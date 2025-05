Strī kā Swar – concerto di Sunanda Sharma

Considerata tra le più raffinate interpreti del canto indostano , Sunanda Sharma incarna l’eredità della grande Girija Devi e porterà in scena un affascinante repertorio che spazia dai raga classici alla thumri, dal tappa ai brani popolari legati alla devozione e alle stagioni. Un concerto coinvolgente e ricco di spiritualità, che rappresenta il cuore musicale della rassegna e un’occasione unica per ascoltare la tradizione femminile dell’India del Nord in una delle sue voci più autorevoli.

nell’ambito della rassegna Strī kā Swar: La voce femminile nella cultura indiana , segnalo l’esclusivo concerto di Sunanda Sharma , in programma sabato 7 giugno 2025 alle ore 20.30 nella Sala dei Giganti al Liviano di Padova .