GIUSEPPINA TORRE

in concerto a MILANO nell’ambito di 2 importanti rassegne

25 maggio – Spazio Alda Merini – Milano

nell’ambito di Piano City Milano 2025

26 giugno – Centrale dell’Acqua MM – Milano

nell’ambito de La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

….e continua il tour in tutta Italia!

In libreria e negli store digitali edito da Solferino

“Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo”

il primo libro della pianista e compositrice siciliana

scritto con la giornalista BARBARA VISENTIN

GIUSEPPINA TORRE si esibirà il 25 maggio, alle ore 17.00, presso lo Spazio Alda Merini a Milano (Via Magolfa, 30) nell’ambito di PIANO CITY MILANO 2025.

La pianista e compositrice siciliana eseguirà le composizioni tratte dal suo album “The Choice” (Sony Music Italia) e presenterà il suo libro “Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo” (Solferino).

L’evento è realizzato in collaborazione con il CETEC, diretto artisticamente dalla regista Donatella Massimilla, il Comune di Milano e il Municipio 6. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sempre a Milano, GIUSEPPINA TORRE continuerà a far vivere live la magia delle sue composizioni il 26 giugno, alle ore 18.00, presso la Centrale dell’Acqua MM (Piazza Diocleziano 5), nell’ambito de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria (https://www.eventbrite.it/o/la-milanesiana-ideata-da-elisabetta-sgarbi-33615787791).

GIUSEPPINA TORRE è impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne e ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

È in libreria e negli store digitali “Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo” (Solferino, pp. 192), il primo libro di GIUSEPPINA TORRE, scritto con la giornalista BARBARA VISENTIN.

Il libro racconta la storia della pianista e compositrice siciliana che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. Dietro il successo, nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Dopo i concerti in Australia a marzo, continua il tour in Italia di GIUSEPPINA TORRE per suonare dal vivo le composizioni tratte dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e del precedente “LIFE BOOK” (Universal Music Italia). In alcune date presenterà il suo libro “Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo” (Solferino).

Questi i prossimi appuntamenti:

24 maggio – Chiesa Monumentale di San Sebastiano – Visciano (Napoli) CONCERTO + PRESENTAZIONE LIBRO

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri. Il video della composizione “Rebel Soul” è disponibile sul canale YouTube dell’artista: www.youtube.com/watch?v=aq-gfqKvdJM.

Ecco la tracklist di “THE CHOICE”:

1) Another life

2) Live what you are

3) Moving skies

4) Fragile but free

5) Rediscover

6) Rebel soul

7) Time to change

8) Serendipity

9) The bravery

10) Breathless

GIUSEPPINA TORRE si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

GIUSEPPINA TORRE si è esibita in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Ha aperto il concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019) ed è stata protagonista di prestigiose rassegne come Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021), Piano City Palermo (2022) e La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (2022, 2024).

Ha pubblicato 3 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015), “Life Book” (Universal Music Italia, 2019) e “The Choice” (Sony Music Italia, 2024). È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo nella versione che contiene il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, le è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Nel 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia. L’1 e il 3 marzo 2025 si è esibita per la prima volta in Australia. A maggio 2025 è uscito il suo primo libro ““Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo” (Solferino).