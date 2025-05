GRAN PARADISO DAL VIVO

Festival di teatro natura

Anteprima: domenica 25 maggio 2025

Festival: dal 5 al 20 luglio 2025

Nuove produzioni, spettacoli all’alba, cene in silenzio, opere itineranti e camminate narrative per un’esperienza immersiva tra teatro, storia e natura nelle valli Orco e Soana

Gran Paradiso dal Vivo è l’unico festival zero impact di teatro in natura in un parco nazionale. Sul versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, il più antico d’Italia, vanno in scena per l’ottava edizione, dal 5 al 20 luglio, con un’anteprima il 25 maggio, 9 spettacoli unici e irripetibili, senza quinte e sipario, totalmente immersi nel contesto naturale per un’autentica esperienza immersiva nei luoghi e nei territori dei comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.

In programma: una cena in silenzio, circondati dai soli rumori della natura. L’allestimento all’aperto del recente successo di Laura Curino La lezione di Rachel Carson sulla Signora degli Oceani. La nuova produzione Albero Madre con dieci performer donne di O Thiasos TeatroNatura messa in scena all’alba. La camminata narrativa con Claudio Tomaello. Il nuovo spettacolo itinerante per famiglie Topi con la pelliccia di Compagni di Viaggio. L’anteprima di Re di Carte, realizzata ad hoc per il parco: una presentazione semiseria dei reali di Casa Savoia che hanno dato i natali al primo parco nazionale d’Italia.

«L’ottava edizione del festival Gran Paradiso dal Vivo – spiega Riccardo Gili, il direttore artistico – percorrerà nuovi sentieri all’interno di un contesto consolidato, ovvero i nove centri che ospitano la nostra manifestazione. Non solo rappresentazioni di teatro in natura, ma esperienze costruite apposta per i luoghi, per la loro storia e per le persone che li abitano o li raggiungono. Modalità nuove sia di rappresentazione che di relazione con il pubblico per un viaggio su e giù tra le valli Orco e Soana con la possibilità di raggiungere le sedi di spettacolo anche con la condivisione dell’auto con gli spettatori. Per un festival sempre più vicino alla natura e più vicino ad ognuno di noi».

Gran Paradiso dal Vivo è ideato e promosso dal Parco Nazionale Gran Paradiso con il contributo di Unione Montana Gran Paradiso, Unione Montana Valli Orco e Soana, Smat e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino. La rassegna vede anche quest’anno l’organizzazione di Compagni di Viaggio e la direzione artistica di Riccardo Gili.

IL PROGRAMMA

L’anteprima del festival, in programma domenica 25 maggio alle 15.30 a Ceresole Reale, è l’anteprima dello spettacolo Re di Carte di Compagni di Viaggio con Riccardo Gili, Costanza Maria Frola, Alessandra Minchillo, Federico Clerico, accompagnati dal pianista Gioachino Scomegna. Re di Carte entra nei palazzi di Casa Savoia nel secolo in cui nacque l’Italia con un percorso semiserio che porta in scena i re, ma soprattutto le regine, dal 1821 al 1922, e il loro mondo di relazioni, problemi, urgenze e protocolli: Carlo Felice di fronte ai moti piemontesi del 1821, la Bela Rosin, la Regina Margherita e la salita al Gran Paradiso del 1890, Vittorio Emanuele III. Dopo l’anteprima, lo spettacolo sarà messo in scena domenica 13 luglio alle 21.30 a Noasca con gli stessi interpreti e il soprano Sherrie Anne Grieve.

Gran Paradiso dal Vivo inizierà sabato 5 luglio alle ore 19 a Ribordone con la Cena in silenzio di e con Fabio Castello, Raffaella Tomellini, Federica Buzzi, Simona Ceccobelli, Raffaella Antona, Christian Toro, Sara Gambini Rossano, della Compagnia Le Sillabe. Mangiare insieme è una vera e propria meditazione con la quale si può entrare in contatto profondo con il cibo e con le persone. L’uomo cerca il silenzio ma lo teme anche perché è faticoso liberarsi degli strumenti tecnologici che portano ad essere sempre connessi. Seduti a tavola, in silenzio, il corpo diventa protagonista e riunisce ciò che lo spazio e il tempo hanno separato. Domenica 6 luglio a Frassinetto, alla chiesa di Santa Croce della borgata Chiapinetto, alle ore 17.30, Laura Curino darà vita a una delle figure più influenti del XX secolo a sessant’anni dalla sua scomparsa: Rachel Carson, la Signora degli Oceani, pioniera dell’ambientalismo moderno. Nata nel 1907 in una fattoria della Pennsylvania, Carson non aveva mai visto il mare fino ai vent’anni, quando decide di dedicare la propria vita alla biologia marina, una scelta che segna l’inizio di un percorso che ha rivoluzionato la scienza e la coscienza ambientale globale. Attraverso la partitura drammaturgica di Massimiliano Bucchi, Curino ricostruisce ne La lezione di Rachel Carson non solo la figura della Carson scienziata e scrittrice, ma anche quella della donna che trovò un grande sostegno nella sua amica Dorothy Freeman. Dopo lo spettacolo, alle ore 19, da Mason Bartrumè è in programma un’apericena con l’attrice.

Sabato 12 luglio a Locana, all’alba, alle ore 5, e domenica 13 in replica a Valprato Soana, a Campiglia, al Pian dell’Azzaria, alle 10, dieci performer di O Thiasos TeatroNatura presentano Albero Madre, quando la fame non si sfama e il sacro si perde, uno studio teatrale dal mito di Erìsittone, metafora dell’importanza del rispetto per la natura e per le divinità che la proteggono. Il mito racconta la storia di un uomo violento e irrispettoso, Erìsittone, figlio del re Triopa, che abbatté deliberatamente un bosco sacro a Demetra, la dea della terra e dell’agricoltura. Per questa empietà, la Dea lo condannò a una fame inesauribile che lo portò a consumare tutti i suoi beni e, alla fine, anche sé stesso. Lo spettacolo a Locana, in Borgata Chironio, sarà seguito da una colazione alle ore 6.30 circa.

Venerdì 18 luglio a Ronco Canavese alle 21.30 l’autore e narratore teatrale Claudio Tomaello organizza la camminata narrativa Il viaggio dell’eroe sulla saga di Parsifal e del Santo Graal, un antico racconto medievale che è anche la descrizione accurata di chi siamo noi oggi. Precede la camminata un’apericena alla Locanda della Luna alle 19.30.

Sguardo Oltre di sabato 19 luglio alle 21.30 ad Alpette è lo spettacolo di teatro sociale sulle comunità montane che racconta l’esperienza di un gruppo di adolescenti canavesani nei territori del Parco Gran Paradiso a contatto con natura e comunità.

Chiude il festival, domenica 20 luglio alle 17.30 a Sparone, in borgata Frachiamo, Topi con la pelliccia, lo spettacolo itinerante per famiglie di Compagni di Viaggio. Attraverso le voci di alcuni animali, nutrie e lontra, lo spettacolo parla di noi e del presente, mescolando divertimento e spunti di riflessione in grado di divertire adulti e bambini.