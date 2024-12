Intervista a FRANCESCO BRANCHETTI

FRANCESCO BRANCHETTI: SONO MOLTO SODDISFATTO DEL LAVORO SVOLTO

CON LORENZO FLAHERTY

La giornalista e scrittrice Maria Cuono intervista Francesco Branchetti, attore e regista in tournèe per gli spettacoli da lui diretti:

il Visitatore e Senza Respiro.

Come sta andando la messa in scena dello spettacolo Il Visitatore?

Molto bene la tournée de Il Visitatore sta raccogliendo molto successo in tutte le città dove stiamo presentando lo spettacolo; è uno spettacolo di grande impatto ed il pubblico lo sta vivendo davvero col cuore.

Il Visitatore è uno spettacolo emozionante dove si affrontano temi legati alla guerra. Come sta rispondendo il pubblico?

Come ti dicevo la risposta è estremamente empatica e trattare argomenti come questi in un periodo storico come quello che stiamo vivendo credo sia particolarmente importante, la risposta è sempre emotiva, passionale e la commozione è tanta sia sul palco che tra il pubblico.

Ci risulta che tu abbia ricevuto tantissimi riconoscimenti. Parliamone.

Devo dire che premi e i riconoscimenti al mio lavoro sin da giovanissimo non sono mancati e soprattutto sono stati premi importanti come il premio Anna Magnani o il premio Salvo Randone … I premi vinti per i miei spettacoli ma anche alla carriera mi hanno dato una spinta per andare avanti con coraggio ad affrontare spettacoli talvolta difficili e ad affrontare le mille difficoltà di un mestiere come quello del teatro che soprattutto dopo gli anni terribili del covid è diventato molto difficile e i premi certamente e i riconoscimenti aiutano sia gli spettacoli che chi li riceve ad affrontare il lavoro con una spinta ed un coraggio maggiori

Straordinaria l’interpretazione di Lorenzo Flaherty che si è calato egregiamente nel suo ruolo. Sei soddisfatto di come sta andando?

Sono estremamente soddisfatto dal lavoro fatto con Lorenzo e sono entusiasta all’idea di tornare in scena con lui dall’inizio di febbraio con un altro spettacolo L’onorevole, il poeta e la signora di Aldo De Benedetti saremo in scena insieme in una commedia divertentissima Ma che farà anche molto riflettere sul nostro presente; lo spettacolo debutterà a Milano al teatro Delfino e poi sarà in tournée in tutta la penisola… Quali sono le prossime tappe per Il Visitatore? Il visitatore sarà al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma il 10 e l’11 gennaio, sarà al Teatro Gavazzeni di Seriate il 9 gennaio ed il 18 gennaio al Teatro Verdi di Casciana Terme e in molti altri teatri.

Parliamo dello spettacolo Senza Respiro. Com’è nata l’idea? Beh desideravo lavorare con entrambi gli attori Pamela Prati e Simone Lambertini da molto tempo e l’idea di portare in scena Senza respiro di David Norisco anche quella ce l’avevo da parecchio per cui è nata questa opportunità e abbiamo deciso di portarlo in scena quest’anno e devo dire che la tournée è molto lunga e tocca teatri importanti in tutta la penisola e di questo sono particolarmente felice.

Che messaggio si vuol dare con questo spettacolo?

Beh è un giallo pieno di ironia con mille colpi di scena che ci racconta come talvolta le verità possono essere multiple e come si possa ribaltare una situazione anche mille volte, l’intreccio è estremamente originale e la scrittura davvero straordinaria.

Quando debutterà?

Debutterà al Teatro Marconi a Roma il 10, 11 e 12 gennaio e poi sarà in tournée fino alla fine di marzo e poi lo riprenderemo la prossima stagione.

Biografia:

Regista ed attore, nato a Firenze. Ha da vari anni un’intensa attività come attore e regista. Dal 2000 inizia una proficua collaborazione con i maggiori drammaturghi italiani e stranieri contemporanei, mettendo in scena molti loro testi. Ha diretto opere e concerti e lavora in programmi radiofonici. Nel 2010 gli viene assegnato il “PREMIO SPECIALE VALLECORSI – protagonisti della scena contemporanea”56°edizione. Sempre nel 2010 riceve il PREMIO GIBELLINA-RANDONE XIV Edizione PREMIO SALVO RANDONE – OSCAR DEL TEATRO ITALIANO per la sua attività di regista e attore. Nel 2014 riceve il prestigioso PREMIO OMBRA DELLA SERA per lo spettacolo “GIROTONDO” di Arthur Schnitzler, di cui è regista, come migliore spettacolo dell’anno, premio consegnato nella XII edizione Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra. Nel 2016 gli viene conferito il PREMIO CAESAR alla carriera. Nel 2017 gli viene conferito il prestigioso premio “ROMA …È ARTE” al Teatro Olimpico di Roma per la sua attività di regista e attore. Nel 2017 gli viene conferito il

prestigioso PREMIO PENISOLA SORRENTINA per la sua interpretazione nello spettacolo IL BACIO. Nel 2018 gli viene conferito il prestigioso PREMIO ANNA MAGNANI per il Teatro. Nel 2018 gli viene conferito il prestigioso PREMIO INTERNAZIONALE MAGNA GRECIA XX Edizione per la regia e l’interpretazione nello spettacolo IL BACIO. Nel 2018 gli viene conferito il prestigioso PREMIO PENISOLA SORRENTINA per la sua regia dello spettacolo DEBORA’S LOVE. Nel 2020 gli viene conferito per lo spettacolo PARLAMI D’AMORE il prestigioso PREMIO PENISOLA SORRENTINA PER LO SPETTACOLO DAL VIVO. Nel gennaio 2024 gli viene

conferito il PREMIO BRAMANTE per il Teatro e lo Spettacolo 1 di 3 Nel 2024 ha presentato la sezione MEET AND TALK del PREMIO PENISOLA SORRENTINA PER LO SPETTACOLO DAL VIVO. Il 12 novembre 2024 ha presentato e partecipato in qualità di consulente per il cinema, il teatro e lo spettacolo presso la CAMERA DEI DEPUTATI il PREMIO BRAMANTE introducendo inoltre il premio con la lettura della Costituzione REGIE Ha curato la regia di vari spettacoli tra cui: La temperatura del pianeta di Luca de Bei (2002); Bruciati di

Angelo Longoni(2002); Il ventre di Alberto Bassetti con Isabel Russinova che debutta con molto successo a Taormina Arte 2003 e prosegue con altrettanto successo in varie piazze italiane; Ultrà di Giuseppe Manfridi; Corale dell’attesa di Giuseppe Manfridi che debutta anch’esso con molto successo di critica e di pubblico a Taormina Arte 2004, aprendo poi il Prosa Garda Festival 2004 al Teatro del Vittoriale e la seconda parte del Festival Internazionale Del Teatro di Ostia Antica – Teatro Romano di Ostia Antica nel settembre 2004. Nella

stagione teatrale 2004/2005 ha diretto Mata Hari di Mario Romano Parboni; Scandalo! di Alberto Bassetti con Gabriele Ferzetti in scena con molto successo a Roma al Teatro della Cometa e poi in tournée nei maggiori teatri italiani; Mary Shelley & Frankenstein di Enrico Bernard in scena a Roma e poi al Prosa Garda Festival 2005. Ha diretto La donna di Samo da Menandro con Debora Caprioglio, in scena al Festival La Versiliana 2005 e poi in tournée con grande successo di pubblico e critica. Ha diretto Shakespeare family di Giuseppe Manfridi che ha debuttato a Taormina Arte 2005 e poi in tournée nella stagione invernale 2005/2006. Nella stagione 2006/2007 dirige Tre Operai di Enrico Bernard, dall’omonimo romanzo di Carlo Bernari (Teatro India -Teatro di Roma) e dirige ed interpreta, nel ruolo di Macbeth, Macbeth di William Shakespeare (Teatro Ghione di Roma). Nella stagione 2007/2008 ha curato la regia di L’Osso d’oca (ultimi giorni di Puccini a Bruxelles) di Giuseppe Manfridi con Pino Micol e Bruno Maccallini che ha debuttato al XLI Festival di Borgio Verezzi 2007 e apre la stagione invernale al teatro della Cometa di Roma. Nella stagione estiva 2008 dirige e interpreta, nel ruolo di Antonio, “Antonio e Cleopatra” di Shakespeare, spettacolo d’apertura di Taormina Arte 2008 e poi in tournèe estiva (Segesta-teatro antico, Anagni-festival del teatro medievale e rinascimentale, ecc.) ed invernale 2008-09 (Roma Teatro Italia). Ha diretto nella stagione 2009-2010: Inno alla terra spettacolo-concerto su San Francesco con orchestra diretta da Pino Cangialosi; Io,Ettore Petrolini di G. Antonucci con A. Avallone; La voragine di Enrico Bernard; Faust,ein fragment di Adalbert Von Chamisso con Mariano Rigillo (Festival Fabbricazioni-Rieti); Er naso da Gogol di Moretti-palladino; Senso di Gianni Guardigli liberamente ispirato alla novella di Camillo Boito. Nella stagione estiva 2010 interpreta come protagonista Il lavoro dell’attrice sul produttore di R.Leonelli ad Asti Teatro 32. Nella stagione 2010/2011 dirige e interpreta Intervista con Marinetti di Giovanni Antonucci (Teatro Tor Bella Monaca – Teatro di Roma). Nella stagione 2011/2012 dirige ed interpreta La finzione della vita di G. Antonucci (Teatri di Cintura- Teatro Di Roma) , Adelchi in jazz di Giovanni Antonucci dall’Adelchi di Alessandro Manzoni (Giardini della Filarmonica-Roma –Solisti Del Teatro) e Histoire du soldat di Igor Stravinsky (orchestra diretta dal maestro Pino Cangialosi). Nella stagione 2013/2014 dirige ed interpreta come protagonista Macbeth downtown (urban tragedy) di Gianni Guardigli, dirige con Isabella Giannone ed interpreta La disfatta (gli ultimi giorni del bunker)” di Gianni Guardigli, dirige Girotondo di Arthur Schnitzler

con Gaia de Laurentiis (Premio Ombra Della Sera come migliore spettacolo dell’anno – consegnato nella XII edizione Festival Internazionale Teatro Romano di Volterra) e dirige Sinceramente bugiardi di Alain Ayckbourn con Debora Caprioglio. 2 di 3 Nella stagione 2014/2015 dirige Cleopatra di Gianni Guardigli con Daniela Giovanetti (Politeama Rossetti-Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia); Debora’s Love di D.

Caprioglio e F. Branchetti con Debora Caprioglio spettacolo in tournée dall’estate 2015 fino alla stagione 2018/2019 e Medea di Jean Anouilh con Barbara De Rossi spettacolo in tournée nell’estate 2015 e poi nella stagione 2015/2016. Nella stagione 2016/2017 dirige e interpreta il Recital a due voci Coro di donna e uomo di Gianni Guardigli con Barbara De Rossi; dirige Il viaggio di Ecuba e dirige e interpreta lo spettacolo Il Bacio di Ger Thijs con Barbara De Rossi in tournée per due anni (stagione invernale 2016/2017 e stagione invernale 2017/2018). Nella Stagione estiva 2018 dirige e interpreta Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain con Barbara De Rossi che debutta al Festival Teatrale di Borgio Verezzi 2018 (poi in tournée stagione 2018/2019 e 2019/2020). Nella stagione 2018 /2019 dirige la commedia Una settimana, non di più… di Clément Michel con Milena Miconi. Nella stagione 2019/2020 dirige e interpreta lo spettacolo Parlami d’amore di Philippe Claudel con Nathaly Caldonazzo (in tournée stagione 2019/2020 – stagione 2020/2021e stagione 2021/2022); dirige e interpreta lo spettacolo Un grande grido d’amore di Josiane Balasko con Barbara De Rossi (in tournée stagione 2019/2020 e stagione 2020/2021). Nell’estate 2020 dirige e interpreta Passo a due Pas de deux (ovvero: l'amore ha cinque fasi, ma molte coppie si fermano alla terza)

di David Conati con Nathalie Caldonazzo (in tournée stagione 2020/2021e 2021/2022). Nella stagione 2020/2021 dirige Una stanza al buio di Giuseppe Manfridi con Alessia Fabiani (in tournée nella stagione2021/2022) e dirige Preferisco che restiamo amici di Laurent Ruquier con Matilde Brandi (in tournée nella stagione 2020/2021 e 2021/2022). Sempre nella stagione 2021/2022 dirige e interpreta Amor

ch’a nullo amato amar perdona di David Conati (in tournée stagione 2021/2022 e 2022/2023), dirige Le unghie di Valentina Fratini (in tournée stagione 2021/2022) e dirige Sii il tuo Nobel di David Conati (debutto nel 2021 e stagione prossima 2023/2024). Nell’ estate 2022 dirige e interpreta Le relazioni pericolose di David Conati dal romanzo di Choderlos de Laclos con Corinne Clery e Il diario di Adamo ed Eva di Mark Twain sempre con Corinne Clery (entrambi in tournée nella stagione 2022/2023 e nella stagione 2023/2024)).Nella stagione 2022/2023 dirige e interpreta Sunshine con Nathaly Caldonazzo (in tournée nella stagione 2022/2023); dirige Una come me di Mauro Graiani con Matilde Brandi (in tournée nella stagione 2022/2023 e stagione 2023/2024)) e dirige e interpreta Cose di ogni giorno di David Norisco con Denny Menedez (in tournée nella stagione 2022/2023 e stagione 2023/2024). Nella stagione 2023/2024 dirige Il Visitatore di Éric-Emmanuel Schmitt con Lorenzo Flaherty e Senza respiro di David Norisco con Pamela Prati (entrambi in tournée). Nel 2018 è regista e interprete del cortometraggio In Strada Come attore teatrale esordisce con la regia di Antonio Pierfederici nel Si e No di G.Greene, lavora per vari anni negli spettacoli di Carlo Quartucci, Riccardo Reim e molti altri. Ha lavorato in svariati films e fiction di successo tra cui Cronache del terzo millennio regia di Francesco Maselli, film che è stato presentato fuori concorso alla 53° mostra del cinema di Venezia; Le ombre rosse regia di Francesco Maselli, film presentato fuori concorso alla 66° mostra del cinema di Venezia; Mari del sud regia di Marcello Cesena; Empoli 1921 regia di Ennio Marzocchini, film presentato alla 52° mostra del cinema di Venezia e al festival di Amnecy 95. Ha interpretato il ruolo di Francesco Marini in Incantesimo 8, il ruolo di Luca in Ricominciare 1 e 2, e il ruolo del cattivo giudice inquisitore in Elisa di Rivombrosa regia di Cinzia Th Torrini con la quale ha girato anche Plagio e La colpevole per la RAI TV, ha girato inoltre Dopo la tempesta regia dei fratelli Frazzi, La bugiarda di Franco Giraldi ed ha partecipato alle serie TV: Un medico in famiglia, Una donna per amico, Ricominciare, Un prete fra noi, Raccontami 2, Nebbie e delitti 2 ,Una madre detective, Provaci ancora prof. 2, Il Commissario Rex, Il paradiso delle signore ecc.…