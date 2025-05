Teatro Argentina, Ritorno a casa di Harold Pinter

Massimo Popolizio dirige e interpreta in prima nazionale lo spettacolo in scena dal 7 al 25 maggio a Roma

Sul palco del Teatro Argentina, dal 7 al 25 maggio, Massimo Popolizio, maestro di sapienza e abilità scenica, dallo sguardo sempre rivolto alla tradizione del nuovo, dirige e interpreta in prima nazionale Ritorno a casa, il celebre capolavoro di Harold Pinter che, a sessant’anni dalla sua prima rappresentazione, mantiene intatta la sua forza nell’esplorare le dinamiche familiari distorte, il potere, la violenza e la disgregazione dei rapporti.

Ambientato in una claustrofobica casa alla periferia di Londra, lo spettacolo – in sinergia coproduttiva con Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma – Teatro Nazionale e Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa – ritrae un vero e proprio “Gruppo di famiglia in un interno”, dove si innesca una spirale di tensioni e desideri repressi. In questo soffocante contesto casalingo, la cui solitudine è spezzata solo da continue liti familiari, ritroviamo il padre Max (Massimo Popolizio), ex macellaio e frequentatore di ippodromi, con i suoi figli Lenny (Christian La Rosa), un trentenne ex “pappa” che si vanta di avventure erotiche violente con tendenze mitomani, e Joey (Alberto Onofrietti), il fratello più giovane aspirante puglie professionista ma il più fragile della famiglia; insieme a loro convive lo zio Sam (Paolo Musio), che guida un taxi non suo e vive a spese del fratello Max, subendone i continui rimproveri.

Il precario equilibrio familiare viene sconvolto dall’arrivo notturno del figlio Teddy (Eros Pascale), affermato professore di filosofia, che dopo sei anni torna dall’America con l’enigmatica moglie Ruth (Gaja Masciale), madre dei loro tre figli, presentandola al padre, allo zio e ai fratelli. Unica figura femminile in un contesto maschile, Ruth accende desideri e scatena dinamiche conflittuali, facendo evolvere la sua apparente fragilità in una strategia di controllo e potere che incrina l’isola di solitudine domestica e la trasforma da vittima passiva in carnefice. Accettando la proposta di prostituirsi e usando la mercificazione del proprio corpo come strumento consapevole per esercitare il dominio sugli altri, Ruth si rivela una forza destabilizzante che sovverte l’ordine familiare e sociale.

Ciò che accadrà ribalterà l’equilibrio già precario di quella famiglia. Il cinismo, la cattiveria, l’humor di Pinter raggiungono la massima espressione in questa opera del 1964, dalla struttura quasi cinematografica, che Massimo Popolizio traduce in una messinscena “pericolosamente” divertente, muovendosi tra umorismo e tragedia con un ritmo quasi da “spartito emotivo e linguistico”, per svelare le tensioni psicologiche e i silenzi eloquenti tipici della scrittura pinteriana.

La scena di Maurizio Balò, con i costumi di Gianluca Sbicca e Antonio Marras, le luci di Luigi Biondi e il suono di Alessandro Saviozzi, evocano un’opprimente casa vittoriana, che nel finale sorprenderà il pubblico con una inattesa trasformazione. Con un approccio radicale e innovativo, Massimo Popolizio affronta questo testo fondamentale del teatro contemporaneo, portando alla luce le sue inquietanti verità sulla natura umana e sulle dinamiche di potere all’interno della famiglia.

FONDAZIONE TEATRO DI ROMA

TEATRO ARGENTINA_ Largo di Torre Argentina, 52 – 00186 Roma _ www.teatrodiroma.net

Biglietteria: tel. 06.684.000.311 _ email biglietteria@teatrodiroma.net _

Biglietti: da € 40 a € 25 _ con TdR Card € 132: 6 ingressi al Teatro Argentina o 12 ingressi al Teatro India e Teatro Torlonia

Orari spettacolo: prima, martedì, giovedì e venerdì ore 20 I mercoledì e sabato ore 19 I giovedì 15 maggio e domenica ore 17 _ Durata spettacolo: 1 ora e 40 minuti

Teatro Argentina

7 – 25 maggio 2025

RITORNO A CASA

di Harold Pinter

traduzione di Alessandra Serra

regia Massimo Popolizio

con Massimo Popolizio (Max)

e con Christian La Rosa (Lenny), Gaja Masciale (Ruth),

Paolo Musio (zio Sam), Alberto Onofrietti (Joey), Eros Pascale (Teddy)

scene Maurizio Balò

costumi Gianluca Sbicca e Antonio Marras

luci Luigi Biondi

suono Alessandro Saviozzi

Produzione Compagnia Umberto Orsini, Teatro di Roma – Teatro Nazionale,

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

in collaborazione con

AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano

Orari spettacolo: prima, martedì, giovedì e venerdì ore 20 I mercoledì e sabato ore 19 I giovedì 15 maggio e domenica ore 17

Durata spettacolo: 1 ora e 35 minuti