8 > 9 maggio, ore 21 | Teatro della Pergola, Saloncino ‘Paolo Poli’

NEGOTIATING PEACE

di Jeton Neziraj

regia Blerta Neziraj

con Shkumbin Istrefi, Ema Andrea, Dukagjin Podrimaj, Ejla Bavcic, Martin Kōiv, Melihate Qena, Orest Pastukh

musica Ardo Ran Varres

progettazione scenica e illuminotecnica Agata Skwarczyńska

traduzione dall’albanese all’inglese Suzana Vuljevic

traduzione italiana Kamela Guza

costumi Blagoj Micevski

coreografie Gjergj Prevazi

dramaturg Mina Milošević

video Besim Ugzmajli

disegno luci Yann Perregaux, Agata Skwarczyńska

suono Tempo Reale

assistente alla regia Sovran Nrecaj

direttore artistico Aurela Kadriu

supporto allo sviluppo e alla raccolta fondi Sven Skoric

divulgazione internazionale Maud Dinand

PR & Communication Mobius Industries

tour manager Dejan Jovanović

suono Bujar Bekteshi

coordinatore tecnico Lulzim Rexha

assistente di produzione Flaka Rrustemi, Verona Koxha

produzione Qendra Multimedia, Teatro della Pergola (Italy), euro-scene Leipzig (Germany), Prague City Theaters (Czech Republic), R.A.A.A.M (Estonia), Mittelfest (Italy), Kontakt (Bosnia and Herzegovina), Black Box Teater (Norway), My Balkans (USA/Serbia)

Durata: 1h e 30’, atto unico, spettacolo in lingua inglese, con sovratitoli.

Dopo The Handke Project, Jeton Neziraj torna a Firenze, al Teatro della Pergola, nel Saloncino ‘Paolo Poli’ l’8 e il 9 maggio, ore 21, con Negotiating Peace, una commedia graffiante e satirica sui processi di pace. Dall’Irlanda del Nord al Medio Oriente, dagli accordi di Dayton a quelli di Oslo, dalle trattative ancora irrisolte tra Kosovo e Serbia, fino alle imprevedibili conclusionJ

«Il teatro è il rumore che facciamo per sconfiggere la paura»: è una frase di Jeton Neziraj che dice moltissimo del suo modo di scrivere per la scena. Il Teatro della Pergola lo ha conosciuto insieme a Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest, con il quale si scommise su The Handke Project, riflessione attualissima, come tutte quelle di Neziraj, sul confine tra libertà di espressione e falsificazione della verità, in rapporto alla controversa figura dello scrittore austriaco e al suo negazionismo della strage di Srebrenica.

Quello che più rileva di Jeton Neziraj è la sua capacità di fare teatro attorno all’attualità, ma non attraverso instant plays: piuttosto, precedendo l’attualità medesima – come avviene in Negotiating Peace – e producendo una continua riflessione su di essa. Un teatro politico unico nel suo genere, e non solo in Europa, che si avvale di un punto di osservazione, quello del Kosovo e dei Balcani, particolarmente delicato nello scenario attuale, perché inserito in uno scacchiere messo sotto pressione dalla situazione tra Russia e Ucraina, con inquietanti sviluppi potenziali.

Con Mittelfest, e altri partner europei e mondiali, il Teatro della Pergola ha aderito anche al nuovo progetto di Neziraj, Under the Shade of a Tree I Sat and Wept, attorno a un altro tema delicatissimo, quello della riconciliazione dopo le grandi tragedie come i genocidi o l’apartheid.

Teatro della Pergola

Via della Pergola 18/32, Firenze

Tel 055.0763333

biglietteria@teatrodellapergola.com

Biglietti

Intero

Posto unico € 17

Ridotto over 65, convenzioni, soci Unicoop Firenze, under30, gruppi e abbonati

Posto unico € 15

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Le riduzioni over 65 e under 30 sono valide per le recite dal martedì al sabato.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per le recite di mercoledì e giovedì.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

Biglietteria

Aperta dal lunedì al sabato, ore 10 – 20

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

Online su teatrodellatoscana.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.