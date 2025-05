“Musica&cinema”, si conclude domani

"Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars" è il titolo dello spettacolo che si terrà al Politeama con protagonisti la locale scuola di ballo e l'orchestra Filarmonica della Calabria

Sale l’attesa per il debutto della produzione originale con cui domani sera, venerdì 9 maggio alle 21, al Teatro Politeama di Catanzaro si concluderà la rassegna Musica & Cinema. “Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonisti sul palco la scuola di ballo del Politeama, diretta dal Maestro Giovanni Calabrò, e l’orchestra Filarmonica della Calabria, diretta dal Maestro Filippo Arlia, che per la prima volta insieme daranno vita ad un lavoro multidisciplinare di grande impatto emotivo. Saranno riproposte dal vivo le musiche di John Williams che hanno reso celebri film cult come E.T., Star Wars e Jurassic Park, così come alcune composizioni legate alla colonna sonora di “2001 Odissea nello Spazio” di Stanley Kubrick. Le stesse note hanno ispirato le coreografie originali che accompagneranno l’ascolto: un’operazione che vedrà alternarsi oltre cento giovani talenti del territorio per quella che rappresenta – nelle intenzioni della Sovrintendente della Fondazione Politeama, Antonietta Santacroce – anche un importante momento di crescita e di formazione artistica.

Lo spettacolo sarà il momento culminante della settimana che ha visto promuovere anche una retrospettiva dedicata ai film di Steven Spielberg musicati da John Williams. Dopo “Lo Squalo” e “E.T” – le cui proiezioni sono state precedute da conversazioni con Emanuele Rauco e Daniela Rambaldi – oggi pomeriggio la conclusione sarà affidata a Jurassic Park. Appuntamento alle 18 al Supercinema, con ingresso gratuito. A parlare del film con il critico Gianlorenzo Franzì sarà Claudio Cosentino, docente di scenografia presso l’ABA di Catanzaro, impegnato come art director e scenografo su set importanti come Dracula 3D di Dario Argento, e nel 2015 nominato all’Art Directors Guild awards come Concept Artist per il colossal Tut, con Ben Kingsley nel cast.

I biglietti per accedere alla serata di venerdì – con prezzi accessibili a tutti – sono disponibili sul portale https://www.liveticket.it/politeamacatanzaro o al botteghino telefonando al numero 0961501818. La stagione di “Musica & Cinema” è finanziata con risorse PAC 2014/ 2020- Az. 6.8.3. erogate ad esito dell’Avviso “Eventi di promozione Culturale 2024” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Pari Opportunità – Settore Cultura.