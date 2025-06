venerdì 20 giugno

Al via la prima edizione della rassegna teatrale promossa dal Comune di Albettone con la direzione artistica della compagnia leonicena L’Archibugio

Teatro Sulla Scala:

venerdì 20 giugno emozioni forti con “Cyrano de Bergerac”, pluripremiata messinscena de L’Archibugio dal capolavoro di

Edmond Rostand

Si alza il sipario su “Teatro sulla scala”, prima edizione della rassegna teatrale promossa dal Comune di Albettone, con la direzione artistica della compagnia leonicena L’Archibugio, il patrocinio di FITA Vicenza e il contributo di Banca del Fucino. I quattro spettacoli in cartellone si

avvarranno di una prestigiosa location: Villa Negri de Salvi, in Via de Salvi 36, ad Albettone, provincia di Vicenza.

Venerdì 20 giugno ore 21 si parte con “Cyrano de Bergerac”, pluripremiata messinscena de L’Archibugio dal capolavoro di Edmond Rostand. Lo spettacolo ha conquistato, dal 2022 a oggi, premi di vario genere, dal Migliore Attore passando per Miglior Spettacolo e fino al Migliori

Costumi, nell’ambito di rassegne nazionali come il Festival Nazionale Arte Drammatica di Pesaro, il “Maschera di Gelso” di Pianiga (Venezia), il festival “Paolo Dego” di Ponte nelle Alpi (Belluno) e il “Serpente Aureo” di Civitanova Marche (Macerata). Nella versione degli “archibugieri”, dramma e commedia convivono sapientemente nell’intricato racconto della vicenda di Cyrano, poeta e spadaccino, il quale affronta la vita come fosse un duello; egli ci fa ridere del Potere e delle sue bassezze ma due “inciampi” ne affliggono il cuore: il naso enorme che gli deturpa il viso e l’amore inconfessato per la bella Rossana. Un amore sincero e disperato, il suo, che accetterà di vivere per interposta persona, prestando le sue parole a Cristiano, l’amante della donna amata. “L’amministrazione comunale di Albettone è orgogliosa di aver raggiunto, quest’anno, un traguardo ambizioso e importante: ospitare una rassegna teatrale di quattro serate all’interno del parco di Villa Campiglia Negri de’ Salvi – sottolinea Mattia Marin in veste di consigliere con delega alla Cultura del Comune di Albettone – e lo fa con un parterre di compagnie teatrali di livello, sotto la direzione artistica de L’Archibugio, un'eccellenza del territorio, pluripremiata a livello nazionale. Oltre a valorizzare un bene storico-artistico di proprietà comunale qual è la villa, si è voluto creare un momento di aggregazione per l’intera comunità, con proposte di alto livello accessibili a tutti, una rassegna aperta a quanti vorranno passare quattro venerdì all’insegna della cultura e del buon teatro!” “Prima ancora che compagnia teatrale, l’Archibugio è associazione culturale – evidenzia il regista della compagnia, Giovanni Florio – Fare presidio culturale sul territorio è il primo dei nostri doveri statutari, un dovere che si trasforma in piacere quando si collabora con realtà accoglienti come l’Area Berica. Alla solida collaborazione con il Comune di Orgiano si aggiunge quella con il Comune di Albettone, per il quale abbiamo curato un cartellone rappresentativo delle diverse anime teatrali del territorio: dall’amatorialità al professionismo, dalla commedia al classico più impegnato. Quella di Albettone sarà un’estate… da applausi”. La rassegna proseguirà nei giorni di venerdì, stessa location e orario, il 27 giugno , con “Nome in codice: Afrodite” de Il Covolo, il 4 luglio con “Sguardo levante: in viaggio con Marco Polo” di Matricola Zero e l’11 luglio con “Sarto per signora” nella messinscena di Amici del Teatro D. Marchesini.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per info: 340 309 5967

Teatro Sulla Scala Via De Salvi, 36, 36020 Albettone (Vicenza)