporanea con un’incursione urbana outdoor, danzata da 100 performer.

Seguono due repliche di Blue Jeans, uno spettacolo di Wom – International Dance

Training in collaborazione con IED Roma. Apre la giornata di sabato, l’evento rĕ-mŏvēre,

tre tavoli di lavoro per un dibattito peer-to-peer, intorno a temi di attualità del mondo delle arti

performative, che si riuniranno sul finale in una tavola rotonda. Nel pomeriggio, Futuro

Roma Experimental Battle accoglie più di 60 danzatori con differenti background,

provenienti da tutta Italia a cui segue l’amatissima Jam Session.

Lo spettacolo The day when I chose to be a daughter firmato Dacru Dance Company

chiude il primo week end. Giovedì 22 maggio vede protagonisti, sul palcoscenico del

Brancaccino Open Air / Chapiteau, Mandala Dance Company con Trittico e

BrancaccioDanza Junior Company con l’inedita produzione Giubo, coreografata da

Gianni Notarnicola. Si prosegue venerdì con Tell us about the future di The Dance

Theatre Zawirowania, direttamente dalla Polonia, e una serata speciale al Teatro

Brancaccio per festeggiare i 25 anni dell’associazione [Matrice] N e della Ritmi

Sotterranei Contemporary Dance Company. La serata di sabato è invece dedicata

all’autorialità under 35 con Eutopia di ESENCO Dance Movement e con Spoken Dance:

Stimmung & Figure Coreografiche di Vidavé Company.

Domenica 25 maggio vede in scena, presso la sala performativa del BrancaccioDanza, una

coreografia di Francesco Gammino, risultato dei giorni di studio e ricerca durante il

workshop #UNMETROCUBO e, più tardi, al Teatro Brancaccio, una composita

programmazione che riflette i molti volti della creazione contemporanea: Yes, of course it

hurts dell’acclamata Spellbound Contemporary Ballet, Chroma di Vortice Dance

Company dal Portogallo, Ordinary People della berlinese Frantics Dance Company, la

prima nazionale di Hilo di Zakuro Company. Non può mancare il Closing Party, fino a

tarda serata, con personalità d’eccezione. Futuro Roma continua il 21 giugno in Piazza

Santa Maria Maggiore di Alatri con Balance di The Gate Junior Company da Firenze.

All’interno della nuova programmazione, non mancano progetti speciali: una lezione Dance

Well (un’iniziativa promossa da Comune di Bassano del Grappa (VI) con Operaestate

Festival / CSC Centro per la Scena Contemporanea e sostenuta a Roma dal 2018 da

ParkinZone Aps) presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; un incontro per la

condivisione di una pratica artistica organizzato da SìR – Sharing in Roma; un’inedita

rassegna cinema, in collaborazione con Collettivo Allegorica, Incanto Film Festival e

Anemone Film; un pomeriggio dedicato alla presentazioni di libri che indagano lo statuto

dei corpi; la Sezione Arte riconferma la sinergia di Futuro Roma con i partner Art Site Fest

e qwatz, contemporary art platform.

ALESSANDRO LONGOBARDI

Alessandro Longobardi – Direttore Artistico Teatro Brancaccio

Sono felice di poter sostenere ed ospitare qui, nel complesso del Teatro Brancaccio, la

nuova edizione del Festival di danza diretto da Alessia Gatta, già direttore artistico della

scuola di formazione professionale “BrancaccioDanza”.

Tante le novità, tra le quali una modifica del nome del Festival, a cui si aggiunge ROMA

per diventare:

“Futuro Roma – Festival Internazionale di Danza e Cultura Contemporanea”

Rimangono vivi gli obiettivi:

•⁠ ⁠Rafforzare una cultura della danza che facilita il dialogo tra le nuove generazioni, dove il

movimento del corpo si fa linguaggio universale per superare le barriere culturali,

creando un senso di comunità e di appartenenza;

•⁠ ⁠Aiutare i giovani ad esprimersi e comunicare con gli altri in modo libero e innovativo;

•⁠ ⁠Offrire una piattaforma per la danza contemporanea, creando un luogo di incontro e

di scambio tra artisti, critici e pubblico;

•⁠ ⁠Presentare una programmazione innovativa con spettacoli, workshop e conferenze;

•⁠ ⁠Creare un pubblico più ampio, diversificato e consapevole;

•⁠ ⁠⁠Sostenere la crescita e lo sviluppo di questo settore artistico.

ALESSIA GATTA

Alessia Gatta – Direttrice Artistica Futuro Roma – Festival Internazionale di Danza e Cultura

Contemporanea

La rinnovata identità del Festival, che per la sua quinta edizione cambia nome in Futuro

Roma, evidenzia la centralità del coinvolgimento territoriale. Fin dal 2021, la nostra proposta

culturale ha il Teatro Brancaccio e i suoi spazi annessi come epicentro ma sentiamo un

forte desiderio propulsivo non solo verso l’intero quartiere Esquilino ma anche verso nuovi

luoghi della città di Roma, programmando incursioni urbane e attività outdoor. Futuro

Roma inoltre arriva fino alla provincia, con una particolare attenzione al comune dove è nata

Matrice [N], l’associazione organizzatrice. Abbiamo deciso dunque di mettere in scena

spettacoli anche in Piazza Santa Maria Maggiore di Alatri (FR) per aprire un dialogo tra

provincia e capitale. Preziose nel nostro percorso sono le collaborazioni avviate con gli

istituti scolastici del territorio romano e della provincia di Frosinone, invitando i giovani

studenti a teatro, per sensibilizzarli a temi e estetiche veicolati dalla danza contemporanea.

L’interesse per le nuove generazioni si declina anche nelle attività pensate per i giovani

danzatori in formazione e ai momenti dedicati agli autori under 35; penso a Futuro Roma

come un volano per nuove idee: espressioni, ispirazioni e stimoli per diversità e innovazione.

Il Festival infatti instaura rapporti duraturi con realtà nazionali per accompagnarle nella loro

crescita artistica. Oltre all’impegno verso il territorio e le nuove generazioni, si conferma

l’intento multidisciplinare di Futuro Roma: musica, fotografia, arte visiva, letteratura e

cinema ampliano la visione del corpo in movimento.

LUOGHI

Teatro Brancaccio

Il Teatro Brancaccio è uno dei teatri storici più importanti della capitale, situato in via

Merulana, tra la Basilica di Santa Maria Maggiore, il Colosseo e la Basilica di San Giovanni

in Laterano. Inaugurato nel 1916 con il nome di Teatro Morgana, fu costruito a ridosso dei

giardini del palazzo Field-Brancaccio, dal nome della proprietaria Isabella Field principessa

Brancaccio. Nel 1937 fu inaugurato nella sua attuale configurazione. Da settembre 2012 la

direzione artistica è di Alessandro Longobardi. Tradizionalmente considerato “Il Teatro di

Roma”, ha ospitato artisti famosi tra i quali Totò, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Gigi Proietti,

Fabrizio De André, Louis Armstrong e Jimi Hendrix. Oggi è uno dei principali riferimenti sulla

scena nazionale per spettacoli di musical, danza, prosa, musica, circo contemporaneo e

teatro ragazzi, con una programmazione di artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo.

Si colloca, per capienza, qualità della gestione, numero di eventi ed innovazione tecnologica

tra i primi teatri in Italia. Dall’estate 2021 ospita annualmente Futuro Roma – Festival

Internazionale di Danza e Cultura Contemporanea.

Brancaccino Open Air / Chapiteau + Parco del Teatro Brancaccio

Il Brancaccino Open Air è uno chapiteau a pianta circolare, dove tradizionalmente sono

messi in scena spettacoli di arte circense. Uno spazio performativo particolarmente

suggestivo, in quanto immerso nel Parco del Teatro Brancaccio, al piano superiore del

complesso edificio novecentesco che ospita il Teatro. Un parco urbano di circa due ettari nel

centro di Roma, con lecci secolari e arbusti autoctoni, che oltre ad affacciarsi

maestosamente su via Merulana grazie ad un’ampia terrazza, accoglie un luogo segreto…

una serra da poco restaurata: un’incantevole e perfetta location per performance

immersive.

L’arena dello chapiteau, costituita da uno spazio scenico a pianta centrale incorniciato da

una platea a gradinate, permette una fruizione intima dell’evento performativo, grazie alla

vicinanza tra interpreti e spettatori. Un’atmosfera fascinosa sia per gli artisti che per il

pubblico è resa possibile dall’essere en plein air seppur riparati.

Il Brancaccino Open Air propone la messinscena di alcuni tra gli spettacoli in

programmazione con il beneficio di potersi godere le tiepide serate primaverili del mese di

maggio ed inoltre si riconferma più che adatto per la realizzazione di talk e dibattiti interattivi.

«Mai mi sarei aspettato che qui ci fosse un luogo così magico e silenzioso. Non sembra

nemmeno di essere in una metropoli» – questa l’opinione di moltissime persone tra il

pubblico delle scorse edizioni di Futuro Roma – Festival Internazionale di Danza e

Cultura Contemporanea.

BrancaccioDanza

BrancaccioDanza ha la sua sede nello spazio polifunzionale Brancaccino, che può essere

diviso, grazie alla sua ampiezza e conformazione, in due grandi sale nonché ospitare

performance e prove aperte. Si aggiungono inoltre altre tre sale danza all’interno di un antico

casale situato nei Giardini adiacenti. Un luogo di incontro, di studio e innovazione dove

coltivare e trasmettere la passione per la danza, nato dalla volontà di Alessandro

Longobardi, con la direzione artistica di Alessia Gatta.

La formazione articolata e diversificata accoglie allievi dai 6 ai 24 anni con una Scuola e un

Triennio professionale – W.O.M. – where opposites meet – con coreografi e danzatori di

fama internazionale. BrancaccioDanza si prende cura dei propri allievi mediante

l’accompagnamento e il sostegno alla produzione di spettacoli e performance, attivando

network con artisti e organizzazioni affermati nel panorama nazionale ed internazionale.

Outdoor

Grazie ad una strategia condivisa con il Municipio I di Roma Capitale, il festival veicola la

creatività nel quartiere Esquilino e in generale nel centro storico. Incursioni urbane e

mostre animano i punti nevralgici della città, coinvolgendo attivamente i cittadini e

promuovendo un senso di comunità. Le attività outdoor, nate dalla mappatura e dal

coinvolgimento di giovani allievi di scuole e di centri di formazione della danza di Roma e

dintorni, si caratterizzano come uno tra gli aspetti più coinvolgenti del festival.

ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Villa Giulia, edificio rinascimentale immerso nel verde e ricco di spazi aperti, dal 1889 è

sede del Museo Nazionale Etrusco: «uno dei più prestigiosi musei dedicati alla civiltà degli

etruschi». Fatta costruire da papa Giulio III tra il 1550 e il 1555, la Villa è un tempio di

cultura ma anche un luogo di pace nel quale si respira la magnificenza di uno dei periodi più

felici della storia e dell’architettura italiana. Dopo i fasti papali cinquecenteschi, Villa Giulia

conobbe un lungo periodo di decadenza finché, all’indomani dell’unità politica italiana, venne

trasformata, per impulso di Felice Barnabei (archeologo e politico italiano), in un museo,

sulla base di un ambizioso e avveniristico programma di esplorazioni archeologiche e di un

innovativo progetto museografico. Nel corso del ‘900, dopo un’autonomia iniziale, il Museo

divenne la sede centrale della Soprintendenza archeologica destinata alla tutela del Lazio

settentrionale, coincidente con l’area occupata da alcune delle più importanti città etrusche:

Veio, Cerveteri, Tarquinia e Vulci. Per la sua straordinaria storia e importanza culturale, nel

2016, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è stato inserito tra i 32 istituti di “rilevante

interesse nazionale” dotati di autonomia scientifica e amministrativa, dando inizio a una

nuova pagina della sua storia plurisecolare.

Piazza Santa Maria Maggiore di Alatri

Anticamente detta del Campo, si presenta come un efficace nodo urbanistico, che fissa,

grazie alle molteplici aperture sulle vie circostanti, il punto di raccordo della movimentata vita

alatrina. La piazza occupa l’antica area del foro della città romana e figura come uno spazio

raccolto, plasmato nel tempo attraverso la progressiva aggregazione a quadrilatero delle

varie costruzioni che ne disegnano il perimetro. La notevole importanza del luogo è

accresciuta dalla presenza dei principali edifici civili e religiosi della città nonché della

monumentale Fontana Pia.

