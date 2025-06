Giovani voci e grandi classici

In piazza Giorgione a Castelfranco Veneto due straordinari concerti firmati Diego Basso

Il 28 e 29 giugno 2025, Piazza Giorgione si accende con AVA Live 2025, protagonisti i giovani talenti dell’Accademia, e con Tu chiamale se vuoi emozioni, raffinato tributo alla musica senza tempo di Battisti e Mogol.

Con l’arrivo dell’estate, Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto (TV) si prepara ad accogliere due appuntamenti all’insegna della musica pop sinfonica, della formazione e della canzone d’autore italiana.

Sabato 28 e domenica 29 giugno 2025, Art Voice Academy, centro di alta formazione per lo spettacolo fondato e diretto dal Maestro Diego Basso, illuminerà le mura del Castello con due speciali concerti capaci di coinvolgere pubblico di tutte le età con oltre 140 artisti sul palco, tra solisti, cori e orchestra.

Sabato 28 giugno alle ore 21.30 andrà in scena AVA Live 2025, il concerto di chiusura dell’anno accademico, che vedrà protagonisti le voci soliste di Art Voice Academy, il Coro Pop Art Voice Academy, icori Children e Junior, il gruppo vocale Golden Bliss e l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana.

A rendere ancora più intensa questa edizione sarà lo straordinario debutto dei piccoli protagonisti del percorso gratuito di canto corale per l’infanzia, dai 5 ai 12 anni, promosso dall’Accademia, grazie ai suoi soci sostenitori. Un momento simbolico e carico di emozione, che segna una tappa importante nel cammino artistico dei più giovani e dei musicisti e cantanti del futuro.

In programma, celebri brani pop e rock italiani e internazionali, diretti dal Maestro Diego Basso e proposti in arrangiamenti sinfonici originali: dal musical (Defying Gravity da Wicked) a canzoni d’autore italiane (Zingara, Via di qua, Io domani, Nessun dolore) dai successi internazionali (Feeling Good, Always Remember Us This Way, What the World Needs Now) e brani corali come Sing e Nel blu dipinto di blu, fino al gran finale con Chi fermerà la musica. La serata includerà anche un omaggio simbolico ai quarant’anni anni di We Are the World, a sottolineare l’impegno dell’Accademia nel promuovere inclusione, dialogo tra generazioni e passione condivisa per la musica.

Alla musica e alle parole di una delle coppie artistiche che maggiormente hanno contribuito alla nascita della canzone italiana d’autore sarà dedicato domenica 29 giugno alle 21.30 Tu chiamale se vuoi emozioni, un raffinato tributo al repertorio di Lucio Battisti e Mogol, affidato alla direzione del Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci soliste di Art Voice Academy: Anna Danieli, Barbara Lorenzato, Gaia Sbrissa e Sonia Fontana.

Dopo il successo riscosso nei teatri, lo spettacolo approda in piazza con un programma che spazia da Emozioni a Il mio canto libero, Fiori rosa fiori di pesco, Acqua azzurra acqua chiara, Si viaggiare, Dieci ragazze e La canzone del sole, in arrangiamenti orchestrali che restituiscono forza melodica e profondità emotiva a un patrimonio musicale che continua a parlare al presente. Ad incorniciare il concerto, in apertura e in chiusura, saranno le “Ouverture Battisti” composte dal Maestro Basso: due pagine strumentali originali, in versione sinfonica e ritmico sinfonica, che restituiranno in chiave orchestrale l’essenza melodica e la potenza espressiva di uno dei più grandi autori della canzone italiana.

I due concerti sono realizzati con il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Castelfranco Veneto, in collaborazione con Banca delle Terre Venete, Freeway, Zurich Spadavecchia & Partner e con il sostegno dei soci sostenitori dell’Accademia: Fulgor Milano, Aristarco, Ponte, Inoxtecnica Veronese, Bluergo, Coorti Romane, CANUS, Studio Passazi.

Ava Live 2025

Sabato 28 giugno 2025 – ore 21:30

Piazza Giorgione – Castelfranco Veneto (TV)

Le Voci di Art Voice Academy

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diego Basso – Direttore

Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria

Tu chiamale se vuoi emozioni

Domenica 29 giugno 2025 – ore 21:30

Piazza Giorgione – Castelfranco Veneto (TV)

Le voci di Anna Danieli, Barbara Lorenzato, Gaia Sbrissa, Sonia Fontana

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Diego Basso – Direttore

Biglietti disponibili su Ticketone.it

Per informazioni

Art Voice Academy

Via delle Mimose 6 – Castelfranco Veneto (TV)

Tel. +39 349 9403499

www.artvoiceacademy.it